Ворог обстрілює прикордоння Харківщини, - ОВА

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати мирне населення та цивільну інфраструктуру прикордонних населених пунктів Харківського, Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Як зазначається, внаслідок масованих обстрілів Чугуївського району, у Вовчанську пошкоджено щонайменше 2 житлові будинки, у смт Вільча - 4 житлові будинки, у с. Бугаївка є влучання снарядів на відкритій території. Крім того, в Чугуївському районі зруйновано інфраструктурний об'єкт.

"У с. Кругляківка Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа. У с. Першотравневе Ізюмського району обстрілами знищено гараж та приватний автомобіль. На щастя, за добу постраждалих від ворожих обстрілів не було", - йдеться у повідомленні..

Також Синєгубов інформує, що сьогодні, біля 8:00 ранку, у с. Щурівка Ізюмського району 55-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої біля річки. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 153 одиниці вибухонебезпечних предметів.

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"На лінії зіткнення ворог намагався наступати в районі сіл Гряниківка та Синьківка Куп'янського району, але отримав відсіч та відступив із втратами", - резюмує очільник регіону.