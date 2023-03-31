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Новости Фото Агрессия России против Украины
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На Харьковщине разоблачен очередной агитатор врага. ФОТО

60-летний харьковчанин систематически распространял видеоролики, в которых оправдывал и отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Досудебным расследованием установлено, что харьковчанин, являясь администратором канала на видеохостинге "YouTube", систематически распространял видеоролики, в которых оправдывал и отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины.

В одном из распространенных мужчиной видео адресат прямо унижает ВСУ и отмечает, что "Россия хочет захватить Украину, прилагая минимум усилий".

В другом видеоролике, распространившем харьковчанин, "выступает" российский военный, очерчивающий захватнические действия России в контексте исторической ретроспективы. Он утверждает, что не разделяет западные ценности, потому что у него другие интересы и предупреждает, что воевать он умеет.

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Согласно выводу комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы речи, в предоставленных видеозаписях содержится информация об оправдывании, поддержке, одобрении вооруженной агрессии РФ против Украины. Мужчину обвиняют в распространении материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 436 УК Украины).

На Харьковщине разоблачен очередной агитатор врага 01
На Харьковщине разоблачен очередной агитатор врага 02

агитация (507) прокуратура (5011) Харьковщина (5577) государственная измена (1539)


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Топ комментарии
+11
А можна їх просто десь у лісі закопувати і все ?
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31.03.2023 14:01
+4
***, так у вас ціле логово московських агітаторів в лаврі засіло
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31.03.2023 14:04
+3
Не ту фотографию выложили... Лучше бы ничего не ретушировали, а выложили фотку, где он уже на черенке от лопаты и монтажной пеной по всем швам задутый.
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31.03.2023 14:03
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А можна їх просто десь у лісі закопувати і все ?
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31.03.2023 14:01 Ответить
Краще спалювати, навіщо бруднити ліси...
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31.03.2023 14:44 Ответить
Дуже чекаю щоб так і робили, бо нажаль таких в Харкові ще багато...
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31.03.2023 14:47 Ответить
Кончене на всю голову
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31.03.2023 14:03 Ответить
А кухонний ніж та горіхи - аналоги "холодної зброї"?
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31.03.2023 14:03 Ответить
Не ту фотографию выложили... Лучше бы ничего не ретушировали, а выложили фотку, где он уже на черенке от лопаты и монтажной пеной по всем швам задутый.
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31.03.2023 14:03 Ответить
часом sims 3 не знайшли?))
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31.03.2023 14:03 Ответить
***, так у вас ціле логово московських агітаторів в лаврі засіло
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31.03.2023 14:04 Ответить
у вас, це в кого?
А як власне у вас?
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31.03.2023 15:41 Ответить
Це гомосоветікус... стать не має значення... унісовок, так би мовити...
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31.03.2023 14:05 Ответить
Руське бидло...
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31.03.2023 14:05 Ответить
Да ціх дятлів по Укаїні як у дурня махорки
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31.03.2023 14:05 Ответить
где то 5% в Харькове проукраинских осталось, остальные притихли , но коллаборанты и сепарня.
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31.03.2023 14:08 Ответить
Відібрати Громадянство України разом з Виборчим правом і депортувати на рф і до тих людей, яких він так кохає! Хай там зізнається а любові до берізок .
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31.03.2023 14:10 Ответить
З прапорами та "лєнточками", це прикол якийсь???🤣
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31.03.2023 14:12 Ответить
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31.03.2023 14:14 Ответить
в очко, этой старой кобыле засунуть кацапскую тряпку на полочке, потом разорвать на кацапские кресты!
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31.03.2023 14:21 Ответить
На разминирование в Херсонскую область.
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31.03.2023 14:51 Ответить
І знову так звана партія регіонів ,а як же колоборанти які сидять в ВР : шуфрич ,бойко ,бужанський ,дубінський ,шевченко ,льовочкін та інша мерзота.
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31.03.2023 14:54 Ответить
 
 