Известный воин 92-й ОМБр Руслан Зубарев (Хижак) на предприятии по производству военной одежды и снаряжения М-ТАС. ФОТОрепортаж
Известный воин 92-й отдельной механизированной бригады Руслан Зубарев (Хижак) после получения почетного нагрудного знака отличия "Золотой Крест" и вручения ему заслуженного наградного оружия посетил предприятие М-ТАС, занимающееся производством одежды для военных.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал milіtarist.
Отмечается, что Зубарев попал в день награждения на производство M-TAC. Руководство предприятия с радостью встретило гостей и показало настоящую кузницу украинского военного снаряжения и одежды – производство бренда М-Тас.
Руководитель производства Денис Головко рассказал о производственных мощностях, показал цеха, где отшиваются первые образцы всего военного снаряжения, и ознакомил гостя с новейшими технологиями изготовления продукции.
Хижак даже самостоятельно попробовал в действии современный итальянский ультразвуковой нож, основной задачей которого является продольная ультразвуковая резка ткани и одновременное запаивание края.
Впечатлили бойца и огромные склады с материалами и фурнитурой от ведущих мировых производителей текстиля. Predator своими глазами увидел как и из чего создаются изделия от бренда М-Тас и лично убедился в их высоком качестве.
Рады видеть таких гостей на производстве бренда M-TAC!", - отмечается в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вождь и учитель,президент, сейчас и станет еще лучше, потренировавшись на кошках,стране и ее жителях в свой первый срок. (Комаровский, Арестович, Гордон, Найем и Лещенко(прости господи), Вирастюк и т.д.) Потом, некоторые, пожалеют и со смешком как бы раскаются, но будет уже слишком поздно. Либо просто реклама производителя. Скоро будет видно.
зверни увагу, як спокійно він питав чи буде підмога вже в кінці відео
його спортити не можливо...
Не форсуйте подій, бережіть!
Навіщо все це? Чи М-Тас рекламу робить?
І від вашої кацапської мови.
Мовчання - золото.
"відстелюйся!" - "я не втримаю автомата" - пройшедший підготовку....
але карандаш надав, сцяв але надавав...
perekreslenya
Z
Мой коммент на их сайте тут же стерли. На письмо не ответили.
Я купил то, что они производят и продают, за ту сумму, которую они указали !
Я не виноват, что они , выпускают гоано, но об этом не пишут !
Типа, эта модель, по этой цене - говно, для "нищебродов"...
БЕРЕГИ СЕБЯ !!!!
Где я писал про конкретную фирму М-Так?