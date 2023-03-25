На Чугуївщині автомобіль підірвався на міні: є загиблий. ФОТО
На Харківщині у Чугуївському районі автомобіль наїхав на протитанкову міну та підірвався.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
"25 березня у с. Шестакове Чугуївського району автомобіль під керуванням 70-річного водія наїхав на протитанкову міну та підірвався. Чоловік помер на місці",- йдеться в повідомленні.
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Sashko Poweroid #551165
показати весь коментар25.03.2023 11:27 Відповісти Мені подобається 2
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