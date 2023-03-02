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Российские вандалы нарисовали триколор на самой известной достопримечательности Копенгагена "Русалочке". ФОТО

На основе статуи "Русалочка" в Дании 2 марта обнаружили нарисованный российский флаг.

Полиция назвала это "актом вандализма" в отношении самого известного памятника Копенгагена и популярного туристического объекта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По словам спикера полиции, пока неизвестно, кто стоит за инцидентом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Датская компания Rockwool находится под расследованием в связи с поставками продукции для российской военной промышленности

Дания, вместе с другими западными странами, активно критиковала Россию после прошлогоднего полномасштабного вторжения в Украину.

110-летняя бронзовая статуя изображает русалку из одноименной сказки датского писателя ХІХ века Ганса Кристиана Андерсена. Она установлена на камне у набережной.

Российские вандалы нарисовали триколор на самой известной достопримечательности Копенгагена Русалочке 01

Дания (593) памятник (2242) россия (96018) вандализм (606)


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Топ комментарии
+40
Чим раніше Європа зрозуміє що расіянських свиней потрібно масово депортувати назад на кацапію, тим менше у них буде всяких злочинів і інших проблем від цих істот...
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02.03.2023 16:47
+32
"Кацапа нужно просто пи*дить!
Везде! Всегда"! И кто чем хошь!
Иначе он придёт и скажет:
"Тут срал мой дед! И я не прочь!"
Ще на початку ХХ століття російська знать шокувала своїми свинячими вихватками Копенгаген (та й всю Європу) Досить почитать мемуари графа Ігнатьєва (військового аташе в Норвегії Швеції Данії та Франції у довоєнний період та період І Світової війни)
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02.03.2023 16:52
+24
так оин помню в начале войны в Берселоне на страродавних готических храмах зетки свои рисовали, обичные аборигены которые не умея разговаривать рисуют наскельные рисунки чтобы донести свои мысли людям
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02.03.2023 16:43
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так оин помню в начале войны в Берселоне на страродавних готических храмах зетки свои рисовали, обичные аборигены которые не умея разговаривать рисуют наскельные рисунки чтобы донести свои мысли людям
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02.03.2023 16:43 Ответить
ловити і відрізати голови
100% чмошні дітлахи та тюнінговані шльондри
і голову відрізану на стовп де писала
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02.03.2023 17:47 Ответить
Может просто поламати руки ...в десяти місцях
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02.03.2023 20:48 Ответить
що в головах московитів?
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02.03.2023 16:44 Ответить
лайно, без сумніву
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02.03.2023 16:58 Ответить
Насрано там. Национальная идея московитов - засрать все вокруг, куда смогут дотянуться.
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02.03.2023 17:04 Ответить
Побідили русалку, значить.
Певно кінчили від самих себе.
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02.03.2023 16:45 Ответить
РусАл ка - скрепу помітили)))
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02.03.2023 16:58 Ответить
все рівно, що гівном обмазали пам,ятник.
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02.03.2023 16:45 Ответить
Чим раніше Європа зрозуміє що расіянських свиней потрібно масово депортувати назад на кацапію, тим менше у них буде всяких злочинів і інших проблем від цих істот...
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02.03.2023 16:47 Ответить
Всех русаков депортировать и в паспорт штамп - "Слава Україні !"
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02.03.2023 16:48 Ответить
Краще тавро на лобі...
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02.03.2023 16:54 Ответить
Московит коли щось не засере, спить погано. Гнати їх потрібно з Європи в родниє їпєня, хай там малюють.
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02.03.2023 16:49 Ответить
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02.03.2023 18:58 Ответить
сортирная культ-ура кацап.здолов, последышей пу.кина-доставайского во всей красе великой узкой души ломится в двери "гейропы"
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02.03.2023 16:50 Ответить
"Кацапа нужно просто пи*дить!
Везде! Всегда"! И кто чем хошь!
Иначе он придёт и скажет:
"Тут срал мой дед! И я не прочь!"
Ще на початку ХХ століття російська знать шокувала своїми свинячими вихватками Копенгаген (та й всю Європу) Досить почитать мемуари графа Ігнатьєва (військового аташе в Норвегії Швеції Данії та Франції у довоєнний період та період І Світової війни)
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02.03.2023 16:52 Ответить
Триперколор...
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02.03.2023 16:53 Ответить
триперцвет
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02.03.2023 18:12 Ответить
Толерастія - смертельна хвороба. Призводить до вимирання націй.
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02.03.2023 16:54 Ответить
Оце так да! Треба ще пару тисяч бідненьких узкіх до себе пустити, ані же ні в чьом нє вінавати!
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02.03.2023 16:54 Ответить
в одном нашем израильском сайте употребили слово "осквернили"и лучше не скажешь.Там же прочитал,что коммунальщики эту мерзость уже отчистили.
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02.03.2023 16:56 Ответить
Западные европейцы, принимайте ещё русню.
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02.03.2023 16:56 Ответить
Чья бы корова мычала. В Латвии у самой таких процентов 25 населения.
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02.03.2023 17:05 Ответить
Мы хоть знаем что от них можно ждать. В Западной Европе местные до сих пор не пуганные.
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02.03.2023 17:13 Ответить
Aga! I mi ih priglasali sjuda? Eto rezultat 50 let okupacii. Kogda v 90tie mi hoteli hotj bivsih ******* iz Latvii vignatj, nam vesj mir velel bitj tolerantnimi. U nih ,vidite, prava celoveka.
