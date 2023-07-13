Затримано зрадницю, яка очолювала "управління фінансів" окупаційної "адміністрації" на Харківщині - запроваджувала "рубльову зону" та фінансувала ворожі війська, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну чиновницю-колаборантку у звільнених районах Харківщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, затриманою виявилась колишня чиновниця міської ради Куп’янська, яка почала співпрацювати з рашистами одразу після повномасштабного вторгнення.

У період тимчасової окупації міста вона очолила "управління фінансів" місцевої адміністрації РФ.

На цій "посаді" колаборантка запроваджувала "рубльову зону" в регіоні, а також - організувала фінансування "видатків" на потреби російських військ.

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Після звільнення Куп’янська зловмисниця намагалась переховуватись від правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили її місцеперебування і затримали.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зловмисниці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 10 років тюрми.

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Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.