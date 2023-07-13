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Наслідки нічної ворожої атаки шахедами на Київ. ФОТОрепортаж

Попередньо, падіння уламків зафіксували у 4 районах міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал МВС.

"За однією з адрес рятувальники ліквідовували пожежу на балконі 5 поверху 16-поверхового будинку. Травмовано 2 людей (отруєння продуктами горіння), від госпіталізації відмовилися. Було врятовано та виведено на безпечну відстань ще 1 особу", - йдеться в повідомленні

У 25-поверховому житловому будинку на рівні 25 поверху сталося пошкодження фасаду будівлі. Відомо про 2 потерпілих з осколковими пораненнями, їх було госпіталізовано.

Ще за однією адресою сталося загоряння в 1-поверховій будівлі з розповсюдженням на дах на загальній площі 20 кв. м. Пожежу оперативно ліквідували.

Крім того, ліквідовували загоряння уламків на зеленій зоні прибудинкової території.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака шахедів на Київ: сили ППО збили майже 10 дронів, одна людина загинула, двоє зазнали поранень. ФОТО

Наслідки нічної ворожої атаки шахедами на Київ 01
Наслідки нічної ворожої атаки шахедами на Київ 02
Наслідки нічної ворожої атаки шахедами на Київ 03
Наслідки нічної ворожої атаки шахедами на Київ 04
Наслідки нічної ворожої атаки шахедами на Київ 05

Автор: 

Київ (19791) МВС (3519) Повітряні атаки на Київ (862)


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Топ коментарі
+21
..це не яйця чи асфальт, тут сильно не вкрадеш, зебілам-баригам нема інтересу
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13.07.2023 07:05 Відповісти
+20
Чому за півтора року війни хоча б не скопійовано "шахеди" та не вислано в сторону москвабада?
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13.07.2023 07:00 Відповісти
+16
Почему же не скопировали.У нас же вроде бы по словам оборонпрома изготовление беспилотников поставлено на поток и даже было несколько смехотворных и жалких попыток бомбить ними масквабад с таким же смешным результатом
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13.07.2023 07:20 Відповісти
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Чому за півтора року війни хоча б не скопійовано "шахеди" та не вислано в сторону москвабада?
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13.07.2023 07:00 Відповісти
..це не яйця чи асфальт, тут сильно не вкрадеш, зебілам-баригам нема інтересу
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13.07.2023 07:05 Відповісти
Почему же не скопировали.У нас же вроде бы по словам оборонпрома изготовление беспилотников поставлено на поток и даже было несколько смехотворных и жалких попыток бомбить ними масквабад с таким же смешным результатом
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13.07.2023 07:20 Відповісти
Потому и смехотворно,что заложили 500 грамм взрывчатки в какую то корягу и запустили с Калуги при помощи диверсантов. Потому что дальше не летит и больше не поднимает. Пук да и всё. А у шахеда 40 кг тротила и дальность в 1000км. А "укроборонпром" только сказки задвигает про великие и могучие БПЛА,которые вот-вот взлетят.
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13.07.2023 07:37 Відповісти
Тому що країною керує ларьочнік дЄрьмак, а прикриває його і балаболить кловун-нарколига
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13.07.2023 09:31 Відповісти
Тому що країною керують відверті зрадники! вони крадуть гроші і вдень вдають із себе патріотів
а вночі дроч..ть на іконки хйла

кому ще це незрозуміло?! буба без ярмака посцяти не ходить
Оманськими плівками його міцно тримають
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13.07.2023 08:20 Відповісти
тому що це складніше чим Ви собі уявляєте
іран 5 років копіював мотор маючи крадений екземпляр - це так на замітку
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13.07.2023 09:34 Відповісти
Та ну нах. Мотор від мопеда? Маячня.
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13.07.2023 10:08 Відповісти
багато бачили мопедів с 4 циліндровими або роторними моторами?

тільки дурні один одному розповідають що там мотор від мопеда
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13.07.2023 15:43 Відповісти
І це тільки початок, бо коли рашисти запустять свої заводи по виробництву шахедів, вони ними закидають Україну

При Пороху була створена крилата проти корабельна ракета та керована РСЗО Вільха - аналог Хаймарса !

При ЗЄльонському не можуть навіть скопійувати літаючого мопеда👿
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13.07.2023 07:28 Відповісти
-Була представлена на виставці у 2015 році, через рік були перші випробування, потім, ще через рік, знову випробування, ще через рік, у 2018-му - ще 2 випробування. Останні випробування - в квітні 2019-го.
І це при тому, що на базі Х-35, вже існуючої ракети. - Резво ожеребились!
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13.07.2023 08:00 Відповісти
Так, а які ракети були створені при клоуні. Дуже цікаво.
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13.07.2023 08:37 Відповісти
А ви почитайте, скільки зазвичай ідуть випробування таких ракет - здивуєтеся...
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13.07.2023 08:46 Відповісти
Досить брехні. Нептун, грім-2 було створено в проміжок 2014-2019, однак знищено при Zeлені.
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13.07.2023 08:36 Відповісти
Та ладно... Т-84, Буцефал, Нептун, Грім, Богдана, Ан-48/158/178 (він теж може випускатися у військовій версії). Та навіть звичайні Форти - це теж все розробленоа за останні 30 років!
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13.07.2023 08:48 Відповісти
що в звичайних Фортах створено в Україні ?
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13.07.2023 09:37 Відповісти
Абсолютно нічого. Все, що він описав - модернізації ще радянських розробок.
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13.07.2023 09:45 Відповісти
Емм, модернізацією чого, є, наприклад, Ан-148? Ані фюзеляж, ані крила, ані двигуни не запозичені у жодного іншого літака Антонова...

Потім Богдана - у совків узагалі не було САУ на колесах - лише на гусеничному шасі!
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13.07.2023 09:48 Відповісти
У Буцефала новий корпус - він навіть візуально відрізняється від БТР-80...

На базі чого створений Нептун?
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13.07.2023 09:51 Відповісти
Это уже гаранти-и-и безопасности от Биг Севен, или еще подождать?
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13.07.2023 07:30 Відповісти
а ті гарантії вже хоч озвучені?
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13.07.2023 09:38 Відповісти
Маючи власну авіа та ракетну галузь, клоуни за рік не розробили і не виготовили жодного ударного беспілотника який летів би на 1000 км. Зато за 1.5 років війни, закатано десятки мільярдів у асфальт і у яйця по 17грн штука. Zeпітори - це такі самі вороги України, як і рашисти.
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13.07.2023 08:40 Відповісти
потому , що зеленій шоблі єто не цікаво...там же "партнери"
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13.07.2023 08:59 Відповісти
за рік таке не виготовляєця
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13.07.2023 09:39 Відповісти
У Украины есть беспилотники, только США ЗАПРЕЩАЮТ наносить ответные удары по территории *********, поэтоиу их используют только против оккупантов на территории Украины. Чем Кулеба занимается непонятно.... почему не живет на коврике перед Белым Домом и день и ночь УБЕЖДАЕТ США о необходимости ответных ударов.
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13.07.2023 11:59 Відповісти
навіть якщо він там буде ночувати, то нічого не змінить. Вони грають свою гру, і чхати вони хотіли на все інше
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13.07.2023 16:46 Відповісти
 
 