Последствия обстрелов Сумщины, враг нанес более 100 ударов. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки войска РФ вновь обстреливали пограничные населенные пункты Сумской области. В общей сложности зафиксировано более 100 ударов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Сумской области.

В результате вражеских обстрелов повреждено 7 многоквартирных домов, 11 частных домовладений, дом культуры, детская площадка, помещение лицея, церкви и линия электропередач.

По данным фактам открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

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