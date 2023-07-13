Наслідки нічної ворожої атаки шахедами на Київ. ФОТОрепортаж

Попередньо, падіння уламків зафіксували у 4 районах міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал МВС.

"За однією з адрес рятувальники ліквідовували пожежу на балконі 5 поверху 16-поверхового будинку. Травмовано 2 людей (отруєння продуктами горіння), від госпіталізації відмовилися. Було врятовано та виведено на безпечну відстань ще 1 особу", - йдеться в повідомленні

У 25-поверховому житловому будинку на рівні 25 поверху сталося пошкодження фасаду будівлі. Відомо про 2 потерпілих з осколковими пораненнями, їх було госпіталізовано.

Ще за однією адресою сталося загоряння в 1-поверховій будівлі з розповсюдженням на дах на загальній площі 20 кв. м. Пожежу оперативно ліквідували.

Крім того, ліквідовували загоряння уламків на зеленій зоні прибудинкової території.

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