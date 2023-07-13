Уничтожены 20 ударных "Шахедов" и 2 "Калибра", - Воздушные силы
В ночь на 13 июля 2023 года российские оккупанты атаковали Украину 20-ю ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131".
Направления атаки – северо-восточное (Курск) и юго-восточное (Приморско-Ахтарск). Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.
Также, как отмечается, противник применил две крылатые ракеты "Калибр" с Черного моря и одну баллистическую – "Искандер-М" (Джанкой, Крым).
"В результате боевой работы все 20 ударных дронов уничтожены, преимущественно в Киевской области. Также на разных направлениях уничтожены две крылатые ракеты "Калибр". Относительно последствий пуска ракеты с ОТРК "Искандер-М" информация уточняется", - говорится в сообщении.
К отражению вражеской атаки привлекались зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил и противовоздушная оборона других составляющих сил обороны Украины.
За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных Сил нанесла более 15 групповых авиационных ударов по российским оккупантам.
Этой ночью российские захватчики совершили массированную атаку на Киев иранскими дронами. Взрывы раздались в нескольких районах столицы. Есть разрушение, погибший и раненый. В Киеве падение обломков было зафиксировано в 4 районах города.
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