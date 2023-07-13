Задержана предательница, которая возглавляла "управление финансов" оккупационной "администрации" на Харьковщине - вводила "рублевую зону" и финансировала вражеские войска, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одну чиновницу-коллаборантку в освобожденных районах Харьковщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, задержанной оказалась бывшая чиновница Купянского городского совета, которая начала сотрудничать с рашистами сразу после полномасштабного вторжения.

В период временной оккупации города она возглавила "управление финансов" местной администрации РФ.

На этой "должности" коллаборантка вводила "рублевую зону" в регионе, а также - организовала финансирование "расходов" на нужды российских войск.

Также смотрите: СБУ поделилась успехами "Белых волков": минус 12 вражеских целей. ВИДЕО

После освобождения Купянска злоумышленница пыталась скрываться от правосудия. Однако сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Также смотрите: Спецназовцы СБУ уничтожили три комплекса наблюдения россиян с помощью дрона. ВИДЕО

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.