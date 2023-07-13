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Українським воїнам терміново потрібні два дрони Мавік-3 та рації Motorola. Йдуть важкі бої на декількох напрямках, - волонтерка Юсупова. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова просить фінансово допомогти закупити необхідне для українських воїнів обладнання.

Про це вона повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я дуже прошу всіх зрозуміти, що прямо зараз тривають дуже важкі бої на декількох напрямках. На жаль, більше кажуть про політичні події, поки на фронті сотні загиблих і ще більше важкопоранених. Вільних місць в реанімаціях немає. Я дуже прошу реагувати на збір потреб для фронту!!", - зазначає вона.

За словами Юсупової, потреби дуже термінові, тому що війна не чекає!

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Терміново треба викупити два дрони та рації Motorola.

Рахунок на Мавік 3 комбо -115 т грн

Рації Моторолла -117 т грн

Ще потрібно викупити зарядну станцію - 67 т грн

"Сьогодні я вже викупила один дрон Мавік - 110 т, вчора викупила зарядну станцію - 67 т, за тижден викупила тепловізори - 86 т, рації -262 т грн, зарядні станціі - 44 т та 66 т грн. Відправлені посилки на фронт", - додає волонтерка.

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Українським воїнам терміново потрібні два дрони Мавік-3 та рації Motorola. Йдуть важкі бої на декількох напрямках, - волонтерка Юсупова 01
Українським воїнам терміново потрібні два дрони Мавік-3 та рації Motorola. Йдуть важкі бої на декількох напрямках, - волонтерка Юсупова 02
Українським воїнам терміново потрібні два дрони Мавік-3 та рації Motorola. Йдуть важкі бої на декількох напрямках, - волонтерка Юсупова 03
Українським воїнам терміново потрібні два дрони Мавік-3 та рації Motorola. Йдуть важкі бої на декількох напрямках, - волонтерка Юсупова 04
Українським воїнам терміново потрібні два дрони Мавік-3 та рації Motorola. Йдуть важкі бої на декількох напрямках, - волонтерка Юсупова 05
Українським воїнам терміново потрібні два дрони Мавік-3 та рації Motorola. Йдуть важкі бої на декількох напрямках, - волонтерка Юсупова 06
Українським воїнам терміново потрібні два дрони Мавік-3 та рації Motorola. Йдуть важкі бої на декількох напрямках, - волонтерка Юсупова 07
Українським воїнам терміново потрібні два дрони Мавік-3 та рації Motorola. Йдуть важкі бої на декількох напрямках, - волонтерка Юсупова 08
Українським воїнам терміново потрібні два дрони Мавік-3 та рації Motorola. Йдуть важкі бої на декількох напрямках, - волонтерка Юсупова 09
Українським воїнам терміново потрібні два дрони Мавік-3 та рації Motorola. Йдуть важкі бої на декількох напрямках, - волонтерка Юсупова 10
Українським воїнам терміново потрібні два дрони Мавік-3 та рації Motorola. Йдуть важкі бої на декількох напрямках, - волонтерка Юсупова 11
Українським воїнам терміново потрібні два дрони Мавік-3 та рації Motorola. Йдуть важкі бої на декількох напрямках, - волонтерка Юсупова 12
Українським воїнам терміново потрібні два дрони Мавік-3 та рації Motorola. Йдуть важкі бої на декількох напрямках, - волонтерка Юсупова 13

Реквізити для охочих допомогти: 

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973-Yusupova Nataliia Avhusta

UA753220010000026204306753142

Українським воїнам терміново потрібні два дрони Мавік-3 та рації Motorola. Йдуть важкі бої на декількох напрямках, - волонтерка Юсупова 14 Посилання на Банку

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Українським воїнам терміново потрібні два дрони Мавік-3 та рації Motorola. Йдуть важкі бої на декількох напрямках, - волонтерка Юсупова 15 Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Також читайте: Воїнам на передовій терміново необхідні рації, тепловізори та приціли, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Автор: 

допомога (8484) волонтери (1345) Юсупова Наталія (199)


