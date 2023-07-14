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Вандалы в Македонии повредили табличку в парке "Украина". ФОТО

Неизвестные в Скопье закрасили красной краской табличную отметку с названием парка "Украина" и сине-желтым флагом.

Об этом сообщило посольство Украины в Македонии, передает Цензор.НЕТ.

Акт вандализма был совершён неизвестной группой людей в ночь на 13 июля. Перед этим люди, предположительно принадлежащие к движению "Црвена Младина", наклеили на табличку название "Парк АСНОМ". Они объяснили это "отсутствием якобы установленных ранее в этом месте памятников македонским героям-антифашистам и необходимостью почтить их память, исправив ошибку".

Название "Украина" было присвоено парку 7 июня. По этому случаю провели торжественное мероприятие.

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Вандалы в Македонии повредили табличку в парке Украина 01

Вандалы зарисовали табличку с названием парка "Украина" в Скопье

"В чествовании памяти необходимо соблюдать как общечеловеческие ценности, так и национальное законодательство. В то же время желание почтить память своих героев не может быть связано с шантажом и совершением актов вандализма", - подчеркнули в посольстве.

Автор: 

Македония (106) вандализм (609)


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Топ комментарии
+14
Кацапські свині серуть по усьому світу...
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14.07.2023 09:51 Ответить
+9
Правильнее писать
Кацапы в Македонии...
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14.07.2023 09:57 Ответить
+8
злочин смердючих кацапів.
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14.07.2023 09:52 Ответить
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Кацапські свині серуть по усьому світу...
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14.07.2023 09:51 Ответить
злочин смердючих кацапів.
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14.07.2023 09:52 Ответить
Правильнее писать
Кацапы в Македонии...
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14.07.2023 09:57 Ответить
Спочатку поназапускають кацапні по різних країнах, а потім дивуються що коється.
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14.07.2023 09:58 Ответить
там де срач- шукати варто рашистських свиней
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14.07.2023 10:04 Ответить
Не треба свиней ображати! Касабській еволюції, до свиней, дуже багато століть! Краще писати: "руzzгиє", "касаби", "зайвехромосоми", "русофоби", "копрофіли" чи "свинопси"!
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14.07.2023 10:54 Ответить
цезор а де це така країна македонія. Можливо Північна Македонія?
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14.07.2023 10:07 Ответить
Црвена, це походу червона. Ультраліваки якись.
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14.07.2023 10:12 Ответить
Югославы катят бочку и на болгар, за сотрудничество с гитлеровцами. А у нас масла в огонь подлили мельниковцы. Часть из них , после того, как их разбили краснопузые, бо гитлер мельниковцами решил прикрыть свое отступление, продолжила служить гитлеровцам в жандармерии... в том числе и в Югославии. так что красная молодежь- цэ те , которые считают себя антифашистами...
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14.07.2023 10:23 Ответить
червоний кацапо-комунізм такий же фашистький, нацистькій режим , як і коричневий німецький нацизм !!!
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14.07.2023 10:25 Ответить
бо обидва режими це соціал-тоталітарасти.
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14.07.2023 11:58 Ответить
Кацапи серуть в мізки людям, по всьому світу.
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14.07.2023 10:17 Ответить
Хоч Північна- хоч Південна Македонія! Не варто забувати й про "югославський шовінізм"!
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14.07.2023 10:18 Ответить
То просто вони бісяться, що 2-3 вдома нам програли. Нічого. То пройде
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14.07.2023 10:19 Ответить
Це лише показує убогість та слабкість кацапні. Мерзота
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14.07.2023 10:27 Ответить
То не вандали, то шовіністи, терористи і вбивці кацапи!
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14.07.2023 11:15 Ответить
Исчите ихремь, ано в тех краях шастаит.
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14.07.2023 13:33 Ответить
 
 