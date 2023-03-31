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В Днепре нейтрализована, похищавшая людей преступная группировка - СБУ. ФОТОрепортаж

В результате спецоперации в Днепре нейтрализована криминальная группировка, терроризировавшая жителей региона.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В состав банды входило 10 человек, большинство из которых неоднократно привлекались к ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.


Злоумышленники специализировались на разбойных нападениях и вымогательстве денег с граждан, включая представителей малого и среднего бизнеса.


В случае отказа платить "дань" – угрожали физической расправой и уничтожением частного имущества.
Для маскировки преступных действий фигуранты постоянно меняли автомобили, использовали парики, поддельные автономера и фальшивые удостоверения СБУ", - говорится в сообщении.


Сотрудники Службы безопасности документировали несколько фактов преступной деятельности группы. Участники банды угнали местного предпринимателя и принудительно удерживали его в арендованном помещении. Там потерпевшего избивали и оказывали психологическое давление. Таким образом злоумышленники получили ключи от его частного дома.


Грабіжники винесли з квартири чоловіка готівку в іноземній валюті на загальну суму понад мільйон гривень.

"В ходе многоэтапной спецоперации сотрудники СБУ разоблачили преступные планы группировки и задержали пятерых его активных участников при попытке еще одного похищения человека.


Ще четверо фігурантів затримано під час слідчих дій за місцями їхнього проживання.


Установлено, что лидером банды является местный уголовник, ожидающий наказания в местном СИЗО за разбой и грабеж. Именно он дистанционно руководил группировкой и "соглашал" список потенциальных жертв злоумышленников", - добавили в СБУ.

Під час обшуків у фігурантів вилучено незареєстровану зброю та інші докази злочинної діяльності.

В настоящее время задержанным доложено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Также читайте: Передавал врагу данные о военном аэродроме: СБУ задержала предателя в Кировоградской области. ФОТОрепортаж

В Днепре нейтрализована, похищавшая людей преступная группировка - СБУ 01
В Днепре нейтрализована, похищавшая людей преступная группировка - СБУ 02
В Днепре нейтрализована, похищавшая людей преступная группировка - СБУ 03
В Днепре нейтрализована, похищавшая людей преступная группировка - СБУ 04
В Днепре нейтрализована, похищавшая людей преступная группировка - СБУ 05
В Днепре нейтрализована, похищавшая людей преступная группировка - СБУ 06
В Днепре нейтрализована, похищавшая людей преступная группировка - СБУ 07
В Днепре нейтрализована, похищавшая людей преступная группировка - СБУ 08
В Днепре нейтрализована, похищавшая людей преступная группировка - СБУ 09
В Днепре нейтрализована, похищавшая людей преступная группировка - СБУ 10

Днепр (4417) похищение (1686) СБУ (19890)


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Топ комментарии
+10
Дніпро дуже крімінальне місто. Може треба очільника УВС нормального поставити, щоб почистив всю кримінальну нечисть?
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31.03.2023 14:07
+6
Дайте я вгадаю діти гір?
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31.03.2023 14:13
+5
і відразу поліцейські почнуть працювати по закону? швидше мені подзвонить Тіна Кароль
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31.03.2023 14:13
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Дніпро дуже крімінальне місто. Може треба очільника УВС нормального поставити, щоб почистив всю кримінальну нечисть?
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31.03.2023 14:07 Ответить
і відразу поліцейські почнуть працювати по закону? швидше мені подзвонить Тіна Кароль
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31.03.2023 14:13 Ответить
ну ок, тоді най буде все як було, най буде як в рашці, навіщо навіть намогатися щось змінювати.
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31.03.2023 14:40 Ответить
Дмитро, алё, це я Таня Либерман… ты задоволений?
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31.03.2023 14:49 Ответить
Дайте я вгадаю діти гір?
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31.03.2023 14:13 Ответить
а закон 8271 до них не відноситься ((
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31.03.2023 16:03 Ответить
районий ТЦК тобто?)))
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31.03.2023 14:18 Ответить
А законнослухняним громадянам не дозволяють зброю! Хоча б для таких випадків.
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31.03.2023 14:30 Ответить
Хто не дозволяє? Те що на фото - оформити може будь хто. Особисто у мене така ж рушниця як на 1 фото - hatsan bts12
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31.03.2023 14:45 Ответить
И как я могу получить для себя такое? Просто зайти в оружейный магазин и купить вроде 1 кг картошки?
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31.03.2023 15:51 Ответить
Отримати дозвіл в дозвільній і потім піти і купити як кіло картошки. Дозвіл отримати - це процедура на 2-3 дні по пару годин. Отримати кілька справок від лікаря по суті і заповнити документи в дозвільній.

