На Харьковщине разоблачен очередной агитатор врага. ФОТО

60-летний харьковчанин систематически распространял видеоролики, в которых оправдывал и отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Досудебным расследованием установлено, что харьковчанин, являясь администратором канала на видеохостинге "YouTube", систематически распространял видеоролики, в которых оправдывал и отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины.

В одном из распространенных мужчиной видео адресат прямо унижает ВСУ и отмечает, что "Россия хочет захватить Украину, прилагая минимум усилий".

В другом видеоролике, распространившем харьковчанин, "выступает" российский военный, очерчивающий захватнические действия России в контексте исторической ретроспективы. Он утверждает, что не разделяет западные ценности, потому что у него другие интересы и предупреждает, что воевать он умеет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директору лицея Волчанска, которая собиралась учить украинских детей по стандартам РФ, объявлено о подозрении. ФОТО

Согласно выводу комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы речи, в предоставленных видеозаписях содержится информация об оправдывании, поддержке, одобрении вооруженной агрессии РФ против Украины. Мужчину обвиняют в распространении материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 436 УК Украины).



