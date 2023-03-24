На Харківщині водій вантажівки підірвався на міні. ФОТОрепортаж

24 березня у Харківському районі водій, який їхав на вантажному автомобілі, підірвався на протитанковій міні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"У с. Вільхівка Харківського району 24 березня близько 9:00 водій, який їхав на вантажному автомобілі, підірвався на протитанковій міні", - йдеться в повідомленні.

50-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму. Його госпіталізовано до лікарні.

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