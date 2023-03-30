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Новости Фото Война
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Застрелил судмедэксперта в Изюме за проукраинскую позицию: идентифицирован российский военнослужащий, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно уведомлено о подозрении российскому военному по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, правоохранители идентифицировали российского военнослужащего, совершившего военное преступление. Это 26-летний уроженец Дагестана, командир боевой машины реактивного дивизиона воинской части 61 899 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-й танковой армии Западного военного округа ВС РФ.

По данным следствия, 7 мая 2022 года российский военный пришел в патологоанатомическое отделение Центральной городской больницы Песчанской Богоматери в Изюме. В то время на своем рабочем месте находились работники, среди которых был 70-летний судебно-медицинский эксперт, который после тяжелой болезни потерял ногу и передвигался на протезе.

"Оккупант представился, назвал себя "племянником Кадырова" и начал разговаривать с сотрудниками. Судмедэксперт сказал, что считает пребывание военных Российской Федерации на территории города Изюм незаконным и сказал: "Кто вас сюда звал?". Российский военнослужащий начал вести себя агрессивно. Он несколько раз ударил в лицо эксперта, сделал четыре выстрела из автомата Калашникова в потолок, испугавшись, лаборантка выбежала на улицу. Оккупант приказал врачу-патологоанатому немедленно вернуть ее назад. Мужчина пошел за ней. Когда российский военнослужащий и судмедэксперт остались в кабинете вдвоем, оккупант застрелил мужчину", - говорится в сообщении.

Застрелил судмедэксперта в Изюме за проукраинскую позицию: идентифицирован российский военнослужащий, - Офис генпрокурора 01
Застрелил судмедэксперта в Изюме за проукраинскую позицию: идентифицирован российский военнослужащий, - Офис генпрокурора 02
Застрелил судмедэксперта в Изюме за проукраинскую позицию: идентифицирован российский военнослужащий, - Офис генпрокурора 03
Застрелил судмедэксперта в Изюме за проукраинскую позицию: идентифицирован российский военнослужащий, - Офис генпрокурора 04

Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение – СБУ.

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Автор: 

армия РФ (19188) убийство (6484) Изюм (270) военные преступления (1434)


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Топ комментарии
+16
Мав я справу в Данії з цими ослойобами. Троє приїхало на машині розібратися чому ми Українці не хочемо гроші чуркам з гір платить за те що ми передачами займаємось відітєлі і нам ділитись треба. Один втік через автобан побіг а двоє загорало на парковці більше ми їх обісцяних не бачили
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30.03.2023 10:11
+11
Навіщо ви постійно цієї погані їхні рила заблюрюєте?! Щоби що?
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30.03.2023 10:22
+10
Дагестанці під Путлером перетворилися у кінчене бидло!
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30.03.2023 10:02
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Дагестанці під Путлером перетворилися у кінчене бидло!
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30.03.2023 10:02 Ответить
а раніше вони були - Айнштейнами????
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30.03.2023 10:24 Ответить
А ким вони раніше були? Поодинці - "тихше води нижче трави" Як зібралися шоблом - так усі "горді сини гір"!
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30.03.2023 11:53 Ответить
чурки іпані!!!! 😡😡
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30.03.2023 10:09 Ответить
Мав я справу в Данії з цими ослойобами. Троє приїхало на машині розібратися чому ми Українці не хочемо гроші чуркам з гір платить за те що ми передачами займаємось відітєлі і нам ділитись треба. Один втік через автобан побіг а двоє загорало на парковці більше ми їх обісцяних не бачили
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30.03.2023 10:11 Ответить
Респект!
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30.03.2023 11:29 Ответить
Навіщо ви постійно цієї погані їхні рила заблюрюєте?! Щоби що?
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30.03.2023 10:22 Ответить
Щоб не можна було оскаржити обвинувальний вирок суду за формальними обставинами щодо неупередженості слідства.
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30.03.2023 18:03 Ответить
Еще один Камаз Отходов. Гражданин *********, это вам не просто так!
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30.03.2023 10:31 Ответить
Кавказці які прислужують путінському режиму раби рабів.
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30.03.2023 10:44 Ответить
70річний Українець виявився крутішим за безродного 26річного чмошника, яке зганьбило увЕсь Кавказ
70летний Украинец оказался круче безродного 26летнего чмошника, опозорившего весь Кавказ
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30.03.2023 11:18 Ответить
грязножопе кровожерливе бидло!
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30.03.2023 11:27 Ответить
Мені цікаво тільки одне - як це "уродженець Дагестану " виявився "племінником Кадирова"? Якщо чеченці споконвіку вважали дагестанців "отарою, яку вони регулярно стрижуть"?
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30.03.2023 11:56 Ответить
 
 