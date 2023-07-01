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Новини
20 025 34

Рада скасувала перелік товарів, які волонтери можуть купувати без оподаткування

волонтер,волонтерство

Депутати ухвалили в другому читанні та в цілому проєкт Закону №8401 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану" в частині, що стосувалася оподаткування волонтерів. Вони скасували перелік товарів, які може купувати волонтер за зібрані благодійні кошти без їх оподаткування.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Також про скасування переліку повідомляє співзасновниця БФ "Dignitas" Любов Шипович.

"Відтепер не потрібно звірятись з жодними переліками, збираючи кошти на допомогу військовим і цивільним, що постраждали від агресії рф. Будь-що: пеньюари і дрони, шкарпетки і автомобілі, сітки і 3д принтери. Можете збирати на будь-що, якщо передаєте це тим, хто залучений до оборони від агресора, або тим, хто від агресора постраждав", - написала вона.

Дивіться: Щохвилини воїни віддають за нас життя, допомагайте, хто як може: захисникам потрібні дрони, рації та тепловізори, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Раніше волонтери були зобов’язані сплачувати податки з волонтерських зборів, якщо за ці кошти вони придбали товари, яких немає у постанові уряду (постанова КМУ № 112) від 2016 року.

У цій постанові були вказані продукти, одяг, канцелярія та побутові товари, тепловізори, приціли, засоби для моніторингу рівня радіації, обладнання для пошуку вибухівки тощо. Однак вона не містить таких технологічних товарів для армії як дрони, антидронові рушниці, пульти, окуляри, Starlink тощо.

Також читайте: Українські волонтери та військові підтримали ініціативу "Мадяра" відмовитись від послуг китайської компанії iFlight, яка поставляє дрони до РФ

Також закон №8401 скасовує більшість запроваджених після початку повномасштабної війни пільгдля бізнесу. Повернення довоєнних податків - одне із зобов'язань України перед МВФ.

Нагадаємо, у першому читанні законопроєкт №8401 Верховна Рада схвалила 29 травня.

Автор: 

ВР (15027) закон (2837) податки (3878) волонтери (1339)


