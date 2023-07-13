Последствия ночной вражеской атаки шахедами на Киев. ФОТОрепортаж
Предварительно падение обломков зафиксировали в 4 районах города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал МВД.
"По одному из адресов спасатели ликвидировали пожар на балконе 5 этажа 16-этажного дома. Травмированы 2 человека (отравление продуктами горения), от госпитализации отказались. Был спасен и выведен на безопасное расстояние еще 1 человек", - говорится в сообщении.
В 25-этажном жилом доме на уровне 25 этажа произошло повреждение фасада здания. Известно о 2 пострадавших с осколочными ранениями, они были госпитализированы.
Еще по одному адресу произошло возгорание в 1-этажном здании с распространением на крышу на общей площади 20 кв. м. Пожар оперативно ликвидирован.
Кроме того, ликвидировали возгорание обломков в зеленой зоне придомовой территории.
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а вночі дроч..ть на іконки хйла
кому ще це незрозуміло?! буба без ярмака посцяти не ходить
Оманськими плівками його міцно тримають
іран 5 років копіював мотор маючи крадений екземпляр - це так на замітку
тільки дурні один одному розповідають що там мотор від мопеда
При Пороху була створена крилата проти корабельна ракета та керована РСЗО Вільха - аналог Хаймарса !
При ЗЄльонському не можуть навіть скопійувати літаючого мопеда👿
І це при тому, що на базі Х-35, вже існуючої ракети. - Резво ожеребились!
Потім Богдана - у совків узагалі не було САУ на колесах - лише на гусеничному шасі!
На базі чого створений Нептун?