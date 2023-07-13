Враг сосредотачивает усилия на 5 направлениях, за минувшие сутки произошло более 35 боевых столкновений, - Генштаб

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 35 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Гута-Студенецкая Черниговской области; Винторовка, Мануховка Сумской области и Видродженовское, Избицкое, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка Харьковской области.

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На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в Новоселовском районе Луганской области. Нанес авиационные удары возле Белогоровки Луганской области и Спорного, Веселого и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности Невское, Серебрянский лес, Белогоровка на Луганщине и Спорное, Берестово, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Ступочек, Александро-Шультино и Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Александро-Шультино, Дилиевка, Дружба, Пивничное и Пивденное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районах Авдеевки и пгт Керамик Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Пантелеймоновки Донецкой области. В то же время враг осуществил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Керамик, Бердичи, Авдеевка, Яснобродовка и Карловка Донецкой области.

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На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Враг нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе это Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка, Победа, Елизаветовка и Катериновка.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационные удары возле Золотой Нивы, Макаровки и Ровнополья Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе это Левадное, Ольговское, Малиновка, Егоровка и Орехов Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дорожное, Тягинка, Ромашково, Софиевка, Станислав Херсонской области и город Херсон. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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