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Топ коментарі
+22
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01.07.2023 15:26
+20
і в 2016 в Раді було пів хати ригів,
а зараз так повна хата молодих монориголітц,
вважаю це отріцательним прогресом...
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01.07.2023 15:58
+18
Олег Леусенко @leusenko1 https://twitter.com/leusenko1/status/1675084939568504833 4 ч
Важкощелепним ЗЕшахраям навіть україномовний Малятко поперек промосковської горлянки. Україномовні Еспресо, Прямий, 5-й вимкнули, тепер манкурти за дитяче ТБ взялися. А ще Зеленський першочерговим поставив на меті знищення українського дубляжу. Україна в ратицях українофобів.
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01.07.2023 16:24
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01.07.2023 15:26 Відповісти
Подивимось, як працює
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01.07.2023 15:27 Відповісти
Та дуже просто, якісь умовні арахамії будуть ухилятись від податків під виглядом волонтерства.
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01.07.2023 20:06 Відповісти
доперло таки до тамадів, а надії вже майже не було...
може по ордену їм, a деяким по два?
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01.07.2023 15:34 Відповісти
3-15,а до кого доперло в 2016 році скласти такі переліки? То ж не були "тамади",і ордени вони вже всі одержали.То певне хтось помилково сказав про 2016,того не могло бути...
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01.07.2023 15:54 Відповісти
і в 2016 в Раді було пів хати ригів,
а зараз так повна хата молодих монориголітц,
вважаю це отріцательним прогресом...
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01.07.2023 15:58 Відповісти
От тільки не треба. В 2016-му був найпатріотичніший за всю історію України парламент: герої Майдану, комбати, добровольці, антикорупціонери і просто патріоти. Риги там були в меншості і нічого не вирішували.
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01.07.2023 16:42 Відповісти
згоден, але і там, як у допису вищє, було пів хати ригів.
але ми і тей парламент спаплюжили, незаконно розпустили і запустили повну хату клованів, тамадів, ногтісток і бровісток тому що яка різниця?
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01.07.2023 16:51 Відповісти
Самостійно риги жоден закон прийняти не могли, не вистачало голосів. Я розумію, визнавати, що улюбленці голосували зовсім не так, як хотілося б, важко, але факт є факт...
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01.07.2023 22:17 Відповісти
ви за парламент 2016 я так розумію?
і там брали депутаткосцині і депутаткоківи, передергували - а тут так чашку кофе з рук вихватують...
**** - потужна зелена дiджиталізація і хрипом - "надай!"
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01.07.2023 22:31 Відповісти
Так митники можуть свою ''мзду'' відбивати.
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01.07.2023 15:35 Відповісти
"Також закон №8401 скасовує https://biz.censor.net/news/3428063/rada_skasuvala_podatkovi_pilgy_dlya_biznesu_i_povernula_shtrafy_za_vidsutnist_kasovyh_aparativдля бізнесу. Повернення довоєнних податків - одне із зобов'язань України перед МВФ."
=====
А навіщо Україна брала на себе саме таке зобов'язання? Чому не можна було узяти на себе зобов'язання щодо нульової толерантності до корупції? Чи може - щоби активно працював антимонопольний комітет? А може треба було просто повернути нарешті обов'язкове електронне декларування чиновників?
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01.07.2023 15:42 Відповісти
МВФ питає, а як ви кредити віддавати будете, а шмигло та Ко, а от вам план,піднімемо українцям ціни на електрику, воду, паливо, піднімемо податки, і ще щось вигадаємо, як лохів обдерти і отримаємо охреліон бабла. А нам як великі досягнення впарюють де і скільки вони нагребли кредитів, які вони розкрадуть, віддавати будемо ми.
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01.07.2023 15:59 Відповісти
Якщо ви не забули, то і минулі кожен кредит нам оголошували як "потужну перемогу".
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01.07.2023 16:44 Відповісти
Той отож!
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01.07.2023 17:08 Відповісти
Гетманцев щось придумає.
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01.07.2023 15:45 Відповісти
"...працював помічником народного депутата від Партії регіонів Володимира Сівковича..."
І ще. Вікі про національність батьків - ні слова...
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01.07.2023 16:30 Відповісти
Б'ють не по паспорту, а по морді.
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02.07.2023 20:38 Відповісти
А що? Попре законний контрабас, тепер під виглядом волонтьорки. Навідь схематозити вже не потрібно. Взагалі-то справа добра, щоб потрібне завозилося-би без перешкод, але, коли влада робить щось добре, все одно чекаєшь якоїсь підлянки.
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01.07.2023 16:17 Відповісти
во што канабис животворящий делает або після війни хоч потоп...
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01.07.2023 16:17 Відповісти
Олег Леусенко @leusenko1 https://twitter.com/leusenko1/status/1675084939568504833 4 ч
Важкощелепним ЗЕшахраям навіть україномовний Малятко поперек промосковської горлянки. Україномовні Еспресо, Прямий, 5-й вимкнули, тепер манкурти за дитяче ТБ взялися. А ще Зеленський першочерговим поставив на меті знищення українського дубляжу. Україна в ратицях українофобів.
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01.07.2023 16:24 Відповісти
Так буває з людьми, які під час війни не знайшли час на закриття 112 Украина, NewsOne та ZIK. Мабуть було не на часі.
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01.07.2023 16:45 Відповісти
Швидко...
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01.07.2023 19:33 Відповісти
З одного боку, це добре: волонтерам зелене світло: допомагати ЗСУ і постраждалим від кацапів стало простіше. З іншого боку, скільки так званих "валантьорів" озолотилися на донатах від довірливих українців, не додавши в держбюджет ні копійки. Всілякі "повернисьживими", притули та інші.
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01.07.2023 21:55 Відповісти
Чим більший благодійний фонд, чим більше мільйонів прокачується через його рахунки, тим вищі корупційні ризики.
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01.07.2023 21:57 Відповісти
Возврат довоенных налогов - одно из обязательств Украины перед МВФ.

Нам "забывают" рассказать, что обязательства перед МВФ пишет сама страна НЕ МВФ. И если есть такое обязательство - это не ВМФ придавил - это УКраина на себя взяла.
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01.07.2023 22:29 Відповісти
Це тіпу під час війни за це Зе владі треба казати дякую ?
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02.07.2023 00:51 Відповісти
Прості українці я зрозумів під санкціями Заходу а не раша ? Бо ЗРАДА накладає підняття цін і тарифів та штрафи на населення яке не виїхало з країни та постійно знаходиться під ракетними обстрілами.
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02.07.2023 08:45 Відповісти
"Текст по-дебільному написаний..." Перечитав тричі і не зрозумів - зрада чи перемога. Склалося враження що раз список забрали то пільг вже не буде, нє?
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02.07.2023 11:38 Відповісти
Поки діє таке лайно як гетьманцев (помічник гебіста "сивкокобилича") воно все одно вигадає якесь нове обмеження .
Втрачати обережнічть не варто аж ніяк волонтерам й усім хто допомагає ЗСУ бути московитських орків !
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02.07.2023 13:12 Відповісти
ТО есть волонтеры получают от людей деньги, уже обложенные налогами, и с них ещё раз должны заплатить налог - я правильно понимаю ?
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02.07.2023 14:27 Відповісти
 
 