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Новости Фото Война
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Насиловали женщину во время оккупации Киевщины: сообщено о подозрении трем захватчикам-бурятам. ФОТО

При процессуальном руководстве Офиса Генеральный прокурор идентифицировано и сообщено о подозрении трем военнослужащим ВС РФ в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, подозреваемые - военные 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Донской Будапештской Красного знамени ордена Красной Звезды бригады (37 ОМСБр, в/ч 69647) Вооруженных Сил Российской Федерации, уроженцы Республики Бурятии, Читинской области и Иркутской области Российской Федерации.

По данным следствия, в марте 2022 подозреваемые вместе с другими военными ВС РФ оккупировали один из населенных пунктов Киевщины. Они устрашали мирное население, искали мужчин и участников сил антитеррористической операции, постоянно осматривали все помещения гражданских домов.

"Через 20 дней оккупации российские военные, среди которых подозреваемые, начали систематически вторгаться во двор частного дома, где проживали две женщины и малолетняя девочка. Делали это всегда в группах по три человека, состав которых постоянно менялся. Подозреваемые, постоянно демонстрируя наличие оружия, принимая во внимание отсутствие мужчин в доме, по очереди водили одну из женщин в гаражное помещение, где насиловали. Другие в это время оставались на улице с целью преодоления возможного сопротивления со стороны родственников и соседей", - говорится в сообщении.

Насиловали женщину во время оккупации Киевщины: сообщено о подозрении трем захватчикам-бурятам 01

Один из них за время оккупации совершил насильственные действия сексуального характера раз, второй совершал такие действия дважды, а третий – в течение недели каждый день.

Читайте: Зафиксировано 156 фактов изнасилования российскими военными, большинство из них - в Херсоне и на Киевщине, - Офис Генпрокурора

Досудебное расследование – Нацполиция Украины.

армия РФ (19188) изнасилование (917) Офис Генпрокурора (2465)


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Топ комментарии
+23
Оглашайте ФІО гвалтивників , щоб на весь світ позорити
ТА Й ЩЕ ІХ ДУХОВНОМУ ЛІДЕРУ У СВІТІ ПЕРЕДАЙТЕ ІНФУ- нехай їх осудить в молитвах
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30.03.2023 16:28
+21
а чого морди заматували???
толерантність???
вашумать.
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30.03.2023 16:33
+18
Говорити про це потрібно вголос . І про дружин теж
НЕХАЙ ЦІВІЛЬНИЙ СВІТ РОЗУМІЄ З ЧИМ БОРЕТЬСЯ ЗАРАЗ УКРАЇНА
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30.03.2023 16:47
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Правила форума Совет форумчан
Оглашайте ФІО гвалтивників , щоб на весь світ позорити
ТА Й ЩЕ ІХ ДУХОВНОМУ ЛІДЕРУ У СВІТІ ПЕРЕДАЙТЕ ІНФУ- нехай їх осудить в молитвах
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30.03.2023 16:28 Ответить
Їм "насрать" Навіть їх дружини подібне схвалюють
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30.03.2023 16:32 Ответить
Говорити про це потрібно вголос . І про дружин теж
НЕХАЙ ЦІВІЛЬНИЙ СВІТ РОЗУМІЄ З ЧИМ БОРЕТЬСЯ ЗАРАЗ УКРАЇНА
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30.03.2023 16:47 Ответить
привезіть сюди касабок- може мій собака спокуситься.. а якщо привезете бутяток- перфоратором ... до наскрізьного
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30.03.2023 16:28 Ответить
навіщо собаку псути, прийдеться ж потім пристрелити.
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31.03.2023 23:35 Ответить
До речі, В ООН МАТЕРИАЛИ передати.А то завтра мабудь вбивця і гвалтивник збирается ГОЛОВУВАТИ У РАДБЕЗІ . Позорить їх треба всюди
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30.03.2023 16:30 Ответить
не надо никого позорить..нужен украинский моссад...
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30.03.2023 16:36 Ответить
Моссад потрібен
НО ФІО ГВАЛТИВНИКІВ мае бути озвучене в ЗМІ , щоб інфа дійшла до рідні і знайомих ціх покідків
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30.03.2023 16:39 Ответить
Україна мае про себе думати . Властний Моссад нехай ловить усих кривдников українців

