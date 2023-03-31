Король Чарльз посетил центр для украинских беженцев в Берлине. ФОТО

Король Великобритании Чарльз ІІІ посетил центр принятия украинских беженцев в бывшем берлинском аэропорту Тегель.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

В центре монарх пообщался с беженцами и работниками, а также осмотрел помещение.

Вместе с королем были федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и бургомистр Берлина Франциска Гиффай, также пообщавшиеся с беженцами.

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Германия приняла более 1,1 млн украинских искателей убежища в результате войны.



