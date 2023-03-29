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Последствия обстрелов Сумщины, враг нанес более 100 ударов. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки войска РФ вновь обстреливали пограничные населенные пункты Сумской области. В общей сложности зафиксировано более 100 ударов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Сумской области.

В результате вражеских обстрелов повреждено 7 многоквартирных домов, 11 частных домовладений, дом культуры, детская площадка, помещение лицея, церкви и линия электропередач.

По данным фактам открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

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Последствия обстрелов Сумщины, враг нанес более 100 ударов 01
Последствия обстрелов Сумщины, враг нанес более 100 ударов 02
Последствия обстрелов Сумщины, враг нанес более 100 ударов 03
Последствия обстрелов Сумщины, враг нанес более 100 ударов 04
Последствия обстрелов Сумщины, враг нанес более 100 ударов 05
Последствия обстрелов Сумщины, враг нанес более 100 ударов 06

обстрел (27151) Сумская область (3129)


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Які закони, які звичаї війни? Це війна, а не футбольний матч! Тут мета фізичне знищення
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29.03.2023 10:37 Ответить
Живу в Сумах. Щодня ці обстріли прикордонних сіл та містечок. Щодня, а то й по кілька разів на день. Цікаво, коли кацапи за це отримають по рогах так, щоб більше не хотілося повторити і навіть думати. Ще цікаво, а президент - ну, той що не втік, в курсі усього цього, чи й досі в теплій ванні хлюпається?
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29.03.2023 11:42 Ответить
 
 