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02.03.2023 18:02 Ответить
сирОжа, ты написал хрень. страны Балтии ********* не приглашали, они приперлись туда, как оккупанты. а сейчас там живут высерки оккупантов.
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02.03.2023 18:57 Ответить
Видать ты совсем там не был. Срусских бабок там большинство. Куча вопросов на Раиссе решается через Латвию.
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02.03.2023 21:01 Ответить
Ф.Н.Достоевский: "Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения."
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02.03.2023 16:59 Ответить
Якось на ютубі один кацап хвастався що йому все пофіг і він ЕС і в НАТо, В Фінляндії, але дуже не наведів Україну і українців а також європейців, ( нік на Ютубі Серий волк) хто займається безпекою в Фінляндії чі Швеції у вас є потенційний а може і діючий агент РФ
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02.03.2023 16:59 Ответить
а зачем пустили эту мразь к себе домой?!посади русскую свинью за стол она и ноги на стол!
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02.03.2023 17:02 Ответить
Израиль, ну кто б говорил
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02.03.2023 22:44 Ответить
А хоть насрали рядом? А то картина срусских неполная
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02.03.2023 17:03 Ответить
Это еще одно напоминание ,что этих животных нельзя выпускать из лепрозория....ров с кислотой и высоченный забор
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02.03.2023 17:03 Ответить
Руських свиней не потрібно в Європу не пускаити. Нехай на паРаші гадять.
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02.03.2023 17:05 Ответить
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02.03.2023 18:53 Ответить
Свині - свині куди ти їх не пусти...
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02.03.2023 17:15 Ответить
те же кацапы. некоторые с гражданством
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02.03.2023 17:59 Ответить
Ну, и что тут неожиданного или удивительного? Датчане САМИ и по ДОБРОЙ ВОЛЕ (не скажу, что будучи при ясном уме) пустили в свой дом эту русскую дрянь и остальные отбросы человечества с самоназванием "россияне". Или датчане ожидали, что эти дикари ассимилируются к цивилизованному образу жизни и будут работать проявляя усердное трудолюбие и благодарность к ним? Сами это посеяли - сами это и пожинают. И скажу откровенно - это ещё цветочки, а вот ягодки скоро созреют.
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02.03.2023 17:20 Ответить
peredyvytysja dozvoly na perebtvannja v Danii usim kosabam treba
ta vygnaty ih usih do kazapii, bo kazapy- to nevylikovnyj agresyvnyj nepotrib, jakyj nese zlo po vsjomu svitu😡
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02.03.2023 17:21 Ответить
Что тут поделаешь? Животные упражняются в искусстве нанесения трех цветов. С животными разговаривать бесполезно.
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02.03.2023 17:25 Ответить
Все логично
Десятки лет европейские политики
Самыми разными способами
Продавались России
Продавшись
Закрывали глаза на ее преступления
300000 убитых только в Чечне
А европейские политики перешагнули
Через убитых детей ,стариков
Изнасилованных
И продолжили обнимашки с путиным
А сейчас вдруг обниматься не хотят
Вы скажите спасибо,датчане.
Что путинская агентура
Метро у вас не взрывает
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02.03.2023 17:38 Ответить
Так гоните на *** кацапскую мразь с ЕС.
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02.03.2023 17:39 Ответить
Європо проснись, гоніть цю москальську гидоту взад в московію на мокшанські болота. А то гірше буде, побачите і руський мір відчуєте садизм гвалтування... Московії завжди були притаманні цінності орди, садизм, вбивства, підлість, брехня, маніпуляції свідомістю людей.... Таким не місце в цивілізованому світі, московія повинна бути ізольована щоб ця зараза не розповзалась. В іншому випадку демократії, світопорядку, дотриманню міжнародних договорів прийде кінець і зацарює ХАОС. ЄВРОПО, ГОНІТЬ ВСІХ ХТО ПРИЇХАВ ДО ВАС ОСТАННІ 30 РОКІВ.
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02.03.2023 17:41 Ответить
Де б кацап не був, він там обов'язково накакає і напише "тут був Вася". А сьогодні модно малювати їх тряпку, що вкрали у європейців і свастику "Z". Гнати їх звідусіль, а то біде горе.
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02.03.2023 18:15 Ответить
Кацапи ще не пройшли пещерний період, будуть малювати свої знаки ще тисячу років, бо їх сразу перекинули у соціалістичний, вигаданний ними ж лад.
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02.03.2023 18:19 Ответить
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02.03.2023 18:50 Ответить
І шо ні одна відеокамера не зафіксувала ?
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02.03.2023 18:18 Ответить
Там все-таки живуть цивілізовані люди і в жодного не підійметься рука таке творити, от мабуть не ставили відеокамер, щоб не ображати своїх громадян.
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02.03.2023 18:21 Ответить
На кафе і магазинах ставлять відеокамери усі
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02.03.2023 18:23 Ответить
Там ніколи не був, але имені здається, що то не кафе, а набережна.
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02.03.2023 18:37 Ответить
На набережній заічайно кафе відкривають , щоб у моря відпочивати
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02.03.2023 19:41 Ответить
Пані, я розумію, можливо в кафе є віднокамери, але біля цієї скульптури їх немає. Біля кафе камери мають "дивитися" на правопорушників, хто туди залізе вночі, чи щось вкраде, спровокує бійку, чи пошкодить припаркований автомобіль. А ця скульптура на березі і мабуть вночі там навіть немає освітлення. Стверджувати не буду, просто роблю висновки з фото. Але пані така настирна, ніколи не здається, тому здамся я. Хай буде так, що там була відеокамера і навіть є зараз, а то і дві, а третя запасна.
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02.03.2023 20:03 Ответить
🤣🤣🤣
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02.03.2023 20:59 Ответить
.

