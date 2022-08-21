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В Дунае упал уровень воды: видны затонувшие во время Второй мировой войны корпуса немецких военных кораблей - Reuters. ФОТО

дунай

В реках Европы из-за засухи снизился уровень воды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, сильнейшая засуха в Европе за последние годы привела к тому, что уровень воды в Дунае снизился до одного из самых низких уровней почти за столетие. Теперь видны в воде корпуса десятков загруженных взрывчаткой немецких военных кораблей, затонувших во время Второй мировой войны вблизи Сербии.

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Эти суда принадлежали к Черноморскому флоту нацистской Германии в 1944 году. Однако засуха, которую ученые рассматривают как следствие глобального потепления, обнажила более 20 корпусов кораблей на участке Дуная вблизи Прахово в восточной Сербии, многие из которых все еще содержат тонны боеприпасов и взрывчатых веществ и представляют опасность для судоходства.

Месяцы засухи и рекордно высокие температуры осложнили речное судоходство и в других частях Европы, включая Германию, Италию и Францию. В Сербии власти прибегли к дноуглублению.

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Фото REUTERS/Fedja Grulovic

В Дунае упал уровень воды: видны затонувшие во время Второй мировой войны корпуса немецких военных кораблей - Reuters 01
В Дунае упал уровень воды: видны затонувшие во время Второй мировой войны корпуса немецких военных кораблей - Reuters 02

Вторая мировая война (428) Дунай (92) засуха (51) Сербия (402) Чехия (1745)


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Топ комментарии
+26
За 75 років після закінчення 2СВ не могли розмінувати?!
Хоча, чому я дивуюсь, серби такі ж ледачі, як і росіяни.
Двоглавий орел на прапорі - це вирок назавжди
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21.08.2022 12:42 Ответить
+25
куди ділась Гретта Тумберг? непорядок як почалась війна її як водою змило)
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21.08.2022 12:21 Ответить
+24
клімат змінюється жесть,скоро будуть війни за питну воду
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21.08.2022 12:16 Ответить
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клімат змінюється жесть,скоро будуть війни за питну воду
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21.08.2022 12:16 Ответить
почитайте про голодні камені, що це таке, в яких роках з"явилося, і чому ще людство не вимерло через нестачу питної води за такий довжелезний проміжок часу
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21.08.2022 12:23 Ответить
Нормально немцы строили...
Не то что нынешнее племя,.богатыри, не вы
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21.08.2022 12:25 Ответить
так понастроили ветряков в Северной Атлантике вот и получили сухие и жаркие воздушные массы с Африки
законы физики никто не отменял, для выработки 1 ГВт*час электроэнергии ветряком нужно замедлить 353 куб.км. воздушных масс с скорости 5 м/с до 3 м/с, а в Германии ветряки в среднем в день вырабатывают 300 ГВт*час а это уже 40 000 куб. км не дошедших прохладных, полных влаги воздушных потоков приносящие дожди в Европу
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21.08.2022 13:09 Ответить
смотрел видео на ЮТУБ или читал статью полгода тому назад..на тему что ученные всерьез предполагшают внутри Земли огромные моря озера реки например установленный факт что Амазонка река № 1 в мире имеет под землей свою тезку подз0емная река полноводная быстротечная пробила тунели русла и течен практически повторпяя поверхностное русло Амазонки по земле но под землей.. так вот существует версия и арсчеты котоыре показали что по идее океан мировой должен был за тысятилетия повыситсья на 200-500 метров в среднем но не повышен и похоже земля вполне даже внутри себя может вместить не то что весь мировой бассеин океан рек озер а раз в 20-30 больше и еще место останется... и еще момент будет ли ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ ИЛИ БУДЕТ на нашей планете... МАЛЫЙ в 500 ЛЕТ ПЕРИОД ОБЛЕДЕНЕНИЯ....и похолодания... в средние века 120 оети внезапно обрушились холода Днепр от льда всрывался к середине июня шлето было коротким 2 месяца осень сразу переходила в зиму 2 голда подряд не было урожая..а до этого на нашей территории и нынешней Европы и России панувало постоянное лето или теплая осень снега не видели подряд 15-30 лет... снег видели только в горах выше 4000 метров... и вообще нифигасе мы не знаем о своеми прошлом о Земле климате и какие тайинства и загадки она таит в себе и что было с нами на самом деле... многие события средних веков переписаны мы до сих пор не знаем причины ВЕЛИКИХ 2 ПЕРЕСЕЛЕНИЙ НАРОДОВ В МИРЕ в начале средневековья и ближе к середине...
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21.08.2022 13:48 Ответить
На цю тему є і наукова література, доречі, періоди суттєвого потепління називаються погодними оптімумами.
В такий оптімум середньовіччя вікінги осклилися в південній частині гренландії, де їх поселення існували декілька сот років, а в Києві вперше з'явилися каштани (до того іх ареал на північ був по північному узбережжю Чорного моря) і вирощували виноград, звісно не в теплиці.

