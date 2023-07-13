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Полиция Молдовы задержала гражданина Украины за организацию нелегальной миграции. ФОТО

Пограничная полиция Молдовы задержала украинца, создавшего схему нелегальной миграции из Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба молдавского ведомства.

По данным правоохранителей, участниками схемы незаконной миграции в Молдову были два гражданина Украины.

Нарушители публиковали в Интернете объявления о возможности пересечения государственной границы из Украины в Республику Молдова за определенную сумму денег. В объявлении были даже указаны контактные данные, в том числе для перевода денег на банковскую карту.

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Каждый из соучастников схемы играл свою определенную роль в совершении преступления.

Так, один из двух граждан Украины был проводником для двух других украинцев с территории Украины. Второй подозреваемый должен был обеспечить переправку из приграничной зоны на территорию Молдовы.

За эти незаконные услуги потерпевшие должны были заплатить более 2000 евро каждый.

"Задержание одного из подозреваемых произошло в пункте пересечения границы Кривая-Мамалыга, он пытался попасть на территорию Республики Молдова. Поэтому подозреваемый был задержан на 72 часа", – сообщили правоохранители.

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Полиция Молдовы задержала гражданина Украины за организацию нелегальной миграции 01

Молдова (1893) миграция (261)


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Топ комментарии
+2
Які талановиті українці - організатори! Самотужки, без українського прикордонного начальства, створили "прєступноє сообщество, в просторєчіі іменуємоє "банда" для нелегального переправляння людей через кордон!
(А насправді мабуть почали працювати "мімо каси")
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13.07.2023 15:32 Ответить
+2
Демпінгували мабуть.
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13.07.2023 15:34 Ответить
+2
Або. Бо такса зараз від 6 до 10 кіло (за повідомленями змі).
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13.07.2023 15:36 Ответить
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Справочка с первоисточника: За эти незаконные услуги жертвам пришлось заплатить более 2000 евро каждая. Жертвам, а не ухилянтам.
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13.07.2023 15:11 Ответить
в камеру передаста, чи на фронт?
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13.07.2023 15:13 Ответить
Які талановиті українці - організатори! Самотужки, без українського прикордонного начальства, створили "прєступноє сообщество, в просторєчіі іменуємоє "банда" для нелегального переправляння людей через кордон!
(А насправді мабуть почали працювати "мімо каси")
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13.07.2023 15:32 Ответить
Демпінгували мабуть.
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13.07.2023 15:34 Ответить
Або. Бо такса зараз від 6 до 10 кіло (за повідомленями змі).
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13.07.2023 15:36 Ответить
В пункті перетину. Мабуть обіцяв порішати все.
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13.07.2023 15:32 Ответить
..Молдова, стріляйте на ураження, без попередження - гниди не потрібні нікому
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13.07.2023 16:37 Ответить
Молдова, не стріляйте, рятуйте!
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13.07.2023 17:17 Ответить
Молодці!
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13.07.2023 17:38 Ответить
 
 