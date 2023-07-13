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Враг обстрелял 3 района Харьковщины, в Одноробовке повреждены дома, - ОВА. ФОТО

За прошедшие сутки враг из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливал населенные пункты Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

В результате обстрелов с. Одноробовка Богодуховского района повреждены 6 частных жилых домов, гараж, хозяйственные постройки, произошли пожары.

Враг обстрелял 3 района Харьковщины, в Одноробовке повреждены дома, - ОВА 01
Враг обстрелял 3 района Харьковщины, в Одноробовке повреждены дома, - ОВА 02
Враг обстрелял 3 района Харьковщины, в Одноробовке повреждены дома, - ОВА 03

По информации Синегубова, в пгт Двуречная Купянского района получил ранение и был госпитализирован 67-летний мужчина. Медики оценивают его состояние как легкое.

Около 12:50 на выезде из Балаклеи Изюмского района во время работы на тракторе на неизвестном взрывном устройстве подорвался тракторист 55 лет. Госпитализирован с ранением.

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Продолжаются работы по разминированию. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 10 га территории и обезвредили 100 взрывоопасных предметов.

обстрел (28218) Харьковщина (5577)


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