Задержана предательница, которая возглавляла "управление финансов" оккупационной "администрации" на Харьковщине - вводила "рублевую зону" и финансировала вражеские войска, - СБУ. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одну чиновницу-коллаборантку в освобожденных районах Харьковщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, задержанной оказалась бывшая чиновница Купянского городского совета, которая начала сотрудничать с рашистами сразу после полномасштабного вторжения.
В период временной оккупации города она возглавила "управление финансов" местной администрации РФ.
На этой "должности" коллаборантка вводила "рублевую зону" в регионе, а также - организовала финансирование "расходов" на нужды российских войск.
После освобождения Купянска злоумышленница пыталась скрываться от правосудия. Однако сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали.
Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
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Чи ходила собі спокійнісіньку на роботу до міськради Куп'янська, отримувала зарплату, брала хабарі і в спа-салоні теревеніла з "подружкамі": "дєфачькі патєрпім ісчьо нємношка скора наши вєрнуца взад..."?