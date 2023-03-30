Подразделения ВСУ на фронте получат 15 оборудованных грузовиков DAF. ФОТО

Петр Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" передает на фронт 15 грузовиков DAF, подготовленных под разные военные нужды: передвижная мастерская, тягачи для артиллерии, мобильные пункты управления для комплексов БПЛА Poseidon.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Передвижная авторемонтная мастерская. 500 тысяч стоит доказанный нами DAF и 500 тысяч стоит комплекс, который по себестоимости сделала наша команда. Четыре кунга – это уникальные комплексы, из которых осуществляется управление "Посейдонами" – очень крутыми оперативно-тактическими беспилотными летательными аппаратами, которые не берет русня.





И по пять машин с каждой стороны – тентованные, очень крутые артиллерийские тягачи DAF, которые так ждут на фронте. Вы видите цифру 114, уже есть и 115. Это количество машин, которые мы уже завезли из нашего контракта, который составляет более 300 грузовиков", – рассказал Порошенко.

Читайте: Путин манипулирует вопросами ядерной безопасности, в то же время убивая ракетами украинских граждан, - Порошенко

Фонд Порошенко и ОО "Справа Громад" законтрактовали в Великобритании более 300 грузовиков Leyland DAF. Leyland DAF 45.150 — это полноприводный пятитонный дизельный грузовик, которая может оснащаться лебедкой и перевозить все, что нужно для фронта: боекомплект, продовольствие, воду и горючее в бочках. Часть автомобилей оборудована кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов.