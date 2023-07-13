Українським воїнам терміново потрібні два дрони Мавік-3 та рації Motorola. Йдуть важкі бої на декількох напрямках, - волонтерка Юсупова. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова просить фінансово допомогти закупити необхідне для українських воїнів обладнання.

Про це вона повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я дуже прошу всіх зрозуміти, що прямо зараз тривають дуже важкі бої на декількох напрямках. На жаль, більше кажуть про політичні події, поки на фронті сотні загиблих і ще більше важкопоранених. Вільних місць в реанімаціях немає. Я дуже прошу реагувати на збір потреб для фронту!!", - зазначає вона.

За словами Юсупової, потреби дуже термінові, тому що війна не чекає!

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Терміново треба викупити два дрони та рації Motorola.

Рахунок на Мавік 3 комбо -115 т грн

Рації Моторолла -117 т грн

Ще потрібно викупити зарядну станцію - 67 т грн

"Сьогодні я вже викупила один дрон Мавік - 110 т, вчора викупила зарядну станцію - 67 т, за тижден викупила тепловізори - 86 т, рації -262 т грн, зарядні станціі - 44 т та 66 т грн. Відправлені посилки на фронт", - додає волонтерка.

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Реквізити для охочих допомогти:

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973-Yusupova Nataliia Avhusta

UA753220010000026204306753142

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5375 4112 0025 4253

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