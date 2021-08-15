Кабмін розробив механізм підтримки дрібних фермерів, які постраждали від посухи, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Кабмін вжив низку кроків для державної підтримки сільгоспвиробників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

За його словами уряд ухвалив важливі документи, які створюють додаткові інструменти підтримки невеликих фермерських господарств

Шмигаль заявив: "Механізм передбачає відшкодування фермерам втрат внаслідок можливого пошкодження посівів. Наприклад, якщо фермер через посуху втратив значну частину посівів озимих або зернових культур, то він зможе отримати державну підтримку в розмірі 4700 грн за гектар".

"Це захистить малих фермерів від непередбачених надзвичайних ситуацій. Відповідна програма поширюватиметься на господарства, які мають в обробці до 50 гектарів", - резюмував прем'єр.

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