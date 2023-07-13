Украинским воинам срочно нужны два дрона Мавик-3 и рации Motorola. Идут тяжелые бои на нескольких направлениях, - волонтер Юсупова. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова просит финансово помочь закупить необходимое для украинских воинов оборудование.

Об этом она сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я очень прошу всех понять, что прямо сейчас продолжаются очень тяжелые бои на нескольких направлениях. К сожалению, больше говорят о политических событиях, пока на фронте сотни погибших и еще больше тяжелораненых. Свободных мест в реанимациях нет. Я очень прошу реагировать на сбор нужд для фронта!!", - отмечает она.

По словам Юсуповой, потребности очень срочные, потому что война не ждет!

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Срочно нужно выкупить два дрона и рации Motorola.

Счет за Мавик 3 комбо -115 т грн

Рации Моторолла –117 т грн

Еще нужно выкупить зарядную станцию – 67 т грн

"Сегодня я уже выкупила один дрон Мавик - 110 т, вчера выкупила зарядную станцию - 67 т, за неделю выкупила тепловизоры - 86 т, рации -262 т грн, зарядные станции - 44 т и 66 т грн. Отправлены посылки на фронт", - добавляет волонтер.

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Реквизиты для желающих помочь:

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973-Yusupova Nataliia Avhusta

UA753220010000026204306753142

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