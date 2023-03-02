Російські вандали намалювали триколор на найвідомішій пам’ятці Копенгагену "Русалоньці". ФОТО
На основі статуї "Русалонька" в Данії 2 березня виявили намальований російський прапор.
Поліція назвала це "актом вандалізму" щодо найвідомішої пам’ятки Копенгагену і популярного туристичного об’єкта, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.
За словами речника поліції, наразі невідомо, хто стоїть за інцидентом.
Данія разом з іншими західними країнами активно критикувала Росію після торішнього повномасштабного вторгнення в Україну.
110-річна бронзова статуя зображає русалоньку з однойменної казки данського письменника ХІХ століття Ганса Крістіана Андерсена. Вона встановлена на камені біля набережної.
Топ коментарі
+40 Дімонич
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+32 Яр Холодний
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+24 Андрій Саган
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100% чмошні дітлахи та тюнінговані шльондри
і голову відрізану на стовп де писала
Певно кінчили від самих себе.
Везде! Всегда"! И кто чем хошь!
Иначе он придёт и скажет:
"Тут срал мой дед! И я не прочь!"
Ще на початку ХХ століття російська знать шокувала своїми свинячими вихватками Копенгаген (та й всю Європу) Досить почитать мемуари графа Ігнатьєва (військового аташе в Норвегії Швеції Данії та Франції у довоєнний період та період І Світової війни)
ta vygnaty ih usih do kazapii, bo kazapy- to nevylikovnyj agresyvnyj nepotrib, jakyj nese zlo po vsjomu svitu😡
Десятки лет европейские политики
Самыми разными способами
Продавались России
Продавшись
Закрывали глаза на ее преступления
300000 убитых только в Чечне
А европейские политики перешагнули
Через убитых детей ,стариков
Изнасилованных
И продолжили обнимашки с путиным
А сейчас вдруг обниматься не хотят
Вы скажите спасибо,датчане.
Что путинская агентура
Метро у вас не взрывает
насправдi вандалiзму по вiдношенню до цього чудового пам'ятника було вже достатньо...
багато разiв. навiть голову вiдривали якiсь покидьки...
Що там на черзі кацапня ,, - Сонце ви теж підпалили .??
Что они ему покрасят ?