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Топ коментарі
+21
А отой, в очочках, що зуби лупить на камери перед журналістами, якого «призначив на посаду у Міноборони його преЗЕдент», чому не займається усебічним забезпеченням потреб Захисникам України під час війни!?!?
Там же, купа замів у нього, + Комітет у ВРУ з питань ОБОРОНИ, та ще й в ОПУ, ціла купа осіб, на чолі з єлдаком??
А виходить знову, Надія у Захисників, виключно на Українських Волонтерів…!!!
А 36 млрд з Міноборони Резнікова, десь як пішли, під «ПИЛЬНИМ контролем»…. Немаленькі грошенята, не лантух картоплі!!
Може, малярша з безумною, щось допоможуть наМарафонити!!!
Пильнуймо Україну!! Бо допомога Західних партнерів, «це не Амазон»..
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13.07.2023 14:58 Відповісти
+12
самое время миллионеру(или уже миллиардеру) зеленскому и его криворожской своре скинуться на пару-тройку дронов. авось юзик не похудает.
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13.07.2023 14:58 Відповісти
+9
все розумію
слава воїнам
подяка волонтерам
не розумію лиш одно
чому ці дрони, тепловізори, приціли досі не закупило МО в промислових маштабах
може тому що ціна фіксована і не можливо спигдити нічого????
бо як казав Хома, нема нікуя
хлопці звонят з усієї лінії фронту
є те що привезли волонтери
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13.07.2023 14:58 Відповісти
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А отой, в очочках, що зуби лупить на камери перед журналістами, якого «призначив на посаду у Міноборони його преЗЕдент», чому не займається усебічним забезпеченням потреб Захисникам України під час війни!?!?
Там же, купа замів у нього, + Комітет у ВРУ з питань ОБОРОНИ, та ще й в ОПУ, ціла купа осіб, на чолі з єлдаком??
А виходить знову, Надія у Захисників, виключно на Українських Волонтерів…!!!
А 36 млрд з Міноборони Резнікова, десь як пішли, під «ПИЛЬНИМ контролем»…. Немаленькі грошенята, не лантух картоплі!!
Може, малярша з безумною, щось допоможуть наМарафонити!!!
Пильнуймо Україну!! Бо допомога Західних партнерів, «це не Амазон»..
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13.07.2023 14:58 Відповісти
бо вказана роздрібна ціна 110к
опт 90к
скиздити нема як
МО такі оборудки не цікавіїм треба з доставкою по підрозділах + 100 бо це гогістика
завсклад як що поставить на приход, то не видастьа командир не отримає
бо оператор може загинути а ні хто не хоче нести матвідповідальність
а от продукти, з"їли висрали чи вкрали хрен провіриш
от там МО по переде планети
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13.07.2023 15:05 Відповісти
все розумію
слава воїнам
подяка волонтерам
не розумію лиш одно
чому ці дрони, тепловізори, приціли досі не закупило МО в промислових маштабах
може тому що ціна фіксована і не можливо спигдити нічого????
бо як казав Хома, нема нікуя
хлопці звонят з усієї лінії фронту
є те що привезли волонтери
показати весь коментар
13.07.2023 14:58 Відповісти
самое время миллионеру(или уже миллиардеру) зеленскому и его криворожской своре скинуться на пару-тройку дронов. авось юзик не похудает.
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13.07.2023 14:58 Відповісти
Чим займається оборонпром й МО??
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13.07.2023 15:21 Відповісти
Думав що всі вже зрозуміли, так ні, досі питають
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13.07.2023 16:26 Відповісти
намагаються з усіх сил щось вкрасти у солдата
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13.07.2023 21:29 Відповісти
Пилят бюджетное бабло.
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14.07.2023 08:38 Відповісти
А до заступника командира підрозділу по техніці зверталися? І що він відповів?
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13.07.2023 15:26 Відповісти
Мене завжди дивувало,чому на фото під проханнями цієї Юсуповой.....начебто бійці ЗСу завжди з заретушованими обличчями...Кого вони в тилу країни бояться? Чи вони не хочуть показувати обличчя русні ,яка на передовій?? Нічого не розумію....
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13.07.2023 15:32 Відповісти
попадешь в армию - зрозумиешь
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13.07.2023 16:11 Відповісти
рации в киеве в подвалах
экошки ривпро 720в сейчас в рознице 17500 в сети и для военных еще скидки можно выбить.
это то что на поверхности.
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13.07.2023 15:45 Відповісти
На фотці квитанції чітко написано моторола 4400 і 4800. Інші моделі то для рибаків і грибників
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13.07.2023 16:57 Відповісти
+ 200 грн
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13.07.2023 16:05 Відповісти
+
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13.07.2023 18:34 Відповісти
ахметов он населенню тарифи підняв............. у нього просіть, на футбольорів йому вистачає, хай вділить на мавіки ті копійки.
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13.07.2023 20:05 Відповісти
Барабани, вони суки, купують. Та шоб вам оті барабани цілодобово по голові стучали.
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13.07.2023 20:12 Відповісти
+
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13.07.2023 20:13 Відповісти
Добре ,що пенсію отримав, зараз шось кину.
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13.07.2023 20:20 Відповісти
+
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13.07.2023 20:36 Відповісти
НАТО заявило, що Україні дали все, щоб звільнити свої землі. Залужний, як можна посилати людей у бій без зв'язку? Як назвати такі дії?
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13.07.2023 20:44 Відповісти
А может этот вопрос лучше задать любителю яиц по 17 гр./шт. или самому Боневтику Впершому ?
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13.07.2023 21:24 Відповісти
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13.07.2023 21:21 Відповісти
13.07.2023, 14:52 Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому законопроєкт №3473 щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", який передбачає виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору. це нормально?
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13.07.2023 21:37 Відповісти
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13.07.2023 23:02 Відповісти
 
 