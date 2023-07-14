Вандали в Македонії пошкодили табличку в парку "Україна". ФОТО

Невідомі у місті Скоп’є зафарбували червоною фарбою табличну позначку з назвою парку "Україна" та синьо-жовтим прапором.

Про це повідомило посольство України в Македонії, інформує Цензор.НЕТ.

Акт вандалізму було здійснено невідомою групою людей в ніч на 13 липня. Перед цим люди, які, імовірно, належать до руху "Црвена Младина", наклеїли на табличку назву "Парк АСНОМ". Вони пояснили це "відсутністю начебто встановлених раніше у цьому місці пам’ятників македонським героям-антифашистам та необхідністю вшанувати їхню пам’ять, виправивши помилку".

Назва "Україна" була присвоєна парку 7 червня. З цієї нагоди провели урочистий захід.

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Вандали замалювали табличку з назвою парку "Україна" в Скоп'є

"У вшануванні пам'яті необхідно дотримуватися як загальнолюдських цінностей, так і національного законодавства. Водночас бажання вшанувати пам'ять своїх героїв не може бути пов’язане з шантажем і вчиненням актів вандалізму", - наголосили в посольстві.

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