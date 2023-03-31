На Харьковщине разоблачен очередной агитатор врага. ФОТО
60-летний харьковчанин систематически распространял видеоролики, в которых оправдывал и отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Досудебным расследованием установлено, что харьковчанин, являясь администратором канала на видеохостинге "YouTube", систематически распространял видеоролики, в которых оправдывал и отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины.
В одном из распространенных мужчиной видео адресат прямо унижает ВСУ и отмечает, что "Россия хочет захватить Украину, прилагая минимум усилий".
В другом видеоролике, распространившем харьковчанин, "выступает" российский военный, очерчивающий захватнические действия России в контексте исторической ретроспективы. Он утверждает, что не разделяет западные ценности, потому что у него другие интересы и предупреждает, что воевать он умеет.
Согласно выводу комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы речи, в предоставленных видеозаписях содержится информация об оправдывании, поддержке, одобрении вооруженной агрессии РФ против Украины. Мужчину обвиняют в распространении материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 436 УК Украины).
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