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Украинским воинам срочно нужны два дрона Мавик-3 и рации Motorola. Идут тяжелые бои на нескольких направлениях, - волонтер Юсупова. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова просит финансово помочь закупить необходимое для украинских воинов оборудование.

Об этом она сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я очень прошу всех понять, что прямо сейчас продолжаются очень тяжелые бои на нескольких направлениях. К сожалению, больше говорят о политических событиях, пока на фронте сотни погибших и еще больше тяжелораненых. Свободных мест в реанимациях нет. Я очень прошу реагировать на сбор нужд для фронта!!", - отмечает она.

По словам Юсуповой, потребности очень срочные, потому что война не ждет!

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Срочно нужно выкупить два дрона и рации Motorola.

Счет за Мавик 3 комбо -115 т грн

Рации Моторолла –117 т грн

Еще нужно выкупить зарядную станцию – 67 т грн

"Сегодня я уже выкупила один дрон Мавик - 110 т, вчера выкупила зарядную станцию - 67 т, за неделю выкупила тепловизоры - 86 т, рации -262 т грн, зарядные станции - 44 т и 66 т грн. Отправлены посылки на фронт", - добавляет волонтер.

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Украинским воинам срочно нужны два дрона Мавик-3 и рации Motorola. Идут тяжелые бои на нескольких направлениях, - волонтер Юсупова 01
Украинским воинам срочно нужны два дрона Мавик-3 и рации Motorola. Идут тяжелые бои на нескольких направлениях, - волонтер Юсупова 02
Украинским воинам срочно нужны два дрона Мавик-3 и рации Motorola. Идут тяжелые бои на нескольких направлениях, - волонтер Юсупова 03
Украинским воинам срочно нужны два дрона Мавик-3 и рации Motorola. Идут тяжелые бои на нескольких направлениях, - волонтер Юсупова 04
Украинским воинам срочно нужны два дрона Мавик-3 и рации Motorola. Идут тяжелые бои на нескольких направлениях, - волонтер Юсупова 05
Украинским воинам срочно нужны два дрона Мавик-3 и рации Motorola. Идут тяжелые бои на нескольких направлениях, - волонтер Юсупова 06
Украинским воинам срочно нужны два дрона Мавик-3 и рации Motorola. Идут тяжелые бои на нескольких направлениях, - волонтер Юсупова 07
Украинским воинам срочно нужны два дрона Мавик-3 и рации Motorola. Идут тяжелые бои на нескольких направлениях, - волонтер Юсупова 08
Украинским воинам срочно нужны два дрона Мавик-3 и рации Motorola. Идут тяжелые бои на нескольких направлениях, - волонтер Юсупова 09
Украинским воинам срочно нужны два дрона Мавик-3 и рации Motorola. Идут тяжелые бои на нескольких направлениях, - волонтер Юсупова 10
Украинским воинам срочно нужны два дрона Мавик-3 и рации Motorola. Идут тяжелые бои на нескольких направлениях, - волонтер Юсупова 11
Украинским воинам срочно нужны два дрона Мавик-3 и рации Motorola. Идут тяжелые бои на нескольких направлениях, - волонтер Юсупова 12
Украинским воинам срочно нужны два дрона Мавик-3 и рации Motorola. Идут тяжелые бои на нескольких направлениях, - волонтер Юсупова 13

Реквизиты для желающих помочь:

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973-Yusupova Nataliia Avhusta

UA753220010000026204306753142

Украинским воинам срочно нужны два дрона Мавик-3 и рации Motorola. Идут тяжелые бои на нескольких направлениях, - волонтер Юсупова 14 Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Украинским воинам срочно нужны два дрона Мавик-3 и рации Motorola. Идут тяжелые бои на нескольких направлениях, - волонтер Юсупова 15 Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253

Также читайте: Франция готовит новую партию военной помощи Украине с учетом сформулированных Киевом потребностей, - глава МИД Колонна

помощь (7903) волонтеры (2646) Юсупова Наталья (189)


