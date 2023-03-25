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Ворог обстрілює прикордоння Харківщини, - ОВА

харківщина

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати мирне населення та цивільну інфраструктуру прикордонних населених пунктів Харківського, Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Як зазначається, внаслідок масованих обстрілів Чугуївського району, у Вовчанську пошкоджено щонайменше 2 житлові будинки, у смт Вільча - 4 житлові будинки, у с. Бугаївка є влучання снарядів на відкритій території. Крім того, в Чугуївському районі зруйновано інфраструктурний об'єкт.

"У с. Кругляківка Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа. У с. Першотравневе Ізюмського району обстрілами знищено гараж та приватний автомобіль. На щастя, за добу постраждалих від ворожих обстрілів не було", - йдеться у повідомленні..

Також Синєгубов інформує, що сьогодні, біля 8:00 ранку, у с. Щурівка Ізюмського району 55-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої біля річки. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 153 одиниці вибухонебезпечних предметів.

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"На лінії зіткнення ворог намагався наступати в районі сіл Гряниківка та Синьківка Куп'янського району, але отримав відсіч та відступив із втратами", - резюмує очільник регіону.

Автор: 

мінування (1218) обстріл (28392) Харківщина (6054) розмінування (989) Синєгубов Олег (858)


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