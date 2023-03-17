Під час відступу окупанти мінують гаджети, - Центр національного спротиву. ВIДЕО
Під час відступу з позицій росіяни мінують не лише території, небезпеку несуть будь-які предмети.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Під час відступу з позицій окупанти намагаються максимально мінувати територію, небезпеку несуть будь-які предмети.
На відбитих позиціях у росіян українські бійці постійно знаходять заміновані предмети, зокрема смартфони та ноутбуки.
Центр національного спротиву закликає мешканців на тимчасово окупованих територіях бути пильними та не підбирати залишені посеред вулиці предмети. Окупанти мінують будь-що: від ноутбуків до дитячих іграшок", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+18 Алекс Скела
показати весь коментар17.03.2023 06:50 Відповісти Посилання
+10 Олександр Савченко #539812
показати весь коментар17.03.2023 07:08 Відповісти Посилання
+7 Олександр Савченко #539812
показати весь коментар17.03.2023 07:22 Відповісти Посилання
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Компактні пристрої.
Може, наступного разу промовчиш і не станеш нести ***** в інтернетиках, намарно витрачаючи ресурси світу, а хоч якусь там книжку розумну почитаєш, буквар наприклад, чи синю.
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Реєстрація:13.01.2023
І знову - о іронія, безсердечна ти ****!
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