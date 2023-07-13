В Марганце на Днепропетровщине установили очистную станцию воды для медучреждений. ФОТО

В Марганце, который из-за подрыва Каховской ГЭС остался без воды, за средства волонтеров смогли установить специальное оборудование, которое обеспечивает питьевой водой медицинские учреждения. Фильтровальная система питается от скважины.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Из-за подрыва Каховской ГЭС 35 тысяч жителей Марганца остались без централизованного водоснабжения.

"В городе прокладывают новые водопроводы. Но до завершения этих проектов нужны альтернативные решения. Одно из таких - очистная станция. Оборудование передали благотворители. Его стоимость - 75 тысяч долларов. Внутри - американо-бельгийская начинка. Установка уже обеспечивает питьевой водой высокого качества три медучреждения города. Питается от скважины", - рассказал Лысак.

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По его словам, фильтрующее сооружение передвижное. Может использоваться на разных участках.

Он отмечает, что в громаде воду развозят автоцистернами, предоставленными волонтерами, ГСЧС, коммунальщиками и предпринимателями. Пробурили четыре скважины. Еще три – обустраивают.

Лысак добавил, что в Никополе, который также сейчас без централизованного водоснабжения, продолжается модернизация сетей и воплощается государственный инфраструктурный проект. Глава ОВА проинспектировал пункты выдачи воды.

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