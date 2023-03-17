Во время отступления оккупанты минируют гаджеты, - Центр национального сопротивления. ВИДЕО

При отступлении с позиций россияне минуют не только территории, опасность несут любые предметы.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"При отступлении с позиций оккупанты пытаются максимально минировать территорию, опасность несут любые предметы.

На отраженных позициях у россиян украинские бойцы постоянно находят заминированные предметы, в том числе смартфоны и ноутбуки.

Центр национального сопротивления призывает жителей на временно оккупированных территориях быть бдительными и не подбирать оставленные посреди улицы предметы. Оккупанты минируют все что угодно: от ноутбуков до детских игрушек", - говорится в сообщении.

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