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Во время отступления оккупанты минируют гаджеты, - Центр национального сопротивления. ВИДЕО

При отступлении с позиций россияне минуют не только территории, опасность несут любые предметы.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"При отступлении с позиций оккупанты пытаются максимально минировать территорию, опасность несут любые предметы.

На отраженных позициях у россиян украинские бойцы постоянно находят заминированные предметы, в том числе смартфоны и ноутбуки.

Центр национального сопротивления призывает жителей на временно оккупированных территориях быть бдительными и не подбирать оставленные посреди улицы предметы. Оккупанты минируют все что угодно: от ноутбуков до детских игрушек", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 170 тысяч квадратных километров Украины до сих пор опасны из-за мин и снарядов, - Зеленский

армия РФ (19885) минирование (1446)


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Топ комментарии
+18
Нам треба було мінувати унітази...
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17.03.2023 06:50 Ответить
+10
В українській мові немає "на укр.мові". Правильно писати "українською".
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17.03.2023 07:08 Ответить
+7
Зверніть увагу на наявність прийменника "на". Можна класти НА стіл, а пишуть/говорять лише мовою.
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17.03.2023 07:22 Ответить
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Нам треба було мінувати унітази...
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17.03.2023 06:50 Ответить
Ці тварюки напхали у ноутбук пластиду та металевих кульок від підшипників?
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17.03.2023 06:57 Ответить
гаджети -це що таке. Невже не можна хоч в заголовку щось на українській мові.?
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17.03.2023 07:01 Ответить
В українській мові немає "на укр.мові". Правильно писати "українською".
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17.03.2023 07:08 Ответить
Якщо людині не підказати про помилку, він не знатиме.
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17.03.2023 07:27 Ответить
Так це і є українською, англійською - gadget.
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17.03.2023 07:12 Ответить
Зверніть увагу на наявність прийменника "на". Можна класти НА стіл, а пишуть/говорять лише мовою.
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17.03.2023 07:22 Ответить
Я в курсі).
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17.03.2023 07:43 Ответить
Це ноутбуки, планшети, смартфони.

Компактні пристрої.
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17.03.2023 07:35 Ответить
А як українською сказати ноутбук, або смартфон?
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17.03.2023 08:05 Ответить
Дивно, що людина, яка топить за українську мову, не в курсі, що "на українській мові" - це жахлива і грубезна помилка, на кшталт "на протязі" чи "доброго дня". О іронія, безсердечна ти ****!
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17.03.2023 09:33 Ответить
О, ****, знавець української мови, Наразі...
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17.03.2023 11:04 Ответить
Бомбанув пукан? Прекрасно.
Може, наступного разу промовчиш і не станеш нести ***** в інтернетиках, намарно витрачаючи ресурси світу, а хоч якусь там книжку розумну почитаєш, буквар наприклад, чи синю.
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17.03.2023 11:06 Ответить
Лексика бота. В такого знавця української мови?
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17.03.2023 11:25 Ответить
Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:13.01.2023

І знову - о іронія, безсердечна ти ****!
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17.03.2023 11:48 Ответить
Як г*внюк завівся від іноземного слова ганжети.
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17.03.2023 11:53 Ответить
Те саме робили і в Афгані Тільки там магнітофони та радіоприймачі були Та ще й дитячі іграшки розкидали Виробництва одного "закритого" заводу з Дніпропетровщини А звинувачували у всьому "духів"
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17.03.2023 07:15 Ответить
Сумнівався? У мене першим був магнітофон "Весна- 202" Купив уже на свої гроші - будучи дорослим
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17.03.2023 07:34 Ответить
Восени 63 буде
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17.03.2023 07:38 Ответить
Скорпіон! Тому такий "різкий" та "кусючий"
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17.03.2023 07:45 Ответить
Підори знають що свалюють назавжди, більше не буде малоросів- президентів і мишебратья
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17.03.2023 08:39 Ответить
Ну зачем приписывать интеллект самой тупой нации в мире. Единственное что они могут минировать, это большие вещи, с использованием гранат. Ну как ванька, или кадыровец который ещё вчера овец тpaxaл, или бурят который не видел унитаза или стиралку, будет обучен словно агент, минировать маленькие предметы.
https://www.youtube.com/watch?v=v41W-I8Lckw Законопослушный гражданин | Убийство судьи
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17.03.2023 14:54 Ответить
 
 