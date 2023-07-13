Полиция Молдовы задержала гражданина Украины за организацию нелегальной миграции. ФОТО

Пограничная полиция Молдовы задержала украинца, создавшего схему нелегальной миграции из Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба молдавского ведомства.

По данным правоохранителей, участниками схемы незаконной миграции в Молдову были два гражданина Украины.

Нарушители публиковали в Интернете объявления о возможности пересечения государственной границы из Украины в Республику Молдова за определенную сумму денег. В объявлении были даже указаны контактные данные, в том числе для перевода денег на банковскую карту.

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Каждый из соучастников схемы играл свою определенную роль в совершении преступления.

Так, один из двух граждан Украины был проводником для двух других украинцев с территории Украины. Второй подозреваемый должен был обеспечить переправку из приграничной зоны на территорию Молдовы.

За эти незаконные услуги потерпевшие должны были заплатить более 2000 евро каждый.

"Задержание одного из подозреваемых произошло в пункте пересечения границы Кривая-Мамалыга, он пытался попасть на территорию Республики Молдова. Поэтому подозреваемый был задержан на 72 часа", – сообщили правоохранители.

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