В часи т.з. малих льодовиківих періодів дійсно весна-літо-осінь в Європі були разом 2-3 місяці, 2 роки поспіль, загальна чисельність населення скоротилась на 1/4-1/3, Чонрне море у північного узбережжя промерзало на декілька метрів, навіть були тороси, висотою до 30 м (9 поверховий будинок).

Звісно, що такі екстримальні погодні умови бувають декілька років, на піці оптимумів чи малих льодовикових періодів, в інші часи оптимумів і малих льодовикових періодів, відповідно просто тепліше, чи холодніше за середню норму.

Єдине, що не "внезапно обрушились холода", а оптимуми та малі льодовикові періоди досить плавно відбуваються.
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21.08.2022 17:53 Ответить
***...уться, поистине человек - царь природы и может глобально изменять климат(нет)
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21.08.2022 14:15 Ответить
Воздушные массы, несущие влагу, обычно находятся гораздо выше ветряков.
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22.08.2022 10:42 Ответить
З такою кількістю пожеж звісно змінюється... за дії ху@ла буде розплачуватися весь світ...
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21.08.2022 13:49 Ответить
Це хліб екологів, вони за це отримують платню.
Головне щоб казка була як мога страшніша, а як в реальності завадити скиду забруднених вод з заводів і підприємств, тут екологів одразу здуває вітром. Навіть під Сахарою є прісне море, ми багато чого не знаємо про свою Землю, бо політики свома кризами завжди відволікають увагу людей. Що ******** людині треба - пожрати, поспати, кредит віддати своєчасно, ще розмноження,
ото і вся корисна інформація.
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22.08.2022 12:48 Ответить
та ті ж Німці не так давно потерпали від повені, їх там разом з домами змивало.
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23.08.2022 01:53 Ответить
Залишки Третього рейху.
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21.08.2022 12:17 Ответить
Білі висушені сонцем кістки історії на хвильку з'явились із темряви.
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21.08.2022 15:34 Ответить
О, зараз Німеччина запропонує їх нам як військову допомогу. Самовивозом.
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21.08.2022 12:18 Ответить
Це Сербія! Запропонують расєянам для підсиленя їх чорноморської флотілії.
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21.08.2022 12:24 Ответить
Нігуя собі -- цеж метал - де цигани
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21.08.2022 12:20 Ответить
написано ж - містять вибухівку. отже можуть бути заміновані
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21.08.2022 14:30 Ответить
От і потрібно скористатися нагодою і знешкодити всю цю вибухівку. Рештки - на металобрухт. І річку таким чином очистити від небезпеки, і дно поглибити, і для промисловості корисно.
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21.08.2022 15:44 Ответить
куди ділась Гретта Тумберг? непорядок як почалась війна її як водою змило)
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21.08.2022 12:21 Ответить
Вона підросла, почались місячні, - і пріоритети різко змінились )))
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21.08.2022 12:35 Ответить
що буде тепер топити за "аборти без граніц і компромісов"?
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23.08.2022 01:55 Ответить
Вона як наші зелені, прибарахлилася і почала насолоджуватися життям)
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21.08.2022 13:08 Ответить
Вона як наші зелені, прибарахлилася і почала насолоджуватися життям).
Ні,Тумберг не така хитра як зелені.
https://meduza.io/news/2020/07/21/greta-tunberg-poluchila-premiyu-v-million-evro-i-reshila-peredat-ee-zaschitnikam-okruzhayuschey-sredy Грета Тунберг получила премию в миллион евро. И решила передать ее защитникам окружающей среды
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21.08.2022 23:14 Ответить
Всохла
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21.08.2022 13:56 Ответить