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Топ комментарии
+21
А отой, в очочках, що зуби лупить на камери перед журналістами, якого «призначив на посаду у Міноборони його преЗЕдент», чому не займається усебічним забезпеченням потреб Захисникам України під час війни!?!?
Там же, купа замів у нього, + Комітет у ВРУ з питань ОБОРОНИ, та ще й в ОПУ, ціла купа осіб, на чолі з єлдаком??
А виходить знову, Надія у Захисників, виключно на Українських Волонтерів…!!!
А 36 млрд з Міноборони Резнікова, десь як пішли, під «ПИЛЬНИМ контролем»…. Немаленькі грошенята, не лантух картоплі!!
Може, малярша з безумною, щось допоможуть наМарафонити!!!
Пильнуймо Україну!! Бо допомога Західних партнерів, «це не Амазон»..
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13.07.2023 14:58 Ответить
+12
самое время миллионеру(или уже миллиардеру) зеленскому и его криворожской своре скинуться на пару-тройку дронов. авось юзик не похудает.
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13.07.2023 14:58 Ответить
+9
все розумію
слава воїнам
подяка волонтерам
не розумію лиш одно
чому ці дрони, тепловізори, приціли досі не закупило МО в промислових маштабах
може тому що ціна фіксована і не можливо спигдити нічого????
бо як казав Хома, нема нікуя
хлопці звонят з усієї лінії фронту
є те що привезли волонтери
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13.07.2023 14:58 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А отой, в очочках, що зуби лупить на камери перед журналістами, якого «призначив на посаду у Міноборони його преЗЕдент», чому не займається усебічним забезпеченням потреб Захисникам України під час війни!?!?
Там же, купа замів у нього, + Комітет у ВРУ з питань ОБОРОНИ, та ще й в ОПУ, ціла купа осіб, на чолі з єлдаком??
А виходить знову, Надія у Захисників, виключно на Українських Волонтерів…!!!
А 36 млрд з Міноборони Резнікова, десь як пішли, під «ПИЛЬНИМ контролем»…. Немаленькі грошенята, не лантух картоплі!!
Може, малярша з безумною, щось допоможуть наМарафонити!!!
Пильнуймо Україну!! Бо допомога Західних партнерів, «це не Амазон»..
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13.07.2023 14:58 Ответить
бо вказана роздрібна ціна 110к
опт 90к
скиздити нема як
МО такі оборудки не цікавіїм треба з доставкою по підрозділах + 100 бо це гогістика
завсклад як що поставить на приход, то не видастьа командир не отримає
бо оператор може загинути а ні хто не хоче нести матвідповідальність
а от продукти, з"їли висрали чи вкрали хрен провіриш
от там МО по переде планети
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13.07.2023 15:05 Ответить
все розумію
слава воїнам
подяка волонтерам
не розумію лиш одно
чому ці дрони, тепловізори, приціли досі не закупило МО в промислових маштабах
може тому що ціна фіксована і не можливо спигдити нічого????
бо як казав Хома, нема нікуя
хлопці звонят з усієї лінії фронту
є те що привезли волонтери
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13.07.2023 14:58 Ответить
самое время миллионеру(или уже миллиардеру) зеленскому и его криворожской своре скинуться на пару-тройку дронов. авось юзик не похудает.
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13.07.2023 14:58 Ответить
Чим займається оборонпром й МО??
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13.07.2023 15:21 Ответить
Думав що всі вже зрозуміли, так ні, досі питають
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13.07.2023 16:26 Ответить
намагаються з усіх сил щось вкрасти у солдата
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13.07.2023 21:29 Ответить
Пилят бюджетное бабло.
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14.07.2023 08:38 Ответить
А до заступника командира підрозділу по техніці зверталися? І що він відповів?
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13.07.2023 15:26 Ответить
Мене завжди дивувало,чому на фото під проханнями цієї Юсуповой.....начебто бійці ЗСу завжди з заретушованими обличчями...Кого вони в тилу країни бояться? Чи вони не хочуть показувати обличчя русні ,яка на передовій?? Нічого не розумію....
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13.07.2023 15:32 Ответить
попадешь в армию - зрозумиешь
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13.07.2023 16:11 Ответить
рации в киеве в подвалах
экошки ривпро 720в сейчас в рознице 17500 в сети и для военных еще скидки можно выбить.
это то что на поверхности.
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13.07.2023 15:45 Ответить
На фотці квитанції чітко написано моторола 4400 і 4800. Інші моделі то для рибаків і грибників
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13.07.2023 16:57 Ответить
+ 200 грн
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13.07.2023 16:05 Ответить
+
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13.07.2023 18:34 Ответить
ахметов он населенню тарифи підняв............. у нього просіть, на футбольорів йому вистачає, хай вділить на мавіки ті копійки.
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13.07.2023 20:05 Ответить
Барабани, вони суки, купують. Та шоб вам оті барабани цілодобово по голові стучали.
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13.07.2023 20:12 Ответить
+
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13.07.2023 20:13 Ответить
Добре ,що пенсію отримав, зараз шось кину.
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13.07.2023 20:20 Ответить
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13.07.2023 20:36 Ответить
НАТО заявило, що Україні дали все, щоб звільнити свої землі. Залужний, як можна посилати людей у бій без зв'язку? Як назвати такі дії?
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13.07.2023 20:44 Ответить
А может этот вопрос лучше задать любителю яиц по 17 гр./шт. или самому Боневтику Впершому ?
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13.07.2023 21:24 Ответить
+
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13.07.2023 21:21 Ответить
13.07.2023, 14:52 Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому законопроєкт №3473 щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", який передбачає виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору. це нормально?
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13.07.2023 21:37 Ответить
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13.07.2023 23:02 Ответить
 
 