Мешканка Ізюму підірвалася в лісі на міні "Пелюстка"
У п’ятницю, 17 березня, у місті Ізюм, Харківської області, жінка підірвалась на протипіхотній міні "Пелюстка".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Сьогодні в Ізюмі на протипіхотній міні "Пелюстка" підірвалася 66-річна жінка, яка перебувала у лісі. З важким пораненням вона доставлена до лікарні. Зараз медики надають жінці усю необхідну допомогу", - зазначається в повідомленні.
В ОВА нагадали, що на деокупованих територіях Харківщини ворог залишив дуже багато мін та інших вибухонебезпечних предметів, і закликали всіх утриматися від відвідування лісів, лісосмуг, полів, берегів річок тощо. Усі ці території є потенційно замінованими та небезпечними.
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Фактично, це засіб терору проти мирного населення.
Там змушені були навіть видавати листівки і плакати для попередження цивільних, бо не всі вміли читати.