Змило, до каналізаційної ями історіі, я сподіваюсь. Проте може і вспливти, задатки є, є...
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21.08.2022 15:26 Ответить
Что-то команду не видно. Что за дисциплина ?
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21.08.2022 12:22 Ответить
Запустіть туди наших металістів
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21.08.2022 12:39 Ответить
За 75 років після закінчення 2СВ не могли розмінувати?!
Хоча, чому я дивуюсь, серби такі ж ледачі, як і росіяни.
Двоглавий орел на прапорі - це вирок назавжди
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21.08.2022 12:42 Ответить
там повно нерозірваних снарядів
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21.08.2022 14:02 Ответить
Це сигнал що пора топити рашистські корита!
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21.08.2022 12:46 Ответить
👏👏👏👏👏😂😂
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21.08.2022 17:49 Ответить
а це річка Луара що у Франції.
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21.08.2022 12:49 Ответить
так пусть скажут зеленым которые понастроили ветряков в Северном море , вот и получили сухие ветры с Африки
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21.08.2022 13:12 Ответить
И червяки,не забудьте про червяков!
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21.08.2022 13:50 Ответить
блін, скільки піску можна екскаватором і траком перевозити на продаж
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21.08.2022 14:03 Ответить
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21.08.2022 16:17 Ответить
Там кожного року така сама уйня. Це тому, що проти орків дають мало зброї.
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22.08.2022 12:47 Ответить
А на корпусах символы Z!!!
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21.08.2022 12:52 Ответить
тоже мульт вспомнил
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21.08.2022 13:46 Ответить
Европейские "реки" это все равно мелкие помойки.
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21.08.2022 13:19 Ответить
Як не російськомовний то якась токсична хрінь. Дніпро - помийку вже відродили?
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21.08.2022 15:29 Ответить
Это немецкие схроны.
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21.08.2022 13:25 Ответить
Прикольная дурка с глобальным потеплением.
Используем, когда выгодно
Потопы и полноводие - глобальное потепление виновато

Засуха - это все глобальное потепление.
И достают даунов типа гретты.
Но, это все для тех кто не соображает. И таких оказалось много.
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21.08.2022 13:31 Ответить
климат меняется, это факт. и пофиг как это называть
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21.08.2022 13:47 Ответить
Просто в масах чогось було хибне уявлення, що клімат - штука статична. А воно ні. Змінюється, змінюється, знову і знову...
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21.08.2022 15:32 Ответить
Клімат завжди змінювався, постійно, по-трохи, просто зараз зміни накопичилися на стільки, що ми нарешті помітили.
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23.08.2022 01:57 Ответить
москалі хоч і не дуже вміло використовують кліматичну зброю. В минулому році вони намагалися визвати дощі в Криму. І там в деяких місцях були потопи. Але більшість дощів випали в Миколаївській і Херсонській області.
Тепер в нас засилля дощів, а в Германії, де якраз наші дощі повинні були випасти, - засуха. Такого літа не було в нас на протязі років 50.
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21.08.2022 14:08 Ответить
потроху чемчикуємо до поєднання всесвіту "шаленого макса" та "той шо біжить по лезу"
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21.08.2022 15:30 Ответить
Гарна нагода розмінувати-підірвати
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21.08.2022 18:13 Ответить
Саме час розібратися з тим металобрухтом.
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22.08.2022 17:23 Ответить
 
 