Знищено 20 ударних "Шахедів" та 2 "Калібри", - Повітряні сили

У ніч на 13 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну 20-ма ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131".

Напрямки атаки - північно-східний (Курськ) та південно-східний (Приморсько-Ахтарськ). Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Також, як зазначається, противник застосував дві крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря та одну балістичну - "Іскандер-М" (Джанкой, Крим).

"В результаті бойової роботи усі 20 ударних дронів знищено, переважно на Київщині. Також на різних напрямках знищено дві крилаті ракети "Калібр". Стосовно наслідків пуску ракети з ОТРК "Іскандер-М" інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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До відбиття ворожої атаки залучались зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України.

За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала понад 15 групових авіаційних ударів по російських окупантах.

Цієї ночі російські загарбники здійснили масовану атаку на Київ іранськими дронами. Вибухи пролунали в декількох районах столиці. Є руйнування, загиблий та поранений. У Києві падіння уламків зафіксували у 4 районах міста.