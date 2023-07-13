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Поліція Молдови затримала громадянина України за організацію нелегальної міграції. ФОТО

Прикордонна поліція Молдови затримала українця, який створив схему нелегальної міграції з України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба молдовського відомства.

За даними правоохоронців, учасниками схеми незаконної міграції до Молдови були двоє громадян України.

Зазначається, що порушники публікували в Інтернеті оголошення про можливість перетину державного кордону з України в Республіку Молдова за певну суму грошей. В оголошенні були навіть вказані контактні дані, в тому числі для переказу грошей на банківську картку.

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Кожен зі співучасників схеми мав свою певну роль у вчиненні злочину.

Так, один з двох громадян України був провідником для двох інших українців з території України. Другий підозрюваний повинен був забезпечити переправлення з прикордонної зони на територію Молдови.

За ці незаконні послуги потерпілі мали сплатити понад 2000 євро кожен.

"Затримання одного з підозрюваних відбулося в пункті перетину кордону Крива-Мамалига, він намагався потрапити на територію Республіки Молдова. Тому підозрюваний був затриманий на 72 години", – повідомили правоохоронці.

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Поліція Молдови затримала громадянина України за організацію нелегальної міграції 01

Автор: 

Молдова (2097) міграція (376)


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Топ коментарі
+2
Які талановиті українці - організатори! Самотужки, без українського прикордонного начальства, створили "прєступноє сообщество, в просторєчіі іменуємоє "банда" для нелегального переправляння людей через кордон!
(А насправді мабуть почали працювати "мімо каси")
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13.07.2023 15:32 Відповісти
+2
Демпінгували мабуть.
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13.07.2023 15:34 Відповісти
+2
Або. Бо такса зараз від 6 до 10 кіло (за повідомленями змі).
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13.07.2023 15:36 Відповісти
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Справочка с первоисточника: За эти незаконные услуги жертвам пришлось заплатить более 2000 евро каждая. Жертвам, а не ухилянтам.
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13.07.2023 15:11 Відповісти
в камеру передаста, чи на фронт?
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13.07.2023 15:13 Відповісти
Які талановиті українці - організатори! Самотужки, без українського прикордонного начальства, створили "прєступноє сообщество, в просторєчіі іменуємоє "банда" для нелегального переправляння людей через кордон!
(А насправді мабуть почали працювати "мімо каси")
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13.07.2023 15:32 Відповісти
Демпінгували мабуть.
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13.07.2023 15:34 Відповісти
Або. Бо такса зараз від 6 до 10 кіло (за повідомленями змі).
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13.07.2023 15:36 Відповісти
В пункті перетину. Мабуть обіцяв порішати все.
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13.07.2023 15:32 Відповісти
..Молдова, стріляйте на ураження, без попередження - гниди не потрібні нікому
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13.07.2023 16:37 Відповісти
Молдова, не стріляйте, рятуйте!
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13.07.2023 17:17 Відповісти
Молодці!
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13.07.2023 17:38 Відповісти
 
 