Украинским воинам срочно нужны два дрона Мавик-3 и рации Motorola. Идут тяжелые бои на нескольких направлениях, - волонтер Юсупова. ФОТО
Волонтер Наталья Юсупова просит финансово помочь закупить необходимое для украинских воинов оборудование.
Об этом она сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Я очень прошу всех понять, что прямо сейчас продолжаются очень тяжелые бои на нескольких направлениях. К сожалению, больше говорят о политических событиях, пока на фронте сотни погибших и еще больше тяжелораненых. Свободных мест в реанимациях нет. Я очень прошу реагировать на сбор нужд для фронта!!", - отмечает она.
По словам Юсуповой, потребности очень срочные, потому что война не ждет!
Срочно нужно выкупить два дрона и рации Motorola.
Счет за Мавик 3 комбо -115 т грн
Рации Моторолла –117 т грн
Еще нужно выкупить зарядную станцию – 67 т грн
"Сегодня я уже выкупила один дрон Мавик - 110 т, вчера выкупила зарядную станцию - 67 т, за неделю выкупила тепловизоры - 86 т, рации -262 т грн, зарядные станции - 44 т и 66 т грн. Отправлены посылки на фронт", - добавляет волонтер.
Реквизиты для желающих помочь:
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973-Yusupova Nataliia Avhusta
UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банки
5375 4112 0025 4253
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Там же, купа замів у нього, + Комітет у ВРУ з питань ОБОРОНИ, та ще й в ОПУ, ціла купа осіб, на чолі з єлдаком??
А виходить знову, Надія у Захисників, виключно на Українських Волонтерів…!!!
А 36 млрд з Міноборони Резнікова, десь як пішли, під «ПИЛЬНИМ контролем»…. Немаленькі грошенята, не лантух картоплі!!
Може, малярша з безумною, щось допоможуть наМарафонити!!!
Пильнуймо Україну!! Бо допомога Західних партнерів, «це не Амазон»..
опт 90к
скиздити нема як
МО такі оборудки не цікавіїм треба з доставкою по підрозділах + 100 бо це гогістика
завсклад як що поставить на приход, то не видастьа командир не отримає
бо оператор може загинути а ні хто не хоче нести матвідповідальність
а от продукти, з"їли висрали чи вкрали хрен провіриш
от там МО по переде планети
слава воїнам
подяка волонтерам
не розумію лиш одно
чому ці дрони, тепловізори, приціли досі не закупило МО в промислових маштабах
може тому що ціна фіксована і не можливо спигдити нічого????
бо як казав Хома, нема нікуя
хлопці звонят з усієї лінії фронту
є те що привезли волонтери
экошки ривпро 720в сейчас в рознице 17500 в сети и для военных еще скидки можно выбить.
это то что на поверхности.