Насиловали женщину во время оккупации Киевщины: сообщено о подозрении трем захватчикам-бурятам. ФОТО

При процессуальном руководстве Офиса Генеральный прокурор идентифицировано и сообщено о подозрении трем военнослужащим ВС РФ в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, подозреваемые - военные 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Донской Будапештской Красного знамени ордена Красной Звезды бригады (37 ОМСБр, в/ч 69647) Вооруженных Сил Российской Федерации, уроженцы Республики Бурятии, Читинской области и Иркутской области Российской Федерации.

По данным следствия, в марте 2022 подозреваемые вместе с другими военными ВС РФ оккупировали один из населенных пунктов Киевщины. Они устрашали мирное население, искали мужчин и участников сил антитеррористической операции, постоянно осматривали все помещения гражданских домов.

"Через 20 дней оккупации российские военные, среди которых подозреваемые, начали систематически вторгаться во двор частного дома, где проживали две женщины и малолетняя девочка. Делали это всегда в группах по три человека, состав которых постоянно менялся. Подозреваемые, постоянно демонстрируя наличие оружия, принимая во внимание отсутствие мужчин в доме, по очереди водили одну из женщин в гаражное помещение, где насиловали. Другие в это время оставались на улице с целью преодоления возможного сопротивления со стороны родственников и соседей", - говорится в сообщении.

Один из них за время оккупации совершил насильственные действия сексуального характера раз, второй совершал такие действия дважды, а третий – в течение недели каждый день.

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Досудебное расследование – Нацполиция Украины.