Вандалы в Македонии повредили табличку в парке "Украина". ФОТО
Неизвестные в Скопье закрасили красной краской табличную отметку с названием парка "Украина" и сине-желтым флагом.
Об этом сообщило посольство Украины в Македонии, передает Цензор.НЕТ.
Акт вандализма был совершён неизвестной группой людей в ночь на 13 июля. Перед этим люди, предположительно принадлежащие к движению "Црвена Младина", наклеили на табличку название "Парк АСНОМ". Они объяснили это "отсутствием якобы установленных ранее в этом месте памятников македонским героям-антифашистам и необходимостью почтить их память, исправив ошибку".
Название "Украина" было присвоено парку 7 июня. По этому случаю провели торжественное мероприятие.
Вандалы зарисовали табличку с названием парка "Украина" в Скопье
"В чествовании памяти необходимо соблюдать как общечеловеческие ценности, так и национальное законодательство. В то же время желание почтить память своих героев не может быть связано с шантажом и совершением актов вандализма", - подчеркнули в посольстве.
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