Під час відступу окупанти мінують гаджети, - Центр національного спротиву. ВIДЕО

Під час відступу з позицій росіяни мінують не лише території, небезпеку несуть будь-які предмети.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Під час відступу з позицій окупанти намагаються максимально мінувати територію, небезпеку несуть будь-які предмети.

На відбитих позиціях у росіян українські бійці постійно знаходять заміновані предмети, зокрема смартфони та ноутбуки.

Центр національного спротиву закликає мешканців на тимчасово окупованих територіях бути пильними та не підбирати залишені посеред вулиці предмети. Окупанти мінують будь-що: від ноутбуків до дитячих іграшок", - йдеться в повідомленні.

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