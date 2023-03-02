Российские вандалы нарисовали триколор на самой известной достопримечательности Копенгагена "Русалочке". ФОТО

На основе статуи "Русалочка" в Дании 2 марта обнаружили нарисованный российский флаг.

Полиция назвала это "актом вандализма" в отношении самого известного памятника Копенгагена и популярного туристического объекта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По словам спикера полиции, пока неизвестно, кто стоит за инцидентом.

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Дания, вместе с другими западными странами, активно критиковала Россию после прошлогоднего полномасштабного вторжения в Украину.

110-летняя бронзовая статуя изображает русалку из одноименной сказки датского писателя ХІХ века Ганса Кристиана Андерсена. Она установлена на камне у набережной.