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Затримано зрадницю, яка очолювала "управління фінансів" окупаційної "адміністрації" на Харківщині - запроваджувала "рубльову зону" та фінансувала ворожі війська, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну чиновницю-колаборантку у звільнених районах Харківщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, затриманою виявилась колишня чиновниця міської ради Куп’янська, яка почала співпрацювати з рашистами одразу після повномасштабного вторгнення.

У період тимчасової окупації міста вона очолила "управління фінансів" місцевої адміністрації РФ.

На цій "посаді" колаборантка запроваджувала "рубльову зону" в регіоні, а також - організувала фінансування "видатків" на потреби російських військ.

Затримано зрадницю, яка очолювала управління фінансів окупаційної адміністрації на Харківщині - запроваджувала рубльову зону та фінансувала ворожі війська, - СБУ 01

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Після звільнення Куп’янська зловмисниця намагалась переховуватись від правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили її місцеперебування і затримали.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зловмисниці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 10 років тюрми.

Також читайте: Втік до Харкова та передавав ворогу інформацію про обстановку в місті - затримано псевдопатрульного з Куп’янська

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Автор: 

СБУ (13052) Харківщина (6054) колабораціонізм (1178) Куп’янськ (819)


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Топ коментарі
+9
Йорша їй в щєль!
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13.07.2023 12:12 Відповісти
+9
Тепер зона буде. Тільки не рубльова...
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13.07.2023 12:36 Відповісти
+4
А "переховувалася від правосуддя" - це як? Мешкала в селі у далеких родичів в покинутій хаті, їла - спала в льохк, виходячи з дому, одягала перуку і наклеювала вуса і бороду?
Чи ходила собі спокійнісіньку на роботу до міськради Куп'янська, отримувала зарплату, брала хабарі і в спа-салоні теревеніла з "подружкамі": "дєфачькі патєрпім ісчьо нємношка скора наши вєрнуца взад..."?
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13.07.2023 13:03 Відповісти
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Йорша їй в щєль!
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13.07.2023 12:12 Відповісти
- А ей так хотелось к памятнику Пушкина, где уже шел вечерний кобеляж, где уже котовали молодые люди в пестреньких кепках, брюках-дудочках, галстуках "собачья радость" и ботиночках "Джимми".
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13.07.2023 12:15 Відповісти
Ви ьеж помітили, що всі ці колаборанти, навідники, агітатори москальські, вони всі якісь жирні борови? Тут у мене дві теорії: або їм на їжу не вистачає і вони на кацапські гроші падають, або відіжралися на нашому салі та борщі та у них мізки остаточно жиром запливли до повної дисфункції. Ось.
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13.07.2023 12:27 Відповісти
Мадам Грицацуева?!
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13.07.2023 12:31 Відповісти
Тепер зона буде. Тільки не рубльова...
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13.07.2023 12:36 Відповісти
В тюряге похудеет.
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13.07.2023 12:42 Відповісти
тепер в буцигарні буде сутенершою працювати!
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13.07.2023 12:43 Відповісти
А "переховувалася від правосуддя" - це як? Мешкала в селі у далеких родичів в покинутій хаті, їла - спала в льохк, виходячи з дому, одягала перуку і наклеювала вуса і бороду?
Чи ходила собі спокійнісіньку на роботу до міськради Куп'янська, отримувала зарплату, брала хабарі і в спа-салоні теревеніла з "подружкамі": "дєфачькі патєрпім ісчьо нємношка скора наши вєрнуца взад..."?
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13.07.2023 13:03 Відповісти
Точно те саме подумала!
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13.07.2023 14:17 Відповісти
Скільки ж у Харкові того бидла...
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13.07.2023 14:21 Відповісти
Падла.
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13.07.2023 17:02 Відповісти
типичная ватная свиноматка ************..........обмотать ватными рублями и в крематорий да и всех делов.....................................................
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13.07.2023 18:29 Відповісти
НА НАРИ ПОКИ НЕ ЗДОХНЕ !
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15.07.2023 03:36 Відповісти
 
 