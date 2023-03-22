У Бериславському районі на російській міні підірвався чоловік, - ОК "Південь"
Поблизу Великої Олександрівки Бериславського району Херсонської області на російській міні підірвався чоловік.
Про це повідомив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров, інформує Цензор.НЕТ.
"Черговий трагічний випадок стався у лісосмузі за селом. 48-річний постраждалий втратив частину ноги. Травмованого шпиталізували", - йдеться в повідомленні.
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