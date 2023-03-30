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Последствия вражеских обстрелов Запорожской области. ФОТОрепортаж

За двое суток в органах полиции зарегистрировано 36 сообщений о разрушениях. Пострадала жилая инфраструктура Пологовского района, в том числе дома жителей Гуляйполя и Орехова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Запорожской ОВА.

Как отмечается, российские войска обстреляли территорию Запорожской области из реактивных систем залпового огня, авиации и артиллерии, также использовали вражеские беспилотники.

"Самым большим поражениям подверглись населенные пункты Пологовщины. В Орехове в результате авиаудара и периодических артиллерийских обстрелов разрушены дома и приусадебные здания, повреждена территория домовладений. Не меньший ущерб нанесен и жителям Гуляйполя. Кроме уничтоженных домов враг унес жизнь 63-летнего местного жителя. Также в результате вооруженной атаки осколками снарядов ранены два человека 58-летний мужчина и 59-летняя женщина - оба пострадавших доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Последствия вражеских обстрелов Запорожской области. ФОТОрепортаж

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Автор: 

обстрел (27107) Запорожская область (3076)


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Наші очі вже звикли до таких картинок. Але ж для кожної сім'ї зруйноване гніздечко - це трагедія. Особливо, коли у старості. Особливо коли ще й хтось загинув в родині. Просто розпач. Вчора в тебе був теплий дім, сьогодні ти вже на вулиці і невідомо що робити далі. На фото ще й видно, що по другому колу обстріляні будинки.
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30.03.2023 15:08 Ответить
 
 