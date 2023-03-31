РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7802 посетителя онлайн
Новости Фото
3 375 16

Король Чарльз посетил центр для украинских беженцев в Берлине. ФОТО

Король Великобритании Чарльз ІІІ посетил центр принятия украинских беженцев в бывшем берлинском аэропорту Тегель.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

В центре монарх пообщался с беженцами и работниками, а также осмотрел помещение.

Вместе с королем были федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и бургомистр Берлина Франциска Гиффай, также пообщавшиеся с беженцами.

Читайте: Король Чарльз ІІІ: война России против Украины угрожает безопасности всей Европы

Германия приняла более 1,1 млн украинских искателей убежища в результате войны.

Король Чарльз посетил центр для украинских беженцев в Берлине 01
Король Чарльз посетил центр для украинских беженцев в Берлине 02

беженцы (1639) Германия (6950) Чарльз III (18)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Хороший король, не то что то чмо ходящее в чемодан что сцарь бункерный
показать весь комментарий
31.03.2023 10:51
+8
чому незнайомцю ярлики ліпиш, як типовий москаль? Мій брат живе в Німеччині понад 25 років, розмовляє російською, але дуже проукраїнській в оточенні путінської вати. То по твоєму він теж "уйо..."? Соромно за тих псевдо патріотів з загадковими ніками як ти. Тим більш не перший раз вкидом лайна відзначуєшся
показать весь комментарий
31.03.2023 11:21
+4
Такі кончені ухилянти як ти, якраз і позорять Україну.
показать весь комментарий
31.03.2023 11:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нещодавно була прес-конференція у Британії українських біженців. Одне з питань від місцевих журналістів: "де ваші чоловіки?" На що українки відповіли: "в Україні, воють". Судячи з реакції залу, то британці були дуже приємно вражені цим.
А от якби таке уйопіще як ти, що втікло з України як останній сцикун, з'явилося б у тому залі, то українці сприймалися в Британії не як нацією "левів", а такими уйопіщними африканськими гієнами-пристосуванцями як ти.
показать весь комментарий
31.03.2023 11:17 Ответить
Боже... яке кончене... . Я знаходжусь у Німеччині. Та вони приємно вражені тим, що в них тепер є сімейний кластер) йолопе, не неси дурню!
показать весь комментарий
31.03.2023 11:21 Ответить
Такі кончені ухилянти як ти, якраз і позорять Україну.
показать весь комментарий
31.03.2023 11:30 Ответить
конечно-конечно. Так и есть
показать весь комментарий
31.03.2023 11:34 Ответить
чому незнайомцю ярлики ліпиш, як типовий москаль? Мій брат живе в Німеччині понад 25 років, розмовляє російською, але дуже проукраїнській в оточенні путінської вати. То по твоєму він теж "уйо..."? Соромно за тих псевдо патріотів з загадковими ніками як ти. Тим більш не перший раз вкидом лайна відзначуєшся
показать весь комментарий
31.03.2023 11:21 Ответить
А причому твій брат до вилупків, які користуючись біженством позорять мою країну?
показать весь комментарий
31.03.2023 11:31 Ответить
Позоритесь только вы. Хамством... Как минимум
показать весь комментарий
31.03.2023 11:35 Ответить
У тебе руки зі сраки виросли, що не можеш надрукувати текст українською? Чи чєлюсть кацапсько язична заважає друкувати?
показать весь комментарий
31.03.2023 12:46 Ответить
Да я быдло на любом языке распознаю, его ни мова, ни язык не оправдают. Так что пишите на китайском, не позорьте язык Украинского народа.
показать весь комментарий
31.03.2023 16:04 Ответить
Поки українці розпізнали в тобі - рукожопе кацапське бидло. Так що ванька дурачьок - пнх, водкі нєт.
показать весь комментарий
31.03.2023 16:17 Ответить
Блин... щакончи хотя бы школу... Ну правда, - это даже не смешно... . пригожин начал платить за вбросы на Украинском языке?)) это реальный кризис жанра
показать весь комментарий
31.03.2023 16:22 Ответить
кацапський рукожоп, ти ще тут?!
показать весь комментарий
31.03.2023 22:24 Ответить
Хороший король, не то что то чмо ходящее в чемодан что сцарь бункерный
показать весь комментарий
31.03.2023 10:51 Ответить
Така увага нам не завадить. От як би Чарльз ще у Київ приїхав та подивився на все, що відбувається та що залишилось від Бучі.
показать весь комментарий
31.03.2023 11:58 Ответить
Одна знайома киянка в Німеччині вже 8 місяців сидить і повертатися поки не планує бо дають дотації там більше ніж тут платять за роботу (звісно якщо вона у вас тут є ))) Бувша колега вже замутила з німцем поки чоловік тут воює. Не кажу звісно про всіх але дохєра різних пристосуванців.
показать весь комментарий
31.03.2023 15:55 Ответить
 
 