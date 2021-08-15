Кабмин разработал механизм поддержки мелких фермеров, пострадавших от засухи, - Шмыгаль
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабмин предпринял ряд шагов для государственной поддержки сельхозпроизводителей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
По его словам правительство приняло важные документы, которые создают дополнительные инструменты поддержки небольших фермерских хозяйств.
Шмыгаль заявил: "Механизм предусматривает возмещение фермерам потерь вследствие возможного повреждения посевов. Например, если фермер из-за засухи потерял значительную часть посевов озимых или зерновых культур, то он сможет получить государственную поддержку в размере 4700 грн за гектар".
"Это защитит малых фермеров от непредвиденных чрезвычайных ситуаций. Соответствующая программа будет распространяться на хозяйства, которые имеют в обработке до 50 гектаров", - резюмировал премьер.
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