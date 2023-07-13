Українським воїнам терміново потрібні два дрони Мавік-3 та рації Motorola. Йдуть важкі бої на декількох напрямках, - волонтерка Юсупова. ФОТО
Волонтерка Наталія Юсупова просить фінансово допомогти закупити необхідне для українських воїнів обладнання.
Про це вона повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Я дуже прошу всіх зрозуміти, що прямо зараз тривають дуже важкі бої на декількох напрямках. На жаль, більше кажуть про політичні події, поки на фронті сотні загиблих і ще більше важкопоранених. Вільних місць в реанімаціях немає. Я дуже прошу реагувати на збір потреб для фронту!!", - зазначає вона.
За словами Юсупової, потреби дуже термінові, тому що війна не чекає!
Терміново треба викупити два дрони та рації Motorola.
Рахунок на Мавік 3 комбо -115 т грн
Рації Моторолла -117 т грн
Ще потрібно викупити зарядну станцію - 67 т грн
"Сьогодні я вже викупила один дрон Мавік - 110 т, вчора викупила зарядну станцію - 67 т, за тижден викупила тепловізори - 86 т, рації -262 т грн, зарядні станціі - 44 т та 66 т грн. Відправлені посилки на фронт", - додає волонтерка.
Реквізити для охочих допомогти:
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973-Yusupova Nataliia Avhusta
UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Там же, купа замів у нього, + Комітет у ВРУ з питань ОБОРОНИ, та ще й в ОПУ, ціла купа осіб, на чолі з єлдаком??
А виходить знову, Надія у Захисників, виключно на Українських Волонтерів…!!!
А 36 млрд з Міноборони Резнікова, десь як пішли, під «ПИЛЬНИМ контролем»…. Немаленькі грошенята, не лантух картоплі!!
Може, малярша з безумною, щось допоможуть наМарафонити!!!
Пильнуймо Україну!! Бо допомога Західних партнерів, «це не Амазон»..
опт 90к
скиздити нема як
МО такі оборудки не цікавіїм треба з доставкою по підрозділах + 100 бо це гогістика
завсклад як що поставить на приход, то не видастьа командир не отримає
бо оператор може загинути а ні хто не хоче нести матвідповідальність
а от продукти, з"їли висрали чи вкрали хрен провіриш
от там МО по переде планети
слава воїнам
подяка волонтерам
не розумію лиш одно
чому ці дрони, тепловізори, приціли досі не закупило МО в промислових маштабах
може тому що ціна фіксована і не можливо спигдити нічого????
бо як казав Хома, нема нікуя
хлопці звонят з усієї лінії фронту
є те що привезли волонтери
экошки ривпро 720в сейчас в рознице 17500 в сети и для военных еще скидки можно выбить.
это то что на поверхности.