Застрелил судмедэксперта в Изюме за проукраинскую позицию: идентифицирован российский военнослужащий, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно уведомлено о подозрении российскому военному по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, правоохранители идентифицировали российского военнослужащего, совершившего военное преступление. Это 26-летний уроженец Дагестана, командир боевой машины реактивного дивизиона воинской части 61 899 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-й танковой армии Западного военного округа ВС РФ.

По данным следствия, 7 мая 2022 года российский военный пришел в патологоанатомическое отделение Центральной городской больницы Песчанской Богоматери в Изюме. В то время на своем рабочем месте находились работники, среди которых был 70-летний судебно-медицинский эксперт, который после тяжелой болезни потерял ногу и передвигался на протезе.

"Оккупант представился, назвал себя "племянником Кадырова" и начал разговаривать с сотрудниками. Судмедэксперт сказал, что считает пребывание военных Российской Федерации на территории города Изюм незаконным и сказал: "Кто вас сюда звал?". Российский военнослужащий начал вести себя агрессивно. Он несколько раз ударил в лицо эксперта, сделал четыре выстрела из автомата Калашникова в потолок, испугавшись, лаборантка выбежала на улицу. Оккупант приказал врачу-патологоанатому немедленно вернуть ее назад. Мужчина пошел за ней. Когда российский военнослужащий и судмедэксперт остались в кабинете вдвоем, оккупант застрелил мужчину", - говорится в сообщении.









Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение – СБУ.

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