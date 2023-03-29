Известный воин 92-й ОМБр Руслан Зубарев (Хижак) на предприятии по производству военной одежды и снаряжения М-ТАС. ФОТОрепортаж

Известный воин 92-й отдельной механизированной бригады Руслан Зубарев (Хижак) после получения почетного нагрудного знака отличия "Золотой Крест" и вручения ему заслуженного наградного оружия посетил предприятие М-ТАС, занимающееся производством одежды для военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал milіtarist.

Отмечается, что Зубарев попал в день награждения на производство M-TAC. Руководство предприятия с радостью встретило гостей и показало настоящую кузницу украинского военного снаряжения и одежды – производство бренда М-Тас.

Руководитель производства Денис Головко рассказал о производственных мощностях, показал цеха, где отшиваются первые образцы всего военного снаряжения, и ознакомил гостя с новейшими технологиями изготовления продукции.

Хижак даже самостоятельно попробовал в действии современный итальянский ультразвуковой нож, основной задачей которого является продольная ультразвуковая резка ткани и одновременное запаивание края.

Смотрите также: Самый адреналиновый бой 2023: Залужный наградил "Золотым Крестом" солдата 92-й ОМБр Руслана Зубарева (Хижака). ВИДЕО+ФОТО

Впечатлили бойца и огромные склады с материалами и фурнитурой от ведущих мировых производителей текстиля. Predator своими глазами увидел как и из чего создаются изделия от бренда М-Тас и лично убедился в их высоком качестве.

Рады видеть таких гостей на производстве бренда M-TAC!", - отмечается в сообщении.









