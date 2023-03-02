Российские вандалы нарисовали триколор на самой известной достопримечательности Копенгагена "Русалочке". ФОТО
На основе статуи "Русалочка" в Дании 2 марта обнаружили нарисованный российский флаг.
Полиция назвала это "актом вандализма" в отношении самого известного памятника Копенгагена и популярного туристического объекта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По словам спикера полиции, пока неизвестно, кто стоит за инцидентом.
Дания, вместе с другими западными странами, активно критиковала Россию после прошлогоднего полномасштабного вторжения в Украину.
110-летняя бронзовая статуя изображает русалку из одноименной сказки датского писателя ХІХ века Ганса Кристиана Андерсена. Она установлена на камне у набережной.
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+40 Дімонич
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+24 Андрій Саган
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100% чмошні дітлахи та тюнінговані шльондри
і голову відрізану на стовп де писала
Певно кінчили від самих себе.
Везде! Всегда"! И кто чем хошь!
Иначе он придёт и скажет:
"Тут срал мой дед! И я не прочь!"
Ще на початку ХХ століття російська знать шокувала своїми свинячими вихватками Копенгаген (та й всю Європу) Досить почитать мемуари графа Ігнатьєва (військового аташе в Норвегії Швеції Данії та Франції у довоєнний період та період І Світової війни)
ta vygnaty ih usih do kazapii, bo kazapy- to nevylikovnyj agresyvnyj nepotrib, jakyj nese zlo po vsjomu svitu😡
Десятки лет европейские политики
Самыми разными способами
Продавались России
Продавшись
Закрывали глаза на ее преступления
300000 убитых только в Чечне
А европейские политики перешагнули
Через убитых детей ,стариков
Изнасилованных
И продолжили обнимашки с путиным
А сейчас вдруг обниматься не хотят
Вы скажите спасибо,датчане.
Что путинская агентура
Метро у вас не взрывает
насправдi вандалiзму по вiдношенню до цього чудового пам'ятника було вже достатньо...
багато разiв. навiть голову вiдривали якiсь покидьки...
Що там на черзі кацапня ,, - Сонце ви теж підпалили .??
Что они ему покрасят ?