насправдi вандалiзму по вiдношенню до цього чудового пам'ятника було вже достатньо...
багато разiв. навiть голову вiдривали якiсь покидьки...
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02.03.2023 18:48 Ответить
Блин, а эти ху#дожники, могли бы уже съедены, свинья или собаками, а может и свинособаками, в Украине!
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02.03.2023 18:21 Ответить
Кієвскую Русь основал Іван Грозний - це я чув , Лєнін основал Украіну - теж чув , расія єто - трєтій Рім - чув , егіпецкіє піраміди пастроілі рузкіє - навіть і таке чув . Але щоб - датська Русалочка мала хоч якесь відношення до кацапії , такого ще не чув ..
Що там на черзі кацапня ,, - Сонце ви теж підпалили .??
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02.03.2023 18:24 Ответить
Потрібно на представництвах рашки замінити триколор на прапори кольорів веселки!
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02.03.2023 18:52 Ответить
завелика честь. краще залити червоною фарбою.
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02.03.2023 18:59 Ответить
Вибачте за вираз,но до европейських дол....бов ще не доходе,що з їхнього щасливого життя ці дикуни можуть зробити повну сраку,но тоді вже буде пізно чухати потилицю.
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02.03.2023 19:54 Ответить
У европейцев привычка экономить на всем. Уверен там даже поблизости ни одной камеры.
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02.03.2023 20:29 Ответить
Значит, следующий - писающий мальчик.
Что они ему покрасят ?
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02.03.2023 20:35 Ответить
Хіба не для цього ЄС видає расєянам візи...?)))
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02.03.2023 20:50 Ответить
русиш- швайн везде насрут
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02.03.2023 21:59 Ответить
Шановна Адміністрація, благаю, навчіть своїх ньюсмейкерів правильно відміняти у відмінках назви міст. Родовий відмінок - КопенгагенА, ВугледарА. А то у вас все у давальному відмінку. Набрали людей без середньої освіти чи 7ий клас пропустили ? Чим займається головний редактор ?
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03.03.2023 02:12 Ответить
друже !!! це правила апсолютно штучного кацапського недо-язика, а по факту суржика, еспіранто, ділекту !!! в українській мові, так як написано в статті !!!!
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03.03.2023 05:35 Ответить
 
 