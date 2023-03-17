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Під час відступу окупанти мінують гаджети, - Центр національного спротиву. ВIДЕО

Під час відступу з позицій росіяни мінують не лише території, небезпеку несуть будь-які предмети.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Під час відступу з позицій окупанти намагаються максимально мінувати територію, небезпеку несуть будь-які предмети.

На відбитих позиціях у росіян українські бійці постійно знаходять заміновані предмети, зокрема смартфони та ноутбуки.

Центр національного спротиву закликає мешканців на тимчасово окупованих територіях бути пильними та не підбирати залишені посеред вулиці предмети. Окупанти мінують будь-що: від ноутбуків до дитячих іграшок", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Мінна небезпека біля берегів України залишається досить високою, - ОК "Південь"

Автор: 

армія рф (18036) мінування (1218)


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Топ коментарі
+18
Нам треба було мінувати унітази...
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17.03.2023 06:50 Відповісти
+10
В українській мові немає "на укр.мові". Правильно писати "українською".
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17.03.2023 07:08 Відповісти
+7
Зверніть увагу на наявність прийменника "на". Можна класти НА стіл, а пишуть/говорять лише мовою.
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17.03.2023 07:22 Відповісти
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Нам треба було мінувати унітази...
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17.03.2023 06:50 Відповісти
Ці тварюки напхали у ноутбук пластиду та металевих кульок від підшипників?
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17.03.2023 06:57 Відповісти
гаджети -це що таке. Невже не можна хоч в заголовку щось на українській мові.?
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17.03.2023 07:01 Відповісти
В українській мові немає "на укр.мові". Правильно писати "українською".
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17.03.2023 07:08 Відповісти
Якщо людині не підказати про помилку, він не знатиме.
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17.03.2023 07:27 Відповісти
Так це і є українською, англійською - gadget.
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17.03.2023 07:12 Відповісти
Зверніть увагу на наявність прийменника "на". Можна класти НА стіл, а пишуть/говорять лише мовою.
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17.03.2023 07:22 Відповісти
Я в курсі).
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17.03.2023 07:43 Відповісти
Це ноутбуки, планшети, смартфони.

Компактні пристрої.
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17.03.2023 07:35 Відповісти
А як українською сказати ноутбук, або смартфон?
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17.03.2023 08:05 Відповісти
Дивно, що людина, яка топить за українську мову, не в курсі, що "на українській мові" - це жахлива і грубезна помилка, на кшталт "на протязі" чи "доброго дня". О іронія, безсердечна ти ****!
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17.03.2023 09:33 Відповісти
О, ****, знавець української мови, Наразі...
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17.03.2023 11:04 Відповісти
Бомбанув пукан? Прекрасно.
Може, наступного разу промовчиш і не станеш нести ***** в інтернетиках, намарно витрачаючи ресурси світу, а хоч якусь там книжку розумну почитаєш, буквар наприклад, чи синю.
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17.03.2023 11:06 Відповісти
Лексика бота. В такого знавця української мови?
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17.03.2023 11:25 Відповісти
Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:13.01.2023

І знову - о іронія, безсердечна ти ****!
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17.03.2023 11:48 Відповісти
Як г*внюк завівся від іноземного слова ганжети.
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17.03.2023 11:53 Відповісти
Те саме робили і в Афгані Тільки там магнітофони та радіоприймачі були Та ще й дитячі іграшки розкидали Виробництва одного "закритого" заводу з Дніпропетровщини А звинувачували у всьому "духів"
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17.03.2023 07:15 Відповісти
Сумнівався? У мене першим був магнітофон "Весна- 202" Купив уже на свої гроші - будучи дорослим
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17.03.2023 07:34 Відповісти
Восени 63 буде
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17.03.2023 07:38 Відповісти
Скорпіон! Тому такий "різкий" та "кусючий"
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17.03.2023 07:45 Відповісти
Підори знають що свалюють назавжди, більше не буде малоросів- президентів і мишебратья
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17.03.2023 08:39 Відповісти
Ну зачем приписывать интеллект самой тупой нации в мире. Единственное что они могут минировать, это большие вещи, с использованием гранат. Ну как ванька, или кадыровец который ещё вчера овец тpaxaл, или бурят который не видел унитаза или стиралку, будет обучен словно агент, минировать маленькие предметы.
https://www.youtube.com/watch?v=v41W-I8Lckw Законопослушный гражданин | Убийство судьи
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17.03.2023 14:54 Відповісти
 
 