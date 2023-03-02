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Російські вандали намалювали триколор на найвідомішій пам’ятці Копенгагену "Русалоньці". ФОТО

На основі статуї "Русалонька" в Данії 2 березня виявили намальований російський прапор.

Поліція назвала це "актом вандалізму" щодо найвідомішої пам’ятки Копенгагену і популярного туристичного об’єкта, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

За словами речника поліції, наразі невідомо, хто стоїть за інцидентом.

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Данія разом з іншими західними країнами активно критикувала Росію після торішнього повномасштабного вторгнення в Україну.

110-річна бронзова статуя зображає русалоньку з однойменної казки данського письменника ХІХ століття Ганса Крістіана Андерсена. Вона встановлена на камені біля набережної.

Російські вандали намалювали триколор на найвідомішій пам’ятці Копенгагену Русалоньці 01

Автор: 

Данія (784) пам’ятник (931) росія (65883) вандалізм (432)


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Топ коментарі
+40
Чим раніше Європа зрозуміє що расіянських свиней потрібно масово депортувати назад на кацапію, тим менше у них буде всяких злочинів і інших проблем від цих істот...
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02.03.2023 16:47
+32
"Кацапа нужно просто пи*дить!
Везде! Всегда"! И кто чем хошь!
Иначе он придёт и скажет:
"Тут срал мой дед! И я не прочь!"
Ще на початку ХХ століття російська знать шокувала своїми свинячими вихватками Копенгаген (та й всю Європу) Досить почитать мемуари графа Ігнатьєва (військового аташе в Норвегії Швеції Данії та Франції у довоєнний період та період І Світової війни)
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02.03.2023 16:52
+24
так оин помню в начале войны в Берселоне на страродавних готических храмах зетки свои рисовали, обичные аборигены которые не умея разговаривать рисуют наскельные рисунки чтобы донести свои мысли людям
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02.03.2023 16:43
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так оин помню в начале войны в Берселоне на страродавних готических храмах зетки свои рисовали, обичные аборигены которые не умея разговаривать рисуют наскельные рисунки чтобы донести свои мысли людям
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02.03.2023 16:43 Відповісти
ловити і відрізати голови
100% чмошні дітлахи та тюнінговані шльондри
і голову відрізану на стовп де писала
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02.03.2023 17:47 Відповісти
Может просто поламати руки ...в десяти місцях
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02.03.2023 20:48 Відповісти
що в головах московитів?
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02.03.2023 16:44 Відповісти
лайно, без сумніву
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02.03.2023 16:58 Відповісти
Насрано там. Национальная идея московитов - засрать все вокруг, куда смогут дотянуться.
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02.03.2023 17:04 Відповісти
Побідили русалку, значить.
Певно кінчили від самих себе.
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02.03.2023 16:45 Відповісти
РусАл ка - скрепу помітили)))
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02.03.2023 16:58 Відповісти
все рівно, що гівном обмазали пам,ятник.
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02.03.2023 16:45 Відповісти
Чим раніше Європа зрозуміє що расіянських свиней потрібно масово депортувати назад на кацапію, тим менше у них буде всяких злочинів і інших проблем від цих істот...
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02.03.2023 16:47 Відповісти
Всех русаков депортировать и в паспорт штамп - "Слава Україні !"
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02.03.2023 16:48 Відповісти
Краще тавро на лобі...
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02.03.2023 16:54 Відповісти
Московит коли щось не засере, спить погано. Гнати їх потрібно з Європи в родниє їпєня, хай там малюють.
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02.03.2023 16:49 Відповісти
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02.03.2023 18:58 Відповісти
сортирная культ-ура кацап.здолов, последышей пу.кина-доставайского во всей красе великой узкой души ломится в двери "гейропы"
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02.03.2023 16:50 Відповісти
"Кацапа нужно просто пи*дить!
Везде! Всегда"! И кто чем хошь!
Иначе он придёт и скажет:
"Тут срал мой дед! И я не прочь!"
Ще на початку ХХ століття російська знать шокувала своїми свинячими вихватками Копенгаген (та й всю Європу) Досить почитать мемуари графа Ігнатьєва (військового аташе в Норвегії Швеції Данії та Франції у довоєнний період та період І Світової війни)
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02.03.2023 16:52 Відповісти
Триперколор...
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02.03.2023 16:53 Відповісти
триперцвет
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02.03.2023 18:12 Відповісти
Толерастія - смертельна хвороба. Призводить до вимирання націй.
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02.03.2023 16:54 Відповісти
Оце так да! Треба ще пару тисяч бідненьких узкіх до себе пустити, ані же ні в чьом нє вінавати!
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02.03.2023 16:54 Відповісти
в одном нашем израильском сайте употребили слово "осквернили"и лучше не скажешь.Там же прочитал,что коммунальщики эту мерзость уже отчистили.
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02.03.2023 16:56 Відповісти
Западные европейцы, принимайте ещё русню.
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02.03.2023 16:56 Відповісти
Чья бы корова мычала. В Латвии у самой таких процентов 25 населения.
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02.03.2023 17:05 Відповісти
Мы хоть знаем что от них можно ждать. В Западной Европе местные до сих пор не пуганные.
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02.03.2023 17:13 Відповісти
Aga! I mi ih priglasali sjuda? Eto rezultat 50 let okupacii. Kogda v 90tie mi hoteli hotj bivsih ******* iz Latvii vignatj, nam vesj mir velel bitj tolerantnimi. U nih ,vidite, prava celoveka.
