В Дунае упал уровень воды: видны затонувшие во время Второй мировой войны корпуса немецких военных кораблей - Reuters. ФОТО

В реках Европы из-за засухи снизился уровень воды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, сильнейшая засуха в Европе за последние годы привела к тому, что уровень воды в Дунае снизился до одного из самых низких уровней почти за столетие. Теперь видны в воде корпуса десятков загруженных взрывчаткой немецких военных кораблей, затонувших во время Второй мировой войны вблизи Сербии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Плач, когда увидишь меня: в руслах рек Эльба и Рейн видны "голодные" камни с отметками лет, когда были засухи и голод. ФОТО

Эти суда принадлежали к Черноморскому флоту нацистской Германии в 1944 году. Однако засуха, которую ученые рассматривают как следствие глобального потепления, обнажила более 20 корпусов кораблей на участке Дуная вблизи Прахово в восточной Сербии, многие из которых все еще содержат тонны боеприпасов и взрывчатых веществ и представляют опасность для судоходства.

Месяцы засухи и рекордно высокие температуры осложнили речное судоходство и в других частях Европы, включая Германию, Италию и Францию. В Сербии власти прибегли к дноуглублению.

Также читайте: Кабмин разработал механизм поддержки мелких фермеров, пострадавших от засухи, - Шмыгаль

Фото REUTERS/Fedja Grulovic



