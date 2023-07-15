Братскую могилу времен Второй мировой обнаружили в Ирпене. ФОТО

В Ирпене Киевской области обнаружили братскую могилу времен Второй мировой войны.

Об этом сообщил депутат Ирпенского горсовета Тарас Вязовченко, передает Цензор.НЕТ.

"В Ирпене, в районе Романовки, раскопали братскую могилу", - написал он в фейсбуке.

По словам Вязовченко, это захоронение 1943 года.

"Возможно, когда-нибудь будут установлены имена погибших во Второй мировой войне", - добавил депутат горсовета.

Читайте также: В Дунае упал уровень воды: видны затонувшие во время Второй мировой войны корпуса немецких военных кораблей - Reuters. ФОТО