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02.03.2023 18:02 Відповісти
сирОжа, ты написал хрень. страны Балтии ********* не приглашали, они приперлись туда, как оккупанты. а сейчас там живут высерки оккупантов.
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02.03.2023 18:57 Відповісти
Видать ты совсем там не был. Срусских бабок там большинство. Куча вопросов на Раиссе решается через Латвию.
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02.03.2023 21:01 Відповісти
Ф.Н.Достоевский: "Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения."
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02.03.2023 16:59 Відповісти
Якось на ютубі один кацап хвастався що йому все пофіг і він ЕС і в НАТо, В Фінляндії, але дуже не наведів Україну і українців а також європейців, ( нік на Ютубі Серий волк) хто займається безпекою в Фінляндії чі Швеції у вас є потенційний а може і діючий агент РФ
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02.03.2023 16:59 Відповісти
а зачем пустили эту мразь к себе домой?!посади русскую свинью за стол она и ноги на стол!
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02.03.2023 17:02 Відповісти
Израиль, ну кто б говорил
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02.03.2023 22:44 Відповісти
А хоть насрали рядом? А то картина срусских неполная
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02.03.2023 17:03 Відповісти
Это еще одно напоминание ,что этих животных нельзя выпускать из лепрозория....ров с кислотой и высоченный забор
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02.03.2023 17:03 Відповісти
Руських свиней не потрібно в Європу не пускаити. Нехай на паРаші гадять.
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02.03.2023 17:05 Відповісти
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02.03.2023 18:53 Відповісти
Свині - свині куди ти їх не пусти...
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02.03.2023 17:15 Відповісти
те же кацапы. некоторые с гражданством
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02.03.2023 17:59 Відповісти
Ну, и что тут неожиданного или удивительного? Датчане САМИ и по ДОБРОЙ ВОЛЕ (не скажу, что будучи при ясном уме) пустили в свой дом эту русскую дрянь и остальные отбросы человечества с самоназванием "россияне". Или датчане ожидали, что эти дикари ассимилируются к цивилизованному образу жизни и будут работать проявляя усердное трудолюбие и благодарность к ним? Сами это посеяли - сами это и пожинают. И скажу откровенно - это ещё цветочки, а вот ягодки скоро созреют.
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02.03.2023 17:20 Відповісти
peredyvytysja dozvoly na perebtvannja v Danii usim kosabam treba
ta vygnaty ih usih do kazapii, bo kazapy- to nevylikovnyj agresyvnyj nepotrib, jakyj nese zlo po vsjomu svitu😡
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02.03.2023 17:21 Відповісти
Что тут поделаешь? Животные упражняются в искусстве нанесения трех цветов. С животными разговаривать бесполезно.
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02.03.2023 17:25 Відповісти
Все логично
Десятки лет европейские политики
Самыми разными способами
Продавались России
Продавшись
Закрывали глаза на ее преступления
300000 убитых только в Чечне
А европейские политики перешагнули
Через убитых детей ,стариков
Изнасилованных
И продолжили обнимашки с путиным
А сейчас вдруг обниматься не хотят
Вы скажите спасибо,датчане.
Что путинская агентура
Метро у вас не взрывает
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02.03.2023 17:38 Відповісти
Так гоните на *** кацапскую мразь с ЕС.
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02.03.2023 17:39 Відповісти
Європо проснись, гоніть цю москальську гидоту взад в московію на мокшанські болота. А то гірше буде, побачите і руський мір відчуєте садизм гвалтування... Московії завжди були притаманні цінності орди, садизм, вбивства, підлість, брехня, маніпуляції свідомістю людей.... Таким не місце в цивілізованому світі, московія повинна бути ізольована щоб ця зараза не розповзалась. В іншому випадку демократії, світопорядку, дотриманню міжнародних договорів прийде кінець і зацарює ХАОС. ЄВРОПО, ГОНІТЬ ВСІХ ХТО ПРИЇХАВ ДО ВАС ОСТАННІ 30 РОКІВ.
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02.03.2023 17:41 Відповісти
Де б кацап не був, він там обов'язково накакає і напише "тут був Вася". А сьогодні модно малювати їх тряпку, що вкрали у європейців і свастику "Z". Гнати їх звідусіль, а то біде горе.
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02.03.2023 18:15 Відповісти
Кацапи ще не пройшли пещерний період, будуть малювати свої знаки ще тисячу років, бо їх сразу перекинули у соціалістичний, вигаданний ними ж лад.
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02.03.2023 18:19 Відповісти
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02.03.2023 18:50 Відповісти
І шо ні одна відеокамера не зафіксувала ?
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02.03.2023 18:18 Відповісти
Там все-таки живуть цивілізовані люди і в жодного не підійметься рука таке творити, от мабуть не ставили відеокамер, щоб не ображати своїх громадян.
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02.03.2023 18:21 Відповісти
На кафе і магазинах ставлять відеокамери усі
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02.03.2023 18:23 Відповісти
Там ніколи не був, але имені здається, що то не кафе, а набережна.
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02.03.2023 18:37 Відповісти
На набережній заічайно кафе відкривають , щоб у моря відпочивати
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02.03.2023 19:41 Відповісти
Пані, я розумію, можливо в кафе є віднокамери, але біля цієї скульптури їх немає. Біля кафе камери мають "дивитися" на правопорушників, хто туди залізе вночі, чи щось вкраде, спровокує бійку, чи пошкодить припаркований автомобіль. А ця скульптура на березі і мабуть вночі там навіть немає освітлення. Стверджувати не буду, просто роблю висновки з фото. Але пані така настирна, ніколи не здається, тому здамся я. Хай буде так, що там була відеокамера і навіть є зараз, а то і дві, а третя запасна.
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02.03.2023 20:03 Відповісти
🤣🤣🤣
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02.03.2023 20:59 Відповісти
.

