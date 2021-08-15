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Кабмин разработал механизм поддержки мелких фермеров, пострадавших от засухи, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Кабмин разработал механизм поддержки мелких фермеров, пострадавших от засухи, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабмин предпринял ряд шагов для государственной поддержки сельхозпроизводителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

По его словам правительство приняло важные документы, которые создают дополнительные инструменты поддержки небольших фермерских хозяйств.

Шмыгаль заявил: "Механизм предусматривает возмещение фермерам потерь вследствие возможного повреждения посевов. Например, если фермер из-за засухи потерял значительную часть посевов озимых или зерновых культур, то он сможет получить государственную поддержку в размере 4700 грн за гектар".

"Это защитит малых фермеров от непредвиденных чрезвычайных ситуаций. Соответствующая программа будет распространяться на хозяйства, которые имеют в обработке до 50 гектаров", - резюмировал премьер.

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Топ комментарии
+5
Кабмин разработал механизм поддержки мелких фермеров, пострадавших от засухи...

Кабмін розробив механізм підтримки дрібних фермерів, які постраждали від посухи, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1993
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15.08.2021 13:36
+4
захекаетесь справки собирать
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15.08.2021 13:26
+2
от какой засухи? дожди все лето.
фамилии мелких фермеров в студию
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15.08.2021 13:22
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Так недавно же говорили что воду из Днепра некуда девать, убьітки сплошньіе...
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15.08.2021 13:21 Ответить
Спаси боже фермерів від друзів із Кабміну, а з наслідками засухи вони і самі впораються.
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15.08.2021 13:36 Ответить
от какой засухи? дожди все лето.
фамилии мелких фермеров в студию
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15.08.2021 13:22 Ответить
Тю...Да вот же доска почёта передовиков-фермеров. Кабмін розробив механізм підтримки дрібних фермерів, які постраждали від посухи, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4381
Кабмін розробив механізм підтримки дрібних фермерів, які постраждали від посухи, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5292
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15.08.2021 13:40 Ответить
Ну Ківа зі своєю жомовою ямою закрив ФОП,тому до цього списку не попав. Кабмін розробив механізм підтримки дрібних фермерів, які постраждали від посухи, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5359
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15.08.2021 13:45 Ответить
А який відкатик??
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15.08.2021 13:25 Ответить
захекаетесь справки собирать
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15.08.2021 13:26 Ответить
Гы. Это, как педалик в бесснежную зиму списал 500 лимонов на уборку снега.
Передайте этому идиоту, что даже Крым уже затопило!
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15.08.2021 13:28 Ответить
Кабмин разработал механизм поддержки мелких фермеров, пострадавших от засухи...

Кабмін розробив механізм підтримки дрібних фермерів, які постраждали від посухи, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1993
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15.08.2021 13:36 Ответить
И почем механизм, господин Шмыгло?
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15.08.2021 13:39 Ответить
Хорошого мало щодо вологи, і це в Полтавській області.
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15.08.2021 13:39 Ответить
Механізм типу "мясорубка"..
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15.08.2021 13:55 Ответить
Механизм - откат в размере (нужное подставить) Кабмін розробив механізм підтримки дрібних фермерів, які постраждали від посухи, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9671
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15.08.2021 14:42 Ответить
Если фермер по недомыслию или скудоумию воспользуется державной підтримкой, то наступного року буде перевірка цільового використання коштів. Вивернуть все господарство і знайдуть до чого прикопатися. Моєму знайомому, наприклад, викотили штраф 500 000 грн, за те, що в хазяйстві знайшли 1 тону солярки без документів.
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15.08.2021 19:33 Ответить
Лучше фермерам не светиться, дешевле будет.
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15.08.2021 20:51 Ответить
 
 