Подразделения ВСУ на фронте получат 15 оборудованных грузовиков DAF. ФОТО
Петр Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" передает на фронт 15 грузовиков DAF, подготовленных под разные военные нужды: передвижная мастерская, тягачи для артиллерии, мобильные пункты управления для комплексов БПЛА Poseidon.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Передвижная авторемонтная мастерская. 500 тысяч стоит доказанный нами DAF и 500 тысяч стоит комплекс, который по себестоимости сделала наша команда. Четыре кунга – это уникальные комплексы, из которых осуществляется управление "Посейдонами" – очень крутыми оперативно-тактическими беспилотными летательными аппаратами, которые не берет русня.
И по пять машин с каждой стороны – тентованные, очень крутые артиллерийские тягачи DAF, которые так ждут на фронте. Вы видите цифру 114, уже есть и 115. Это количество машин, которые мы уже завезли из нашего контракта, который составляет более 300 грузовиков", – рассказал Порошенко.
Фонд Порошенко и ОО "Справа Громад" законтрактовали в Великобритании более 300 грузовиков Leyland DAF. Leyland DAF 45.150 — это полноприводный пятитонный дизельный грузовик, которая может оснащаться лебедкой и перевозить все, что нужно для фронта: боекомплект, продовольствие, воду и горючее в бочках. Часть автомобилей оборудована кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов.
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бо клятий барига знов піариться.....
і так кожен тиждень...
нема щоб дав ЗСУ яблочка по 51грн чи золотих іічок, так як слуги...
"Вантажівки DAF Leyland на фронті. Вони возять **********. Вони возять харчі. Вони возять генератори, старлінки, запчастини, пальне. Вони возять екіпажі БПЛА "Посейдон". Вони возять особовий склад - українських солдат і командирів.
DAF Leyland зайняв нішу, де раніше основним транспортом була "Шишига", радянський ГАЗ-66. Фронту така автівка просто необхідна. І фронт її отримав - від "Справи громад" і Фонду Петра Порошенка. Тобто, від нас з вами. І це дуже злить чинну владу.
Але от. Вантажівки DAF Leyland зазнають удари осколків і куль. Вантажівки DAF Leyland страждають від стрільби і вибухів. Це кращій доказ. Вантажівки DAF Leyland воюють. Тобто ми все робимо правильно.
Фронт потребує нових вантажівок. І ми зберемо кошти на вантажівки. Бо це наша спільна справа. Як казали латинці - РЕС ПУБЛІКА".
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https://telegra.ph/file/55df70099ed853222eadb.jpg
Накидайте будь ласка таких фото з пожертвами від ЗеКокоманди ???
Засновником традицій першої Запорозької Січі. 1550+ рокі
трижды позор...\АБЫРВАЛР...\
"покажемо вам відео, як Посейдон здійняв галас в Донецьку. Половину цього дійства, на яке можна дивитися вічно, оплатили ви зі ГО Справа Громад, а половину - Фонд Порошенка. Тому це - наше спільне досягнення.
https://www.youtube.com/watch?v=pjz2Ri8l4T8 Посейдон робить бавовну на Донеччині - відео за цією ссиллю.!
Наш Посейдон - розвідувальний БПЛА.
Він залетів туди, де ворог не чекав.
У Донецьк
Знайшов те, що від нас ховали.
Під мостом
А далі…
Далі був БА-БАХ!
от тому що ти клав на нас ти зараз .. а порівняно з ьзельцем-навіть слова такого немає