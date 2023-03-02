Російські вандали намалювали триколор на найвідомішій пам’ятці Копенгагену "Русалоньці". ФОТО

На основі статуї "Русалонька" в Данії 2 березня виявили намальований російський прапор.

Поліція назвала це "актом вандалізму" щодо найвідомішої пам’ятки Копенгагену і популярного туристичного об’єкта, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

За словами речника поліції, наразі невідомо, хто стоїть за інцидентом.

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Данія разом з іншими західними країнами активно критикувала Росію після торішнього повномасштабного вторгнення в Україну.

110-річна бронзова статуя зображає русалоньку з однойменної казки данського письменника ХІХ століття Ганса Крістіана Андерсена. Вона встановлена на камені біля набережної.