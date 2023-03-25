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На Чугуївщині автомобіль підірвався на міні: є загиблий. ФОТО

На Харківщині у Чугуївському районі автомобіль наїхав на протитанкову міну та підірвався.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру. 

"25 березня у с. Шестакове Чугуївського району автомобіль під керуванням 70-річного водія наїхав на протитанкову міну та підірвався. Чоловік помер на місці",- йдеться в повідомленні. 

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На Чугуївщині автомобіль підірвався на міні: є загиблий 01
На Чугуївщині автомобіль підірвався на міні: є загиблий 02
На Чугуївщині автомобіль підірвався на міні: є загиблий 03

Автор: 

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25.03.2023 11:27 Відповісти
 
 