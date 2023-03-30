Насиловали женщину во время оккупации Киевщины: сообщено о подозрении трем захватчикам-бурятам. ФОТО
При процессуальном руководстве Офиса Генеральный прокурор идентифицировано и сообщено о подозрении трем военнослужащим ВС РФ в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, подозреваемые - военные 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Донской Будапештской Красного знамени ордена Красной Звезды бригады (37 ОМСБр, в/ч 69647) Вооруженных Сил Российской Федерации, уроженцы Республики Бурятии, Читинской области и Иркутской области Российской Федерации.
По данным следствия, в марте 2022 подозреваемые вместе с другими военными ВС РФ оккупировали один из населенных пунктов Киевщины. Они устрашали мирное население, искали мужчин и участников сил антитеррористической операции, постоянно осматривали все помещения гражданских домов.
"Через 20 дней оккупации российские военные, среди которых подозреваемые, начали систематически вторгаться во двор частного дома, где проживали две женщины и малолетняя девочка. Делали это всегда в группах по три человека, состав которых постоянно менялся. Подозреваемые, постоянно демонстрируя наличие оружия, принимая во внимание отсутствие мужчин в доме, по очереди водили одну из женщин в гаражное помещение, где насиловали. Другие в это время оставались на улице с целью преодоления возможного сопротивления со стороны родственников и соседей", - говорится в сообщении.
Один из них за время оккупации совершил насильственные действия сексуального характера раз, второй совершал такие действия дважды, а третий – в течение недели каждый день.
Досудебное расследование – Нацполиция Украины.
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ТА Й ЩЕ ІХ ДУХОВНОМУ ЛІДЕРУ У СВІТІ ПЕРЕДАЙТЕ ІНФУ- нехай їх осудить в молитвах
НЕХАЙ ЦІВІЛЬНИЙ СВІТ РОЗУМІЄ З ЧИМ БОРЕТЬСЯ ЗАРАЗ УКРАЇНА
НО ФІО ГВАЛТИВНИКІВ мае бути озвучене в ЗМІ , щоб інфа дійшла до рідні і знайомих ціх покідків
Слава націі ‼️Смерть ворогам ‼️‼️
толерантність???
вашумать.
І ви тільки цих трьох збираєтесь запам'ятовувати, чи всіх 80 тисяч, що були на Київщині рік тому.
Пусть весь мир знает про нелюдей!
..а колись, у 80х, в Омську, був, якось, у мене ніби й друг, бурят, такий же як я - студент, тільки не з Полтави, а з Улан-Уде, навіть тьозка, з давньоскандинавським!? ім'ям.. от би його вживу тепер побачити-погомоніти
скромно змовчали.... Та ви їх хоч розстріляйте заочно, чмошні мусора-нероби!!!! сцикливо втекли першими, а потім через рік якісь підозри пишуть не пишучи що це ЗАОЧНО
ЯК ПРОГОЛОСУВАЛИ У 2019 му, ТАК І ЖИВЕМО
🤡