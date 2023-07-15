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Братскую могилу времен Второй мировой обнаружили в Ирпене. ФОТО

В Ирпене Киевской области обнаружили братскую могилу времен Второй мировой войны.

Об этом сообщил депутат Ирпенского горсовета Тарас Вязовченко, передает Цензор.НЕТ.

"В Ирпене, в районе Романовки, раскопали братскую могилу", - написал он в фейсбуке.

По словам Вязовченко, это захоронение 1943 года.

"Возможно, когда-нибудь будут установлены имена погибших во Второй мировой войне", - добавил депутат горсовета.

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Братскую могилу времен Второй мировой обнаружили в Ирпене 01
Братскую могилу времен Второй мировой обнаружили в Ирпене 02
Братскую могилу времен Второй мировой обнаружили в Ирпене 03

Автор: 

Вторая мировая война (428) захоронения (222) Ирпень (370) Киевская область (4238)


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Топ комментарии
+20
Ті фашисти пішли, а нові прийшли.
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15.07.2023 09:56 Ответить
+18
Нове покоління фашистів буде вважати себе антифашистами! (С)
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15.07.2023 10:12 Ответить
+17
Це ще питання, які фашисти їх вбили, може то були нквдісти чи заградотряд, то вийде, що це одні й ті ж фашисти.
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15.07.2023 10:16 Ответить
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інтересно що би показав вуглецевий аналіз?

А взагалі добре що знайшли, тепер по людськи поховають, а не під дорогою...
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15.07.2023 09:51 Ответить
На такой маленький срок РУА безсмісленно делать. Разве что именно посмотреть, что будет.
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15.07.2023 13:55 Ответить
Ті фашисти пішли, а нові прийшли.
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15.07.2023 09:56 Ответить
Нове покоління фашистів буде вважати себе антифашистами! (С)
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15.07.2023 10:12 Ответить
не "вважати", а "називати" - фашист завжди усвідомлює свої злочини
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15.07.2023 10:53 Ответить
Це ще питання, які фашисти їх вбили, може то були нквдісти чи заградотряд, то вийде, що це одні й ті ж фашисти.
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15.07.2023 10:16 Ответить
Якось кістки поховані дивно..начебто перепоховання..
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15.07.2023 09:57 Ответить
цікаво, чому модератори не банять оцю істоту?
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15.07.2023 11:37 Ответить
А скільки ще таких не знайдено...
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15.07.2023 11:24 Ответить
У немцев братских могил не было. Могилы все одиночные.
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15.07.2023 11:29 Ответить
У союзників (США, Велика Британія) також.
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15.07.2023 14:35 Ответить
цікаво чому вони вирішили, що це 1943 рік? за якими ознаками.
Це місце - лінія оборони Києва в 1941 році. там вздовж р.Ірпінь досі бетонні доти стоять
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15.07.2023 11:35 Ответить
бо визволення було в осени 1943...
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15.07.2023 11:38 Ответить
а де видно, що це поховання відноситься до визволення?
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15.07.2023 11:39 Ответить
останнє фото - доволі близько до поверхні, дивно, що раніше не знайшли
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15.07.2023 12:03 Ответить
Дуже цікаво, а як виявили, що поховання саме 1943 року, а не 44-го і не 41-го. Невже на кістях була татуха 1943! Чи виявили свідоцтво про смерть у когось із небіжчиків?
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15.07.2023 12:16 Ответить
 
 