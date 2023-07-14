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Вандали в Македонії пошкодили табличку в парку "Україна". ФОТО

Невідомі у місті Скоп’є зафарбували червоною фарбою табличну позначку з назвою парку "Україна" та синьо-жовтим прапором.

Про це повідомило посольство України в Македонії, інформує Цензор.НЕТ.

Акт вандалізму було здійснено невідомою групою людей в ніч на 13 липня. Перед цим люди, які, імовірно, належать до руху "Црвена Младина", наклеїли на табличку назву "Парк АСНОМ". Вони пояснили це "відсутністю начебто встановлених раніше у цьому місці пам’ятників македонським героям-антифашистам та необхідністю вшанувати їхню пам’ять, виправивши помилку".

Назва "Україна" була присвоєна парку 7 червня. З цієї нагоди провели урочистий захід.

Дивіться: У Відні автомобілі з українськими номерами розмалювали символами Z. ФОТО

Вандали в Македонії пошкодили табличку в парку Україна 01

Вандали замалювали табличку з назвою парку "Україна" в Скоп'є

"У вшануванні пам'яті необхідно дотримуватися як загальнолюдських цінностей, так і національного законодавства. Водночас бажання вшанувати пам'ять своїх героїв не може бути пов’язане з шантажем і вчиненням актів вандалізму", - наголосили в посольстві.

Також дивіться: Російські вандали намалювали триколор на найвідомішій пам’ятці Копенгагену "Русалоньці". ФОТО

Автор: 

Македонія (117) вандалізм (435)


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Топ коментарі
+14
Кацапські свині серуть по усьому світу...
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14.07.2023 09:51 Відповісти
+9
Правильнее писать
Кацапы в Македонии...
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14.07.2023 09:57 Відповісти
+8
злочин смердючих кацапів.
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14.07.2023 09:52 Відповісти
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Кацапські свині серуть по усьому світу...
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14.07.2023 09:51 Відповісти
злочин смердючих кацапів.
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14.07.2023 09:52 Відповісти
Правильнее писать
Кацапы в Македонии...
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14.07.2023 09:57 Відповісти
Спочатку поназапускають кацапні по різних країнах, а потім дивуються що коється.
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14.07.2023 09:58 Відповісти
там де срач- шукати варто рашистських свиней
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14.07.2023 10:04 Відповісти
Не треба свиней ображати! Касабській еволюції, до свиней, дуже багато століть! Краще писати: "руzzгиє", "касаби", "зайвехромосоми", "русофоби", "копрофіли" чи "свинопси"!
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14.07.2023 10:54 Відповісти
цезор а де це така країна македонія. Можливо Північна Македонія?
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14.07.2023 10:07 Відповісти
Црвена, це походу червона. Ультраліваки якись.
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14.07.2023 10:12 Відповісти
Югославы катят бочку и на болгар, за сотрудничество с гитлеровцами. А у нас масла в огонь подлили мельниковцы. Часть из них , после того, как их разбили краснопузые, бо гитлер мельниковцами решил прикрыть свое отступление, продолжила служить гитлеровцам в жандармерии... в том числе и в Югославии. так что красная молодежь- цэ те , которые считают себя антифашистами...
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14.07.2023 10:23 Відповісти
червоний кацапо-комунізм такий же фашистький, нацистькій режим , як і коричневий німецький нацизм !!!
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14.07.2023 10:25 Відповісти
бо обидва режими це соціал-тоталітарасти.
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14.07.2023 11:58 Відповісти
Кацапи серуть в мізки людям, по всьому світу.
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14.07.2023 10:17 Відповісти
Хоч Північна- хоч Південна Македонія! Не варто забувати й про "югославський шовінізм"!
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14.07.2023 10:18 Відповісти
То просто вони бісяться, що 2-3 вдома нам програли. Нічого. То пройде
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14.07.2023 10:19 Відповісти
Це лише показує убогість та слабкість кацапні. Мерзота
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14.07.2023 10:27 Відповісти
То не вандали, то шовіністи, терористи і вбивці кацапи!
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14.07.2023 11:15 Відповісти
Исчите ихремь, ано в тех краях шастаит.
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14.07.2023 13:33 Відповісти
 
 