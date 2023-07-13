Последствия ночной вражеской атаки шахедами на Киев. ФОТОрепортаж

Предварительно падение обломков зафиксировали в 4 районах города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал МВД.

"По одному из адресов спасатели ликвидировали пожар на балконе 5 этажа 16-этажного дома. Травмированы 2 человека (отравление продуктами горения), от госпитализации отказались. Был спасен и выведен на безопасное расстояние еще 1 человек", - говорится в сообщении.

В 25-этажном жилом доме на уровне 25 этажа произошло повреждение фасада здания. Известно о 2 пострадавших с осколочными ранениями, они были госпитализированы.

Еще по одному адресу произошло возгорание в 1-этажном здании с распространением на крышу на общей площади 20 кв. м. Пожар оперативно ликвидирован.

Кроме того, ликвидировали возгорание обломков в зеленой зоне придомовой территории.

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