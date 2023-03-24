На Харківщині водій вантажівки підірвався на міні. ФОТОрепортаж
24 березня у Харківському районі водій, який їхав на вантажному автомобілі, підірвався на протитанковій міні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
"У с. Вільхівка Харківського району 24 березня близько 9:00 водій, який їхав на вантажному автомобілі, підірвався на протитанковій міні", - йдеться в повідомленні.
50-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму. Його госпіталізовано до лікарні.
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Маск13
показати весь коментар24.03.2023 12:13 Відповісти Мені подобається 1
Олександр Закора
показати весь коментар24.03.2023 18:05 Відповісти Мені подобається 0
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