Во время отступления оккупанты минируют гаджеты, - Центр национального сопротивления. ВИДЕО
При отступлении с позиций россияне минуют не только территории, опасность несут любые предметы.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"При отступлении с позиций оккупанты пытаются максимально минировать территорию, опасность несут любые предметы.
На отраженных позициях у россиян украинские бойцы постоянно находят заминированные предметы, в том числе смартфоны и ноутбуки.
Центр национального сопротивления призывает жителей на временно оккупированных территориях быть бдительными и не подбирать оставленные посреди улицы предметы. Оккупанты минируют все что угодно: от ноутбуков до детских игрушек", - говорится в сообщении.
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+18 Алекс Скела
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+10 Олександр Савченко #539812
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+7 Олександр Савченко #539812
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Компактні пристрої.
Може, наступного разу промовчиш і не станеш нести ***** в інтернетиках, намарно витрачаючи ресурси світу, а хоч якусь там книжку розумну почитаєш, буквар наприклад, чи синю.
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Реєстрація:13.01.2023
І знову - о іронія, безсердечна ти ****!
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