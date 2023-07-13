Волонтерський центр шукає приміщення в Одесі

Одеський волонтерський центр Анастасії Проконової шукає нове приміщення для свого розміщення.

Про це повідомила у фейсбуці підприємиця та адвокат Ксенія Проконова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, потрібно приміщення на 60 кв.м. чи декілька кімнат на цю площу зі світлом, опаленням та необхідними комунікаціями в районі Адміральського проспекту, Краснова, Вимпел або Черемушки. Центр працюватиме з 9.00 до 20.00.

Як пояснила Проконова, раніше центр розташовувався у школі, де нині активно готуються до нового навчального року.

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"Шукаємо приміщення в Одесі. Інакше волонтери будуть, як вуличні музиканти - плести маскувальні сітки на вулиці", - зазначає вона.

Взамін Проконова обіцяє абонемент на юридичне обслуговування у неї на час роботи центру та/або до кінця воєнного стану + 90 днів.

"Сітки для ваших дружніх підрозділів будуть плести у пріоритеті. Допоможіть допомагати. Дедлайн виселення - 15 серпня", - резюмує підприємиця.

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Якщо ви можете допомогти із пошуком приміщення - пишіть контактній особі - Анастасия Проконова.