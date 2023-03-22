За добу на Миколаївщині на мінах підірвалися трактори, є травмовані

21 березня на території Миколаївського та Баштанського районів зареєстровано три факти травмування цивільних громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Поблизу с. Партизанське Первомайської ТГ під час проведення земляних робіт у полі трактор наїхав на міну та підірвався. У ньому перебували двоє чоловіків, 1996 та 1979 р.н. Один із них отримав мінно-вибухову травму та осколкове поранення ока, його госпіталізовано до лікарні. Другий громадянин не травмувався, але перебував у шоковому стані, від госпіталізації відмовився", - ідеться в повідомленні.

Крім цього, між с. Добре та Перемога Баштанського району, під час руху польовою дорогою, чоловік 1983 р.н. на тракторі наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет та підірвався. З мінно-вибуховою травмою його доставлено до медзакладу.

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Також у с. Лепетиха Березнегуватської ТГ, під час випасу худоби, в результаті вибуху невідомого предмета, травмувався хлопець 2007 р.н. Підлітка з осколковими пораненнями голови та грудної клітки доставлено до лікарні.

У ДСНС закликали бути пильними та обережними, особливо на деокупованих територіях, неухильно дотримуватися правил мінної безпеки — завжди дивіться під ноги, уникайте необстежених місцевостей, звертайте увагу на маркування, яке роблять піротехніки ДСНС на потенційно небезпечних територіях.

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