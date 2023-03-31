Король Чарльз посетил центр для украинских беженцев в Берлине. ФОТО
Король Великобритании Чарльз ІІІ посетил центр принятия украинских беженцев в бывшем берлинском аэропорту Тегель.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.
В центре монарх пообщался с беженцами и работниками, а также осмотрел помещение.
Вместе с королем были федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и бургомистр Берлина Франциска Гиффай, также пообщавшиеся с беженцами.
Германия приняла более 1,1 млн украинских искателей убежища в результате войны.
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+11 Ziu Zou
показать весь комментарий31.03.2023 10:51
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А от якби таке уйопіще як ти, що втікло з України як останній сцикун, з'явилося б у тому залі, то українці сприймалися в Британії не як нацією "левів", а такими уйопіщними африканськими гієнами-пристосуванцями як ти.