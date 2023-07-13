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Последствия ночной вражеской атаки шахедами на Киев. ФОТОрепортаж

Предварительно падение обломков зафиксировали в 4 районах города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал МВД.

"По одному из адресов спасатели ликвидировали пожар на балконе 5 этажа 16-этажного дома. Травмированы 2 человека (отравление продуктами горения), от госпитализации отказались. Был спасен и выведен на безопасное расстояние еще 1 человек", - говорится в сообщении.

В 25-этажном жилом доме на уровне 25 этажа произошло повреждение фасада здания. Известно о 2 пострадавших с осколочными ранениями, они были госпитализированы.

Еще по одному адресу произошло возгорание в 1-этажном здании с распространением на крышу на общей площади 20 кв. м. Пожар оперативно ликвидирован.

Кроме того, ликвидировали возгорание обломков в зеленой зоне придомовой территории.

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Последствия ночной вражеской атаки шахедами на Киев 01
Последствия ночной вражеской атаки шахедами на Киев 02
Последствия ночной вражеской атаки шахедами на Киев 03
Последствия ночной вражеской атаки шахедами на Киев 04
Последствия ночной вражеской атаки шахедами на Киев 05

Киев (25792) МВД (9331) Воздушные атаки на Киев (805)


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Топ комментарии
+21
..це не яйця чи асфальт, тут сильно не вкрадеш, зебілам-баригам нема інтересу
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13.07.2023 07:05 Ответить
+20
Чому за півтора року війни хоча б не скопійовано "шахеди" та не вислано в сторону москвабада?
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13.07.2023 07:00 Ответить
+16
Почему же не скопировали.У нас же вроде бы по словам оборонпрома изготовление беспилотников поставлено на поток и даже было несколько смехотворных и жалких попыток бомбить ними масквабад с таким же смешным результатом
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13.07.2023 07:20 Ответить
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Чому за півтора року війни хоча б не скопійовано "шахеди" та не вислано в сторону москвабада?
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13.07.2023 07:00 Ответить
..це не яйця чи асфальт, тут сильно не вкрадеш, зебілам-баригам нема інтересу
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13.07.2023 07:05 Ответить
Почему же не скопировали.У нас же вроде бы по словам оборонпрома изготовление беспилотников поставлено на поток и даже было несколько смехотворных и жалких попыток бомбить ними масквабад с таким же смешным результатом
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13.07.2023 07:20 Ответить
Потому и смехотворно,что заложили 500 грамм взрывчатки в какую то корягу и запустили с Калуги при помощи диверсантов. Потому что дальше не летит и больше не поднимает. Пук да и всё. А у шахеда 40 кг тротила и дальность в 1000км. А "укроборонпром" только сказки задвигает про великие и могучие БПЛА,которые вот-вот взлетят.
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13.07.2023 07:37 Ответить
Тому що країною керує ларьочнік дЄрьмак, а прикриває його і балаболить кловун-нарколига
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13.07.2023 09:31 Ответить
Тому що країною керують відверті зрадники! вони крадуть гроші і вдень вдають із себе патріотів
а вночі дроч..ть на іконки хйла

кому ще це незрозуміло?! буба без ярмака посцяти не ходить
Оманськими плівками його міцно тримають
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13.07.2023 08:20 Ответить
тому що це складніше чим Ви собі уявляєте
іран 5 років копіював мотор маючи крадений екземпляр - це так на замітку
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13.07.2023 09:34 Ответить
Та ну нах. Мотор від мопеда? Маячня.
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13.07.2023 10:08 Ответить
багато бачили мопедів с 4 циліндровими або роторними моторами?

тільки дурні один одному розповідають що там мотор від мопеда
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13.07.2023 15:43 Ответить
І це тільки початок, бо коли рашисти запустять свої заводи по виробництву шахедів, вони ними закидають Україну

При Пороху була створена крилата проти корабельна ракета та керована РСЗО Вільха - аналог Хаймарса !

При ЗЄльонському не можуть навіть скопійувати літаючого мопеда👿
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13.07.2023 07:28 Ответить
-Була представлена на виставці у 2015 році, через рік були перші випробування, потім, ще через рік, знову випробування, ще через рік, у 2018-му - ще 2 випробування. Останні випробування - в квітні 2019-го.
І це при тому, що на базі Х-35, вже існуючої ракети. - Резво ожеребились!
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13.07.2023 08:00 Ответить
Так, а які ракети були створені при клоуні. Дуже цікаво.
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13.07.2023 08:37 Ответить
А ви почитайте, скільки зазвичай ідуть випробування таких ракет - здивуєтеся...
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13.07.2023 08:46 Ответить
Досить брехні. Нептун, грім-2 було створено в проміжок 2014-2019, однак знищено при Zeлені.
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13.07.2023 08:36 Ответить
Та ладно... Т-84, Буцефал, Нептун, Грім, Богдана, Ан-48/158/178 (він теж може випускатися у військовій версії). Та навіть звичайні Форти - це теж все розробленоа за останні 30 років!
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13.07.2023 08:48 Ответить
що в звичайних Фортах створено в Україні ?
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13.07.2023 09:37 Ответить
Абсолютно нічого. Все, що він описав - модернізації ще радянських розробок.
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13.07.2023 09:45 Ответить
Емм, модернізацією чого, є, наприклад, Ан-148? Ані фюзеляж, ані крила, ані двигуни не запозичені у жодного іншого літака Антонова...

Потім Богдана - у совків узагалі не було САУ на колесах - лише на гусеничному шасі!
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13.07.2023 09:48 Ответить
У Буцефала новий корпус - він навіть візуально відрізняється від БТР-80...

На базі чого створений Нептун?
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13.07.2023 09:51 Ответить
Это уже гаранти-и-и безопасности от Биг Севен, или еще подождать?
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13.07.2023 07:30 Ответить
а ті гарантії вже хоч озвучені?
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13.07.2023 09:38 Ответить
Маючи власну авіа та ракетну галузь, клоуни за рік не розробили і не виготовили жодного ударного беспілотника який летів би на 1000 км. Зато за 1.5 років війни, закатано десятки мільярдів у асфальт і у яйця по 17грн штука. Zeпітори - це такі самі вороги України, як і рашисти.
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13.07.2023 08:40 Ответить
потому , що зеленій шоблі єто не цікаво...там же "партнери"
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13.07.2023 08:59 Ответить
за рік таке не виготовляєця
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13.07.2023 09:39 Ответить
У Украины есть беспилотники, только США ЗАПРЕЩАЮТ наносить ответные удары по территории *********, поэтоиу их используют только против оккупантов на территории Украины. Чем Кулеба занимается непонятно.... почему не живет на коврике перед Белым Домом и день и ночь УБЕЖДАЕТ США о необходимости ответных ударов.
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13.07.2023 11:59 Ответить
навіть якщо він там буде ночувати, то нічого не змінить. Вони грають свою гру, і чхати вони хотіли на все інше
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13.07.2023 16:46 Ответить
 
 