насправдi вандалiзму по вiдношенню до цього чудового пам'ятника було вже достатньо...
багато разiв. навiть голову вiдривали якiсь покидьки...
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02.03.2023 18:48 Відповісти
Блин, а эти ху#дожники, могли бы уже съедены, свинья или собаками, а может и свинособаками, в Украине!
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02.03.2023 18:21 Відповісти
Кієвскую Русь основал Іван Грозний - це я чув , Лєнін основал Украіну - теж чув , расія єто - трєтій Рім - чув , егіпецкіє піраміди пастроілі рузкіє - навіть і таке чув . Але щоб - датська Русалочка мала хоч якесь відношення до кацапії , такого ще не чув ..
Що там на черзі кацапня ,, - Сонце ви теж підпалили .??
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02.03.2023 18:24 Відповісти
Потрібно на представництвах рашки замінити триколор на прапори кольорів веселки!
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02.03.2023 18:52 Відповісти
завелика честь. краще залити червоною фарбою.
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02.03.2023 18:59 Відповісти
Вибачте за вираз,но до европейських дол....бов ще не доходе,що з їхнього щасливого життя ці дикуни можуть зробити повну сраку,но тоді вже буде пізно чухати потилицю.
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02.03.2023 19:54 Відповісти
У европейцев привычка экономить на всем. Уверен там даже поблизости ни одной камеры.
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02.03.2023 20:29 Відповісти
Значит, следующий - писающий мальчик.
Что они ему покрасят ?
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02.03.2023 20:35 Відповісти
Хіба не для цього ЄС видає расєянам візи...?)))
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02.03.2023 20:50 Відповісти
русиш- швайн везде насрут
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02.03.2023 21:59 Відповісти
Шановна Адміністрація, благаю, навчіть своїх ньюсмейкерів правильно відміняти у відмінках назви міст. Родовий відмінок - КопенгагенА, ВугледарА. А то у вас все у давальному відмінку. Набрали людей без середньої освіти чи 7ий клас пропустили ? Чим займається головний редактор ?
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03.03.2023 02:12 Відповісти
друже !!! це правила апсолютно штучного кацапського недо-язика, а по факту суржика, еспіранто, ділекту !!! в українській мові, так як написано в статті !!!!
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03.03.2023 05:35 Відповісти
 
 