Слава націі ‼️Смерть ворогам ‼️‼️
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30.03.2023 23:07 Ответить
а чого морди заматували???
толерантність???
вашумать.
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30.03.2023 16:33 Ответить
Щоб вирок суду не скасували за формальними обставинами. Чи важливіше, щоб ви роздивилися їхні морди? І що, в бурятію відправитесь?
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31.03.2023 01:31 Ответить
справа в тому, що це вони можуть відправитися на приклад до Європи, то хоч на морду знати.
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31.03.2023 23:36 Ответить
Ви очікуєте їх зустріти в Європі? Вам самим не смішно?
І ви тільки цих трьох збираєтесь запам'ятовувати, чи всіх 80 тисяч, що були на Київщині рік тому.
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01.04.2023 01:23 Ответить
давно казав, ********* в полон - НЕ БРАТИ!! вони і там, нафуй нікому і на обмін не потрібні!!
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30.03.2023 16:34 Ответить
русские мальчики лучше??
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30.03.2023 16:38 Ответить
Брати у полон тількі генералів . А мясні війська знешкоджувати
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30.03.2023 16:41 Ответить
Всі мерзенні кацапські вбивці тв гвалтівники які прийшли вбивати та гвалтувати в Україну мають здохнути...
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30.03.2023 16:37 Ответить
Рожи тварей для чего прячут?
Пусть весь мир знает про нелюдей!
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30.03.2023 16:40 Ответить
Підтримаю
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30.03.2023 16:42 Ответить
млять, грязная вонючая чукча
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30.03.2023 16:50 Ответить
навіть заблюрені сюрла виродків видно, що вони - виродки роду людського (чи навіть нелюдського)
..а колись, у 80х, в Омську, був, якось, у мене ніби й друг, бурят, такий же як я - студент, тільки не з Полтави, а з Улан-Уде, навіть тьозка, з давньоскандинавським!? ім'ям.. от би його вживу тепер побачити-погомоніти
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30.03.2023 17:08 Ответить
Буряты - отбросы человечества, хуже которых только сруские.
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30.03.2023 17:11 Ответить
Этот мусор вонючий,буряты тувинцы якуты и прочую грязь реально нужно в печь кидать живьём и их *********.эта мразь хуже кацапов,ибо их предков кацапня вырезала а эта мразь вместе с ними пошли на народ который им ничего не сделал.Алкашня ****** ,знакомый там был лет 15 назад,у бурятов в норме за бутылку водки дать ******* свою жену или сестру,мерзость редкая
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30.03.2023 17:11 Ответить
ні, не гірше кацапів, бо це кацапи зробили їх такими, а не вони кацапів.
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31.03.2023 23:39 Ответить
Всех *********** в расход сразу.
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30.03.2023 17:16 Ответить
а де ж указали, що оголосили підозру ЗАОЧНО????

скромно змовчали.... Та ви їх хоч розстріляйте заочно, чмошні мусора-нероби!!!! сцикливо втекли першими, а потім через рік якісь підозри пишуть не пишучи що це ЗАОЧНО
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30.03.2023 17:16 Ответить
Да хрен вы их уже найдёте, как говорят - ищи ветра в поле, это только лишь говорильня.
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30.03.2023 17:34 Ответить
Глаз узкий значит русский.
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30.03.2023 17:56 Ответить
На Еханурова похожі, він теж бурят !!
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30.03.2023 20:25 Ответить
Про наболівше -

ЯК ПРОГОЛОСУВАЛИ У 2019 му, ТАК І ЖИВЕМО
🤡
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31.03.2023 14:22 Ответить
ми на самих перших своїх виборах як проголосували так і живемо
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31.03.2023 23:41 Ответить
На пеших виборах було багато голосів за Вячеслава Чорновіла, думаю голоса "підкрутили" при перерахунку, щоб у влади залишився агент кдб кравчук.
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01.04.2023 19:34 Ответить
 
 