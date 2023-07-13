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У Марганці на Дніпропетровщині встановили очисну станцію води для медзакладів. ФОТО

У Марганці, який через підрив Каховської ГЕС залишився без води, за кошти волонтерів змогли встановити спеціальне обладнання, що забезпечує питною водою медичні заклади. Фільтрувальна система живиться зі свердловини.

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Через підрив Каховської ГЕС 35 тисяч мешканців Марганця залишились без централізованого водопостачання.

"У місті прокладають нові водогони. Але до завершення цих проєктів потрібні альтернативні рішення. Одне з таких - очисна станція. Обладнання передали благодійники. Його вартість - 75 тисяч доларів. Усередині - американсько-бельгійське начиння. Установка вже забезпечує питною водою високої якості три медзаклади міста. Живиться зі свердловини", - розповів Лисак.

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За його словами, фільтрувальна споруда пересувна. Може використовуватися на різних ділянках.

Він зазначає, що у громаді воду розвозять автоцистернами, які надали волонтери, ДСНС, комунальники та підприємці. Пробурили чотири свердловини. Ще три - облаштовують.

Лисак додав, що у Нікополі, який також нині без централізованого водопостачання, триває модернізація мереж і втілюється державний інфраструктурний проєкт. Голова ОВА проінспектував пункти видачі води.

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У Марганці на Дніпропетровщині встановили очисну станцію води для медзакладів 01

Автор: 

Марганець (77) вода (1187) відбудова (363)


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ага ще координати дайте
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13.07.2023 10:06 Відповісти
"... за кошти волонтерів ...." - пора розстрілювати цю корупційну владу.......
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13.07.2023 10:38 Відповісти
за кошти волонтерів...

а навіщо нам Піаніст, якщо все роблять добровольці та волонтери?
щоб ганьбив по саммітах ?
ні, Піаніст нам нє нужен ! 👿
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13.07.2023 10:38 Відповісти
Не критикуйте Пианиста, он играет как умеет...
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13.07.2023 11:15 Відповісти
Дайте мені старий добрий кольт та стакан віскі і я покажу вам як вміє грати Піаніст ! 😂
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13.07.2023 12:06 Відповісти
допомога воюючій Україні від ізраїлю, також була в постачанні дистиляторів води... з гівна, потужностю 30 л. в сутки, може їх використовувати й напоїти марганчан? чи народ поставить свої самогонні апарати, вони більш потужні....
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13.07.2023 10:46 Відповісти
 
 