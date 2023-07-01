Рада скасувала перелік товарів, які волонтери можуть купувати без оподаткування
Депутати ухвалили в другому читанні та в цілому проєкт Закону №8401 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану" в частині, що стосувалася оподаткування волонтерів. Вони скасували перелік товарів, які може купувати волонтер за зібрані благодійні кошти без їх оподаткування.
Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.
Також про скасування переліку повідомляє співзасновниця БФ "Dignitas" Любов Шипович.
"Відтепер не потрібно звірятись з жодними переліками, збираючи кошти на допомогу військовим і цивільним, що постраждали від агресії рф. Будь-що: пеньюари і дрони, шкарпетки і автомобілі, сітки і 3д принтери. Можете збирати на будь-що, якщо передаєте це тим, хто залучений до оборони від агресора, або тим, хто від агресора постраждав", - написала вона.
Раніше волонтери були зобов’язані сплачувати податки з волонтерських зборів, якщо за ці кошти вони придбали товари, яких немає у постанові уряду (постанова КМУ № 112) від 2016 року.
У цій постанові були вказані продукти, одяг, канцелярія та побутові товари, тепловізори, приціли, засоби для моніторингу рівня радіації, обладнання для пошуку вибухівки тощо. Однак вона не містить таких технологічних товарів для армії як дрони, антидронові рушниці, пульти, окуляри, Starlink тощо.
Також закон №8401 скасовує більшість запроваджених після початку повномасштабної війни пільгдля бізнесу. Повернення довоєнних податків - одне із зобов'язань України перед МВФ.
Нагадаємо, у першому читанні законопроєкт №8401 Верховна Рада схвалила 29 травня.
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може по ордену їм, a деяким по два?
а зараз так повна хата молодих монориголітц,
вважаю це отріцательним прогресом...
але ми і тей парламент спаплюжили, незаконно розпустили і запустили повну хату клованів, тамадів, ногтісток і бровісток тому що яка різниця?
і там брали депутаткосцині і депутаткоківи, передергували - а тут так чашку кофе з рук вихватують...
**** - потужна зелена дiджиталізація і хрипом - "надай!"
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А навіщо Україна брала на себе саме таке зобов'язання? Чому не можна було узяти на себе зобов'язання щодо нульової толерантності до корупції? Чи може - щоби активно працював антимонопольний комітет? А може треба було просто повернути нарешті обов'язкове електронне декларування чиновників?
І ще. Вікі про національність батьків - ні слова...
Важкощелепним ЗЕшахраям навіть україномовний Малятко поперек промосковської горлянки. Україномовні Еспресо, Прямий, 5-й вимкнули, тепер манкурти за дитяче ТБ взялися. А ще Зеленський першочерговим поставив на меті знищення українського дубляжу. Україна в ратицях українофобів.
Нам "забывают" рассказать, что обязательства перед МВФ пишет сама страна НЕ МВФ. И если есть такое обязательство - это не ВМФ придавил - это УКраина на себя взяла.
Втрачати обережнічть не варто аж ніяк волонтерам й усім хто допомагає ЗСУ бути московитських орків !