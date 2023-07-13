Наслідки нічної ворожої атаки шахедами на Київ. ФОТОрепортаж
Попередньо, падіння уламків зафіксували у 4 районах міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал МВС.
"За однією з адрес рятувальники ліквідовували пожежу на балконі 5 поверху 16-поверхового будинку. Травмовано 2 людей (отруєння продуктами горіння), від госпіталізації відмовилися. Було врятовано та виведено на безпечну відстань ще 1 особу", - йдеться в повідомленні
У 25-поверховому житловому будинку на рівні 25 поверху сталося пошкодження фасаду будівлі. Відомо про 2 потерпілих з осколковими пораненнями, їх було госпіталізовано.
Ще за однією адресою сталося загоряння в 1-поверховій будівлі з розповсюдженням на дах на загальній площі 20 кв. м. Пожежу оперативно ліквідували.
Крім того, ліквідовували загоряння уламків на зеленій зоні прибудинкової території.
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а вночі дроч..ть на іконки хйла
кому ще це незрозуміло?! буба без ярмака посцяти не ходить
Оманськими плівками його міцно тримають
іран 5 років копіював мотор маючи крадений екземпляр - це так на замітку
тільки дурні один одному розповідають що там мотор від мопеда
При Пороху була створена крилата проти корабельна ракета та керована РСЗО Вільха - аналог Хаймарса !
При ЗЄльонському не можуть навіть скопійувати літаючого мопеда👿
І це при тому, що на базі Х-35, вже існуючої ракети. - Резво ожеребились!
Потім Богдана - у совків узагалі не було САУ на колесах - лише на гусеничному шасі!
На базі чого створений Нептун?