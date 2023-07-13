Поліція Молдови затримала громадянина України за організацію нелегальної міграції. ФОТО
Прикордонна поліція Молдови затримала українця, який створив схему нелегальної міграції з України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба молдовського відомства.
За даними правоохоронців, учасниками схеми незаконної міграції до Молдови були двоє громадян України.
Зазначається, що порушники публікували в Інтернеті оголошення про можливість перетину державного кордону з України в Республіку Молдова за певну суму грошей. В оголошенні були навіть вказані контактні дані, в тому числі для переказу грошей на банківську картку.
Кожен зі співучасників схеми мав свою певну роль у вчиненні злочину.
Так, один з двох громадян України був провідником для двох інших українців з території України. Другий підозрюваний повинен був забезпечити переправлення з прикордонної зони на територію Молдови.
За ці незаконні послуги потерпілі мали сплатити понад 2000 євро кожен.
"Затримання одного з підозрюваних відбулося в пункті перетину кордону Крива-Мамалига, він намагався потрапити на територію Республіки Молдова. Тому підозрюваний був затриманий на 72 години", – повідомили правоохоронці.
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