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Мешканка Ізюму підірвалася в лісі на міні "Пелюстка"

міни

У п’ятницю, 17 березня, у місті Ізюм, Харківської області, жінка підірвалась на протипіхотній міні "Пелюстка".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні в Ізюмі на протипіхотній міні "Пелюстка" підірвалася 66-річна жінка, яка перебувала у лісі. З важким пораненням вона доставлена до лікарні. Зараз медики надають жінці усю необхідну допомогу", - зазначається в повідомленні.

В ОВА нагадали, що на деокупованих територіях Харківщини ворог залишив дуже багато мін та інших вибухонебезпечних предметів, і закликали всіх утриматися від відвідування лісів, лісосмуг, полів, берегів річок тощо. Усі ці території є потенційно замінованими та небезпечними.

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Автор: 

мінування (1218) Харківщина (6054) Ізюм (342)


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не в коем случае не берите такое в руки. Это не цаца и не брелок, это мина!!!
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17.03.2023 17:55 Відповісти
Кассетный снаряд и разбрасывается большой партией на определенную територию. очень подлая вещь. жертвы в основном от такого снаряда это дети...
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17.03.2023 17:58 Відповісти
Маленька гадина...Фіг помітиш в лісі...але чого вона в ліс поперла? Грибів і ягід немає.
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17.03.2023 18:14 Відповісти
Може по дрова, хз....
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17.03.2023 18:32 Відповісти
Соріш за все.
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17.03.2023 18:42 Відповісти
Підсніжники
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17.03.2023 18:52 Відповісти
червонокнижні
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17.03.2023 18:53 Відповісти
якого ..уя в ліс поперлась, знаючи що все навколо заміновано?
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17.03.2023 19:20 Відповісти
В Афганістані совєти теж цих "лєпєстків" позалишали, як гною.
Фактично, це засіб терору проти мирного населення.
Там змушені були навіть видавати листівки і плакати для попередження цивільних, бо не всі вміли читати.

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17.03.2023 20:38 Відповісти
 
 