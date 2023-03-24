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На Харківщині водій вантажівки підірвався на міні. ФОТОрепортаж

24 березня у Харківському районі водій, який їхав на вантажному автомобілі, підірвався на протитанковій міні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"У с. Вільхівка Харківського району 24 березня близько 9:00 водій, який їхав на вантажному автомобілі, підірвався на протитанковій міні", - йдеться в повідомленні.

50-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму. Його госпіталізовано до лікарні.

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На Харківщині водій вантажівки підірвався на міні 01
На Харківщині водій вантажівки підірвався на міні 02
На Харківщині водій вантажівки підірвався на міні 03
На Харківщині водій вантажівки підірвався на міні 04

Автор: 

мінування (1218) Харківщина (6054)


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Сорі ... це сумно, звичайно ... Але не водій підірвався, а вантажівка. А водій постраждав.
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24.03.2023 12:13 Відповісти
Добре, що водій живий! Машину відремонтують.
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24.03.2023 18:05 Відповісти
 
 