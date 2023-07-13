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Задержана предательница, которая возглавляла "управление финансов" оккупационной "администрации" на Харьковщине - вводила "рублевую зону" и финансировала вражеские войска, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одну чиновницу-коллаборантку в освобожденных районах Харьковщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, задержанной оказалась бывшая чиновница Купянского городского совета, которая начала сотрудничать с рашистами сразу после полномасштабного вторжения.

В период временной оккупации города она возглавила "управление финансов" местной администрации РФ.

На этой "должности" коллаборантка вводила "рублевую зону" в регионе, а также - организовала финансирование "расходов" на нужды российских войск.

Задержана предательница, которая возглавляла управление финансов оккупационной администрации на Харьковщине - вводила рублевую зону и финансировала вражеские войска, - СБУ 01

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После освобождения Купянска злоумышленница пыталась скрываться от правосудия. Однако сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

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Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

СБУ (20120) Харьковщина (5577) коллаборационизм (891) Купянск (694)


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Топ комментарии
+9
Йорша їй в щєль!
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13.07.2023 12:12 Ответить
+9
Тепер зона буде. Тільки не рубльова...
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13.07.2023 12:36 Ответить
+4
А "переховувалася від правосуддя" - це як? Мешкала в селі у далеких родичів в покинутій хаті, їла - спала в льохк, виходячи з дому, одягала перуку і наклеювала вуса і бороду?
Чи ходила собі спокійнісіньку на роботу до міськради Куп'янська, отримувала зарплату, брала хабарі і в спа-салоні теревеніла з "подружкамі": "дєфачькі патєрпім ісчьо нємношка скора наши вєрнуца взад..."?
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13.07.2023 13:03 Ответить
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Йорша їй в щєль!
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13.07.2023 12:12 Ответить
- А ей так хотелось к памятнику Пушкина, где уже шел вечерний кобеляж, где уже котовали молодые люди в пестреньких кепках, брюках-дудочках, галстуках "собачья радость" и ботиночках "Джимми".
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13.07.2023 12:15 Ответить
Ви ьеж помітили, що всі ці колаборанти, навідники, агітатори москальські, вони всі якісь жирні борови? Тут у мене дві теорії: або їм на їжу не вистачає і вони на кацапські гроші падають, або відіжралися на нашому салі та борщі та у них мізки остаточно жиром запливли до повної дисфункції. Ось.
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13.07.2023 12:27 Ответить
Мадам Грицацуева?!
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13.07.2023 12:31 Ответить
Тепер зона буде. Тільки не рубльова...
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13.07.2023 12:36 Ответить
В тюряге похудеет.
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13.07.2023 12:42 Ответить
тепер в буцигарні буде сутенершою працювати!
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13.07.2023 12:43 Ответить
А "переховувалася від правосуддя" - це як? Мешкала в селі у далеких родичів в покинутій хаті, їла - спала в льохк, виходячи з дому, одягала перуку і наклеювала вуса і бороду?
Чи ходила собі спокійнісіньку на роботу до міськради Куп'янська, отримувала зарплату, брала хабарі і в спа-салоні теревеніла з "подружкамі": "дєфачькі патєрпім ісчьо нємношка скора наши вєрнуца взад..."?
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13.07.2023 13:03 Ответить
Точно те саме подумала!
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13.07.2023 14:17 Ответить
Скільки ж у Харкові того бидла...
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13.07.2023 14:21 Ответить
Падла.
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13.07.2023 17:02 Ответить
типичная ватная свиноматка ************..........обмотать ватными рублями и в крематорий да и всех делов.....................................................
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13.07.2023 18:29 Ответить
НА НАРИ ПОКИ НЕ ЗДОХНЕ !
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15.07.2023 03:36 Ответить
 
 