Братскую могилу времен Второй мировой обнаружили в Ирпене. ФОТО
В Ирпене Киевской области обнаружили братскую могилу времен Второй мировой войны.
Об этом сообщил депутат Ирпенского горсовета Тарас Вязовченко, передает Цензор.НЕТ.
"В Ирпене, в районе Романовки, раскопали братскую могилу", - написал он в фейсбуке.
По словам Вязовченко, это захоронение 1943 года.
"Возможно, когда-нибудь будут установлены имена погибших во Второй мировой войне", - добавил депутат горсовета.
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А взагалі добре що знайшли, тепер по людськи поховають, а не під дорогою...
Це місце - лінія оборони Києва в 1941 році. там вздовж р.Ірпінь досі бетонні доти стоять