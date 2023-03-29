Последствия обстрелов Сумщины, враг нанес более 100 ударов. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки войска РФ вновь обстреливали пограничные населенные пункты Сумской области. В общей сложности зафиксировано более 100 ударов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Сумской области.
В результате вражеских обстрелов повреждено 7 многоквартирных домов, 11 частных домовладений, дом культуры, детская площадка, помещение лицея, церкви и линия электропередач.
По данным фактам открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Алекс Морган #552940
показать весь комментарий29.03.2023 10:37 Ответить Мне нравится 2
Оксана Фесенко #551201
показать весь комментарий29.03.2023 11:42 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль