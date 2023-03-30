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Новости Фото Война
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Подразделения ВСУ на фронте получат 15 оборудованных грузовиков DAF. ФОТО

Петр Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" передает на фронт 15 грузовиков DAF, подготовленных под разные военные нужды: передвижная мастерская, тягачи для артиллерии, мобильные пункты управления для комплексов БПЛА Poseidon.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Подразделения ВСУ на фронте получат 15 оборудованных грузовиков DAF 01

"Передвижная авторемонтная мастерская. 500 тысяч стоит доказанный нами DAF и 500 тысяч стоит комплекс, который по себестоимости сделала наша команда. Четыре кунга – это уникальные комплексы, из которых осуществляется управление "Посейдонами" – очень крутыми оперативно-тактическими беспилотными летательными аппаратами, которые не берет русня.

Подразделения ВСУ на фронте получат 15 оборудованных грузовиков DAF 02
Подразделения ВСУ на фронте получат 15 оборудованных грузовиков DAF 03

И по пять машин с каждой стороны – тентованные, очень крутые артиллерийские тягачи DAF, которые так ждут на фронте. Вы видите цифру 114, уже есть и 115. Это количество машин, которые мы уже завезли из нашего контракта, который составляет более 300 грузовиков", – рассказал Порошенко.

Подразделения ВСУ на фронте получат 15 оборудованных грузовиков DAF 04

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Фонд Порошенко и ОО "Справа Громад" законтрактовали в Великобритании более 300 грузовиков Leyland DAF. Leyland DAF 45.150 — это полноприводный пятитонный дизельный грузовик, которая может оснащаться лебедкой и перевозить все, что нужно для фронта: боекомплект, продовольствие, воду и горючее в бочках. Часть автомобилей оборудована кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов.

авто (4204) Порошенко Петр (19599) волонтеры (2633)


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Топ комментарии
+55
Зеленський вже давно би переміг Росію, але Порошенко постійно заважає: то тягачі в ЗСУ передасть, то дрони, то спартани.
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30.03.2023 20:47
+46
От ''барига барижить''! Ну не дає зеленим оговтатися.
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30.03.2023 20:46
+35
https://t.me/dragonspech/6067 Дмитро "Калинчук" Вовнянко, блогер і письменник, ветеран війни з касапами, сержант ЗСУ , нині інструктор учбового центру:
"Вантажівки DAF Leyland на фронті. Вони возять **********. Вони возять харчі. Вони возять генератори, старлінки, запчастини, пальне. Вони возять екіпажі БПЛА "Посейдон". Вони возять особовий склад - українських солдат і командирів.
DAF Leyland зайняв нішу, де раніше основним транспортом була "Шишига", радянський ГАЗ-66. Фронту така автівка просто необхідна. І фронт її отримав - від "Справи громад" і Фонду Петра Порошенка. Тобто, від нас з вами. І це дуже злить чинну владу.
Але от. Вантажівки DAF Leyland зазнають удари осколків і куль. Вантажівки DAF Leyland страждають від стрільби і вибухів. Це кращій доказ. Вантажівки DAF Leyland воюють. Тобто ми все робимо правильно.
Фронт потребує нових вантажівок. І ми зберемо кошти на вантажівки. Бо це наша спільна справа. Як казали латинці - РЕС ПУБЛІКА".

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https://telegra.ph/file/55df70099ed853222eadb.jpg
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30.03.2023 20:52
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Правила форума Совет форумчан
шо? опять?
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30.03.2023 20:44 Ответить
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30.03.2023 21:38 Ответить
От ''барига барижить''! Ну не дає зеленим оговтатися.
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30.03.2023 20:46 Ответить
Знов піаріцца.
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30.03.2023 20:46 Ответить
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30.03.2023 20:50 Ответить
Зеленський вже давно би переміг Росію, але Порошенко постійно заважає: то тягачі в ЗСУ передасть, то дрони, то спартани.
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30.03.2023 20:47 Ответить
і щось не видно зелених боторасів...
бо клятий барига знов піариться.....
і так кожен тиждень...
нема щоб дав ЗСУ яблочка по 51грн чи золотих іічок, так як слуги...
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30.03.2023 21:20 Ответить
..а Порох все краде й краде для ЗСУ .. не то шо квартал - бо їм тільки нагороди та бюджетне і міжнародне бабло для зелених "великих телепроектів"
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30.03.2023 20:50 Ответить
В ЗЕкоманді абсолютно не розуміють подібного "марнотратства" - записати черговий відосик чи набити патріотичне тату буде значно дешевше.
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30.03.2023 20:51 Ответить
https://t.me/dragonspech/6067 Дмитро "Калинчук" Вовнянко, блогер і письменник, ветеран війни з касапами, сержант ЗСУ , нині інструктор учбового центру:
"Вантажівки DAF Leyland на фронті. Вони возять **********. Вони возять харчі. Вони возять генератори, старлінки, запчастини, пальне. Вони возять екіпажі БПЛА "Посейдон". Вони возять особовий склад - українських солдат і командирів.
DAF Leyland зайняв нішу, де раніше основним транспортом була "Шишига", радянський ГАЗ-66. Фронту така автівка просто необхідна. І фронт її отримав - від "Справи громад" і Фонду Петра Порошенка. Тобто, від нас з вами. І це дуже злить чинну владу.
Але от. Вантажівки DAF Leyland зазнають удари осколків і куль. Вантажівки DAF Leyland страждають від стрільби і вибухів. Це кращій доказ. Вантажівки DAF Leyland воюють. Тобто ми все робимо правильно.
Фронт потребує нових вантажівок. І ми зберемо кошти на вантажівки. Бо це наша спільна справа. Як казали латинці - РЕС ПУБЛІКА".

++++++++++++++++++++++++++++
По Україні
++++++++++++++++++++++++++++

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ 24
5169 3305 2068 6400
Для ІНШИХ банків:
5375 4115 0177 8331
Або переказ:
ГО Солідарна Справа Громад
**** рахунок: UA193052990000026002016226051
Код ЄДРПОУ/ІПН: 42992954

++++++++++++++++++++++++++++
PayPal
++++++++++++++++++++++++++++
Переказ на: [email protected]
Тип переказу: Family/Friends
++++++++++++++++++++++++++++
MoneyGram
++++++++++++++++++++++++++++
Перевод на: ANTONINA BUZILO
++++++++++++++++++++++++++++
Western Union
++++++++++++++++++++++++++++
Перевод на: PAVLO MELNYKOV
++++++++++++++++++++++++++++
SWIFT перекази
++++++++++++++++++++++++++++
Account owner: Solidarna Sprava Hromad
PLN - ****: PL48 1020 1068 0000 1802 0383 6525
CAD - ****: PL53 1020 1068 0000 1602 0383 6533
EUR - ****: PL58 1020 1068 0000 1402 0383 6541
USD - ****: PL64 1020 1068 0000 1902 0383 6673
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USDT (ERC-20)
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ETH (ERC20)
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https://telegra.ph/file/55df70099ed853222eadb.jpg
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30.03.2023 20:52 Ответить
Res Publika = Речь Посполита.
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30.03.2023 21:01 Ответить
Знову в ОПі буде велике прання - спіднє, куди "наклав" Порох, прати будуть!
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30.03.2023 20:52 Ответить
от баріга!,ліпецкая фабріка и сейчас нАвєрнож дАходи приносит,,,бизнЄс нА крАви,,,,,,,-------------- ),,, --Дякуємо Петро Олексійович!,),та Слава Україні!,,
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30.03.2023 20:53 Ответить
Ех, абижто...
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30.03.2023 20:54 Ответить
Після приходу до влади Зеленського були можливості вдвічі наростити спроможності систем протиповітряної оборони. Відсутність в України власної далекобійної зброї є наслідком штучного блокування розвитку українських озброєнь Зеленським та його командою.https://newsua.one/news-military/81397.html
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30.03.2023 21:11 Ответить
Дякую Гетьман! 🙏

Накидайте будь ласка таких фото з пожертвами від ЗеКокоманди ???
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30.03.2023 20:55 Ответить
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30.03.2023 21:01 Ответить
НЕУДИВИЛ...
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30.03.2023 21:03 Ответить
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30.03.2023 21:04 Ответить
Порівнюю з Гетьманом Дмитром Вишневецьким "Байда"
Засновником традицій першої Запорозької Січі. 1550+ рокі
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30.03.2023 22:05 Ответить
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30.03.2023 20:59 Ответить
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30.03.2023 21:27 Ответить
Шукає досягненя зе?
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30.03.2023 22:29 Ответить
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30.03.2023 21:08 Ответить
а где же поклонники Боневтыка - Порошенко украл эту гуманитарку закупленную на "конверты" Служанок нарида...!!!
трижды позор...\АБЫРВАЛР...\
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30.03.2023 21:02 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/5486 Петро Порошенко :
"покажемо вам відео, як Посейдон здійняв галас в Донецьку. Половину цього дійства, на яке можна дивитися вічно, оплатили ви зі ГО Справа Громад, а половину - Фонд Порошенка. Тому це - наше спільне досягнення.
https://www.youtube.com/watch?v=pjz2Ri8l4T8 Посейдон робить бавовну на Донеччині - відео за цією ссиллю.!



Наш Посейдон - розвідувальний БПЛА.

Він залетів туди, де ворог не чекав.
У Донецьк
Знайшов те, що від нас ховали.
Під мостом
А далі…
Далі був БА-БАХ!
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30.03.2023 21:03 Ответить
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30.03.2023 21:04 Ответить
Зелемский це як кізяк на який наїхало колесо історії . Він прилип до нього , його підняло вгору і тепер він намагається всім довести , шо це саме він його і обертає . Вован , колесо кругле .
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30.03.2023 21:26 Ответить
ех Петро-і чого ти у свій час не слухав наші обурені вимоги-свинарчуки прокурори з ****іщем і т д
от тому що ти клав на нас ти зараз .. а порівняно з ьзельцем-навіть слова такого немає
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30.03.2023 21:09 Ответить
Я вдячний Зеленському за одну єдину річ: він продемонстрував, наскільки тупими можуть бути люди.
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30.03.2023 21:17 Ответить
От барига... в себе краде і на фронт відправляє. Квартальні, ті патріотичні татушки б'ють...
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30.03.2023 21:13 Ответить
І як зе продовжують отримувати гроші від раші!
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30.03.2023 22:27 Ответить
Я рад конечно что это на фронт в итоге пойдет, но это пиар чистейшей воды. Какая разница платит он рекламному агенству или покупает что-то на армию, суть одна - подать себя в положительном образе, напомнить о себе. Немало людей занимаются и волонтерством и деньги дают, но политиков видно издалека - Порошенко, Притула и пр. - громкие заголовки, все выстроено красиво в ряд, морды на пол экрана... Я не понимаю народа который тащится от олигархов, что одни на Ахметова "медитируют", что другие на Порошенка (Порох конечно победнее будет, но свой миллиард зелеными он имеет).
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30.03.2023 23:56 Ответить
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30.03.2023 21:35 Ответить
доначу баризі бо кажуть що він до кожної гривні додає свою. Хочу його розорити! А воно ніяк не розорюєцця!
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30.03.2023 22:00 Ответить
На фронте потрібніавтівки. Хтось за ПЄТРИОТ домовляется, хтось за МИГи зі словаками , хтось за Даф . Усі готують перемогу УКРАІНЕ ‼️‼️‼️
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30.03.2023 23:19 Ответить
Велика подяка Гетьману і зневага до Брневтіка, який за гроші платників податків змайструє декілька відосів про свої успіхи і зачитає їх хриплуватим голоском на марафоні.
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31.03.2023 07:05 Ответить
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31.03.2023 09:07 Ответить
 
 