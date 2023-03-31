В Днепре нейтрализована, похищавшая людей преступная группировка - СБУ. ФОТОрепортаж
В результате спецоперации в Днепре нейтрализована криминальная группировка, терроризировавшая жителей региона.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
"В состав банды входило 10 человек, большинство из которых неоднократно привлекались к ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
Злоумышленники специализировались на разбойных нападениях и вымогательстве денег с граждан, включая представителей малого и среднего бизнеса.
В случае отказа платить "дань" – угрожали физической расправой и уничтожением частного имущества.
Для маскировки преступных действий фигуранты постоянно меняли автомобили, использовали парики, поддельные автономера и фальшивые удостоверения СБУ", - говорится в сообщении.
Сотрудники Службы безопасности документировали несколько фактов преступной деятельности группы. Участники банды угнали местного предпринимателя и принудительно удерживали его в арендованном помещении. Там потерпевшего избивали и оказывали психологическое давление. Таким образом злоумышленники получили ключи от его частного дома.
Грабіжники винесли з квартири чоловіка готівку в іноземній валюті на загальну суму понад мільйон гривень.
"В ходе многоэтапной спецоперации сотрудники СБУ разоблачили преступные планы группировки и задержали пятерых его активных участников при попытке еще одного похищения человека.
Ще четверо фігурантів затримано під час слідчих дій за місцями їхнього проживання.
Установлено, что лидером банды является местный уголовник, ожидающий наказания в местном СИЗО за разбой и грабеж. Именно он дистанционно руководил группировкой и "соглашал" список потенциальных жертв злоумышленников", - добавили в СБУ.
Під час обшуків у фігурантів вилучено незареєстровану зброю та інші докази злочинної діяльності.
В настоящее время задержанным доложено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.
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Складного нема нічого, усе легально робиться і за 2-3 тижні після здачі документів у вас є дозвіл
Нахіба бандюкам із собою гранату Ф-1 возити, в якої розліт уламків нехай не 200 м як у настановах пишуть, але на 50 м вполнє може прилітіти?
Ці дауни що, її в місті кидати задумали чи розтяжку ставити?
Нафіга брати в руки БК, ТТХ якого не знаєш і яким не вмієш користуватися? Щоб ще одну статтю докинули?
Тобто людину викрали, тримали в підвалі, а СБУ не поспішали, бо документували?
...
А що робити ?
Просто хапнути посеред вулиці щоб суддя через тиждень оправдав через брак доказів ?
...
Затримати 7 це одне.
А довести справу до суду і до вироку ,зовсім інше...
...
В лагер відпрвляють не ті що бігать по вулиці з наручниками та пістолетом під пафою..
А ті що сидять в білих сорочка в кабінетах з кондиціонерами
Якби "мусору" забезпечили таке соціалне страхування ,пенсію , виплати за вислугу років , таку зарплату щоб йоме не треба було підробляти охоронцем в супермаркеті а ще гаратію від беробіття
..
ну так як у нас в Німеччині..
...
То він би дорожив своєю роботою і ніякиї баньдюк його не підкупив би...
,,,
Я казав Тарапуька і Штепсель * *(українські коміки )
Дають корові дулю з маком - а ідуть доїти з баком.
Прошу зрозуміти мене правильно, я дуже ЗА нейтралізацію кримінальної наволочі, та чим тоді
займається МВС? А коли чую як СБУ бореться з економічними злочинами то взагалі розумію що нічого не розумію ))
пише
Прошу зрозуміти мене правильно, я дуже ЗА нейтралізацію кримінальної наволочі, та чим тоді
займається МВС?
.....
Відповідаю
..
У МВС Не той рівень компетентності...
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Не ті матеріальні й людські ресурси..
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МВС...має роботи по горлоо для забезпечення громадського порядку..
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А там потрібна агентурна розробка та багато чого іншого..
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Кримінал і місцеві політики це - два чоботи пара..
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У нас що не депутат- то бандит і казнокрад..
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Не вірити-пошукайте в інтернеті..купа інфи..
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У поліції певно 10 літрів бензини на зміну , а баньдюки на мерседесах вишивають... живуть в шикарниз нанятих квартирах чи готелях
їдять вресторанах...
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Чули пісню .." ти Зін' на грубость наріваешся , всё Зин' обидеть норовишь"
Там є слова
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Где деньги Зин' ?
...
МВС і СБУ мають різні матеріальні та людські ресурси..