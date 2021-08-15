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Кабмін розробив механізм підтримки дрібних фермерів, які постраждали від посухи, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Кабмін розробив механізм підтримки дрібних фермерів, які постраждали від посухи, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Кабмін вжив низку кроків для державної підтримки сільгоспвиробників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

За його словами уряд ухвалив важливі документи, які створюють додаткові інструменти підтримки невеликих фермерських господарств

Шмигаль заявив: "Механізм передбачає відшкодування фермерам втрат внаслідок можливого пошкодження посівів. Наприклад, якщо фермер через посуху втратив значну частину посівів озимих або зернових культур, то він зможе отримати державну підтримку в розмірі 4700 грн за гектар".

"Це захистить малих фермерів від непередбачених надзвичайних ситуацій. Відповідна програма поширюватиметься на господарства, які мають в обробці до 50 гектарів", - резюмував прем'єр.

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Топ коментарі
+5
Кабмин разработал механизм поддержки мелких фермеров, пострадавших от засухи...

Кабмін розробив механізм підтримки дрібних фермерів, які постраждали від посухи, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1993
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15.08.2021 13:36
+4
захекаетесь справки собирать
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15.08.2021 13:26
+2
от какой засухи? дожди все лето.
фамилии мелких фермеров в студию
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15.08.2021 13:22
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Так недавно же говорили что воду из Днепра некуда девать, убьітки сплошньіе...
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15.08.2021 13:21 Відповісти
Спаси боже фермерів від друзів із Кабміну, а з наслідками засухи вони і самі впораються.
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15.08.2021 13:36 Відповісти
от какой засухи? дожди все лето.
фамилии мелких фермеров в студию
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15.08.2021 13:22 Відповісти
Тю...Да вот же доска почёта передовиков-фермеров. Кабмін розробив механізм підтримки дрібних фермерів, які постраждали від посухи, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4381
Кабмін розробив механізм підтримки дрібних фермерів, які постраждали від посухи, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5292
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15.08.2021 13:40 Відповісти
Ну Ківа зі своєю жомовою ямою закрив ФОП,тому до цього списку не попав. Кабмін розробив механізм підтримки дрібних фермерів, які постраждали від посухи, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5359
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15.08.2021 13:45 Відповісти
А який відкатик??
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15.08.2021 13:25 Відповісти
захекаетесь справки собирать
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15.08.2021 13:26 Відповісти
Гы. Это, как педалик в бесснежную зиму списал 500 лимонов на уборку снега.
Передайте этому идиоту, что даже Крым уже затопило!
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15.08.2021 13:28 Відповісти
Кабмин разработал механизм поддержки мелких фермеров, пострадавших от засухи...

Кабмін розробив механізм підтримки дрібних фермерів, які постраждали від посухи, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1993
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15.08.2021 13:36 Відповісти
И почем механизм, господин Шмыгло?
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15.08.2021 13:39 Відповісти
Хорошого мало щодо вологи, і це в Полтавській області.
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15.08.2021 13:39 Відповісти
Механізм типу "мясорубка"..
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15.08.2021 13:55 Відповісти
Механизм - откат в размере (нужное подставить) Кабмін розробив механізм підтримки дрібних фермерів, які постраждали від посухи, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9671
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15.08.2021 14:42 Відповісти
Если фермер по недомыслию или скудоумию воспользуется державной підтримкой, то наступного року буде перевірка цільового використання коштів. Вивернуть все господарство і знайдуть до чого прикопатися. Моєму знайомому, наприклад, викотили штраф 500 000 грн, за те, що в хазяйстві знайшли 1 тону солярки без документів.
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15.08.2021 19:33 Відповісти
Лучше фермерам не светиться, дешевле будет.
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15.08.2021 20:51 Відповісти
 
 