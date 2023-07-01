Рада скасувала перелік товарів, які волонтери можуть купувати без оподаткування

Депутати ухвалили в другому читанні та в цілому проєкт Закону №8401 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану" в частині, що стосувалася оподаткування волонтерів. Вони скасували перелік товарів, які може купувати волонтер за зібрані благодійні кошти без їх оподаткування.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Також про скасування переліку повідомляє співзасновниця БФ "Dignitas" Любов Шипович.

"Відтепер не потрібно звірятись з жодними переліками, збираючи кошти на допомогу військовим і цивільним, що постраждали від агресії рф. Будь-що: пеньюари і дрони, шкарпетки і автомобілі, сітки і 3д принтери. Можете збирати на будь-що, якщо передаєте це тим, хто залучений до оборони від агресора, або тим, хто від агресора постраждав", - написала вона.

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Раніше волонтери були зобов’язані сплачувати податки з волонтерських зборів, якщо за ці кошти вони придбали товари, яких немає у постанові уряду (постанова КМУ № 112) від 2016 року.

У цій постанові були вказані продукти, одяг, канцелярія та побутові товари, тепловізори, приціли, засоби для моніторингу рівня радіації, обладнання для пошуку вибухівки тощо. Однак вона не містить таких технологічних товарів для армії як дрони, антидронові рушниці, пульти, окуляри, Starlink тощо.

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Також закон №8401 скасовує більшість запроваджених після початку повномасштабної війни пільгдля бізнесу. Повернення довоєнних податків - одне із зобов'язань України перед МВФ.

Нагадаємо, у першому читанні законопроєкт №8401 Верховна Рада схвалила 29 травня.