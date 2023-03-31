В Днепре нейтрализована, похищавшая людей преступная группировка - СБУ. ФОТОрепортаж

В результате спецоперации в Днепре нейтрализована криминальная группировка, терроризировавшая жителей региона.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В состав банды входило 10 человек, большинство из которых неоднократно привлекались к ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.



Злоумышленники специализировались на разбойных нападениях и вымогательстве денег с граждан, включая представителей малого и среднего бизнеса.



В случае отказа платить "дань" – угрожали физической расправой и уничтожением частного имущества.

Для маскировки преступных действий фигуранты постоянно меняли автомобили, использовали парики, поддельные автономера и фальшивые удостоверения СБУ", - говорится в сообщении.



Сотрудники Службы безопасности документировали несколько фактов преступной деятельности группы. Участники банды угнали местного предпринимателя и принудительно удерживали его в арендованном помещении. Там потерпевшего избивали и оказывали психологическое давление. Таким образом злоумышленники получили ключи от его частного дома.



Грабіжники винесли з квартири чоловіка готівку в іноземній валюті на загальну суму понад мільйон гривень.



"В ходе многоэтапной спецоперации сотрудники СБУ разоблачили преступные планы группировки и задержали пятерых его активных участников при попытке еще одного похищения человека.



Ще четверо фігурантів затримано під час слідчих дій за місцями їхнього проживання.



Установлено, что лидером банды является местный уголовник, ожидающий наказания в местном СИЗО за разбой и грабеж. Именно он дистанционно руководил группировкой и "соглашал" список потенциальных жертв злоумышленников", - добавили в СБУ.

Під час обшуків у фігурантів вилучено незареєстровану зброю та інші докази злочинної діяльності.

В настоящее время задержанным доложено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

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