Складного нема нічого, усе легально робиться і за 2-3 тижні після здачі документів у вас є дозвіл
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31.03.2023 18:01 Ответить
И они дают разрешение любому, кто этого хочет? Без ограничений?
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31.03.2023 20:26 Ответить
Так, вже більше 20 років як. Усі хто хочуть мати зброю вже давно її мають. Більш того відкрию Америку - у нас є стрілкові клуби і змагання. Чи як по вашому мисливці отримують дозволи?
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01.04.2023 13:50 Ответить
Ну, согласитесь, охота с простым оружием - это одно, а покупка военного оружия - совсем другое.
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01.04.2023 16:01 Ответить
Що значить проста зброя? Вона стріляє такими ж набоями, виглядає на 100% так само, різниця тільки в тому що не можна стріляти чергами. Короче я бачу що тобі аби полялякати і звинуватити державу в своєй ліні і неосвідченості.
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02.04.2023 17:25 Ответить
Наехали на комерца у которого подвязки в СБУ. Заслал денег - решили вопрос. По другому не бывает.
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31.03.2023 14:31 Ответить
ну права і свободи кримінальників у нас дотримуються, їм навіть надається можливість самореалізації себе в різних цікавих проектах, це ж дуже важливо щоб людина, яка потрапила до сізо за розбій мала можливість самореалізації. Дистанційно, це, мать вашу, як? а де охорона сізо дивилася?
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31.03.2023 14:43 Ответить
От у мене питання.
Нахіба бандюкам із собою гранату Ф-1 возити, в якої розліт уламків нехай не 200 м як у настановах пишуть, але на 50 м вполнє може прилітіти?
Ці дауни що, її в місті кидати задумали чи розтяжку ставити?
Нафіга брати в руки БК, ТТХ якого не знаєш і яким не вмієш користуватися? Щоб ще одну статтю докинули?
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31.03.2023 14:44 Ответить
Тобто людину викрали, тримали в підвалі, а СБУ не поспішали, бо документували? Мабуть це не так як виглядає в статті, але підтверджує, що в злочинців зброя є, а тому є необхідність спростити доступ для зброї для законослухняних громадян. Вторгнення москалів теж довело, що озброєні громадяни - захищена країна. Ну а те що зброя в руках громадян найкращий гарант Конституції і демократії свідчить історія США і здоровий глузд.
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31.03.2023 14:48 Ответить


Тобто людину викрали, тримали в підвалі, а СБУ не поспішали, бо документували?
...
А що робити ?
Просто хапнути посеред вулиці щоб суддя через тиждень оправдав через брак доказів ?
...
Затримати 7 це одне.
А довести справу до суду і до вироку ,зовсім інше...
...
В лагер відпрвляють не ті що бігать по вулиці з наручниками та пістолетом під пафою..
А ті що сидять в білих сорочка в кабінетах з кондиціонерами
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03.04.2023 11:18 Ответить
С мусоров через которых руководил главарь тоже задержали ?
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31.03.2023 14:49 Ответить
🤣 так.Два рази.
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31.03.2023 14:55 Ответить
....
Якби "мусору" забезпечили таке соціалне страхування ,пенсію , виплати за вислугу років , таку зарплату щоб йоме не треба було підробляти охоронцем в супермаркеті а ще гаратію від беробіття
..
ну так як у нас в Німеччині..
...
То він би дорожив своєю роботою і ніякиї баньдюк його не підкупив би...
,,,
Я казав Тарапуька і Штепсель * *(українські коміки )

Дають корові дулю з маком - а ідуть доїти з баком.
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03.04.2023 11:25 Ответить
До конца октября я жил в Павлограде (это стотысячный город в Днепропетровской области). Криминогенная обстановка в моем городе заметно ухудшилась. Вы могли почти чувствовать это на вашей коже. От поведения людей. И как они смотрят на тебя. Я немедленно покинул этот город, и теперь я понимаю, почему. То место действительно нужно прочесать от преступников. Еще до войны это место было полно преступниками, и некоторые из них были иностранцами из бывших советских стран. Многие из них приехали, чтобы избежать правосудия в своих странах. Сначала я думал, что это из-за проблемы беженцев, но потом я увидел, что беженцы, вероятно, наименее криминальные типы.
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31.03.2023 15:46 Ответить
Бородьба з організованою злочинністтю дуже важлива страва. Але чи входить вона у зону відповідальності Служби безпеки держави? Невже для нашої держави немає більших загроз?
Прошу зрозуміти мене правильно, я дуже ЗА нейтралізацію кримінальної наволочі, та чим тоді
займається МВС? А коли чую як СБУ бореться з економічними злочинами то взагалі розумію що нічого не розумію ))
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31.03.2023 16:15 Ответить


пише

Прошу зрозуміти мене правильно, я дуже ЗА нейтралізацію кримінальної наволочі, та чим тоді
займається МВС?
.....
Відповідаю
..
У МВС Не той рівень компетентності...
...
Не ті матеріальні й людські ресурси..
..
МВС...має роботи по горлоо для забезпечення громадського порядку..
,,
А там потрібна агентурна розробка та багато чого іншого..
...
Кримінал і місцеві політики це - два чоботи пара..
..
У нас що не депутат- то бандит і казнокрад..
...
Не вірити-пошукайте в інтернеті..купа інфи..
..
У поліції певно 10 літрів бензини на зміну , а баньдюки на мерседесах вишивають... живуть в шикарниз нанятих квартирах чи готелях
їдять вресторанах...
...
Чули пісню .." ти Зін' на грубость наріваешся , всё Зин' обидеть норовишь"

Там є слова
...

Где деньги Зин' ?
...
МВС і СБУ мають різні матеріальні та людські ресурси..
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03.04.2023 11:53 Ответить
 
 