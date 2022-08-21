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У Дунаї впав рівень води: видно корпуси німецьких військових кораблів, що затонули під час Другої світової війни, - Reuters. ФОТО

дунай

У річках Європи через посуху знизився рівень води.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як зазначається, найсильніша посуха в Європі за останні роки призвела до того, що рівень води у Дунаї знизився до одного з найнижчих рівнів майже за століття. Тепер на видно у воді корпуси десятків завантажених вибухівкою німецьких військових кораблів, затонулих під час Другої світової війни поблизу Сербії.

Читайте також: Плач, коли побачиш мене: у річищах річок Ельба та Рейн видніються "голодні" камені з позначками років, коли були посухи та голод. ФОТО

Ці судна належали до Чорноморського флоту нацистської Німеччини в 1944 році. Однак цьогорічна посуха, яку науковці розглядають як наслідок глобального потепління, оголила понад 20 корпусів кораблів на ділянці Дунаю поблизу Прахово у східній Сербії, багато з яких все ще містять тонни боєприпасів і вибухових речовин і становлять небезпеку для судноплавства.

Місяці посухи та рекордно високі температури ускладнили річкове судноплавство й в інших частинах Європи, включаючи Німеччину, Італію та Францію. У Сербії влада вдалася до днопоглиблення.

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Фото REUTERS/Fedja Grulovic

У Дунаї впав рівень води: видно корпуси німецьких військових кораблів, що затонули під час Другої світової війни, - Reuters 01
У Дунаї впав рівень води: видно корпуси німецьких військових кораблів, що затонули під час Другої світової війни, - Reuters 02

Друга світова війна (302) Дунай (170) посуха (66) Сербія (383) Чехія (1658)


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Топ коментарі
+26
За 75 років після закінчення 2СВ не могли розмінувати?!
Хоча, чому я дивуюсь, серби такі ж ледачі, як і росіяни.
Двоглавий орел на прапорі - це вирок назавжди
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21.08.2022 12:42 Відповісти
+25
куди ділась Гретта Тумберг? непорядок як почалась війна її як водою змило)
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21.08.2022 12:21 Відповісти
+24
клімат змінюється жесть,скоро будуть війни за питну воду
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21.08.2022 12:16 Відповісти
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клімат змінюється жесть,скоро будуть війни за питну воду
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21.08.2022 12:16 Відповісти
почитайте про голодні камені, що це таке, в яких роках з"явилося, і чому ще людство не вимерло через нестачу питної води за такий довжелезний проміжок часу
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21.08.2022 12:23 Відповісти
Нормально немцы строили...
Не то что нынешнее племя,.богатыри, не вы
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21.08.2022 12:25 Відповісти
так понастроили ветряков в Северной Атлантике вот и получили сухие и жаркие воздушные массы с Африки
законы физики никто не отменял, для выработки 1 ГВт*час электроэнергии ветряком нужно замедлить 353 куб.км. воздушных масс с скорости 5 м/с до 3 м/с, а в Германии ветряки в среднем в день вырабатывают 300 ГВт*час а это уже 40 000 куб. км не дошедших прохладных, полных влаги воздушных потоков приносящие дожди в Европу
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21.08.2022 13:09 Відповісти
смотрел видео на ЮТУБ или читал статью полгода тому назад..на тему что ученные всерьез предполагшают внутри Земли огромные моря озера реки например установленный факт что Амазонка река № 1 в мире имеет под землей свою тезку подз0емная река полноводная быстротечная пробила тунели русла и течен практически повторпяя поверхностное русло Амазонки по земле но под землей.. так вот существует версия и арсчеты котоыре показали что по идее океан мировой должен был за тысятилетия повыситсья на 200-500 метров в среднем но не повышен и похоже земля вполне даже внутри себя может вместить не то что весь мировой бассеин океан рек озер а раз в 20-30 больше и еще место останется... и еще момент будет ли ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ ИЛИ БУДЕТ на нашей планете... МАЛЫЙ в 500 ЛЕТ ПЕРИОД ОБЛЕДЕНЕНИЯ....и похолодания... в средние века 120 оети внезапно обрушились холода Днепр от льда всрывался к середине июня шлето было коротким 2 месяца осень сразу переходила в зиму 2 голда подряд не было урожая..а до этого на нашей территории и нынешней Европы и России панувало постоянное лето или теплая осень снега не видели подряд 15-30 лет... снег видели только в горах выше 4000 метров... и вообще нифигасе мы не знаем о своеми прошлом о Земле климате и какие тайинства и загадки она таит в себе и что было с нами на самом деле... многие события средних веков переписаны мы до сих пор не знаем причины ВЕЛИКИХ 2 ПЕРЕСЕЛЕНИЙ НАРОДОВ В МИРЕ в начале средневековья и ближе к середине...
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21.08.2022 13:48 Відповісти
На цю тему є і наукова література, доречі, періоди суттєвого потепління називаються погодними оптімумами.
В такий оптімум середньовіччя вікінги осклилися в південній частині гренландії, де їх поселення існували декілька сот років, а в Києві вперше з'явилися каштани (до того іх ареал на північ був по північному узбережжю Чорного моря) і вирощували виноград, звісно не в теплиці.

В часи т.з. малих льодовиківих періодів дійсно весна-літо-осінь в Європі були разом 2-3 місяці, 2 роки поспіль, загальна чисельність населення скоротилась на 1/4-1/3, Чонрне море у північного узбережжя промерзало на декілька метрів, навіть були тороси, висотою до 30 м (9 поверховий будинок).

Звісно, що такі екстримальні погодні умови бувають декілька років, на піці оптимумів чи малих льодовикових періодів, в інші часи оптимумів і малих льодовикових періодів, відповідно просто тепліше, чи холодніше за середню норму.

Єдине, що не "внезапно обрушились холода", а оптимуми та малі льодовикові періоди досить плавно відбуваються.
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21.08.2022 17:53 Відповісти
***...уться, поистине человек - царь природы и может глобально изменять климат(нет)
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21.08.2022 14:15 Відповісти
Воздушные массы, несущие влагу, обычно находятся гораздо выше ветряков.
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22.08.2022 10:42 Відповісти
З такою кількістю пожеж звісно змінюється... за дії ху@ла буде розплачуватися весь світ...
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21.08.2022 13:49 Відповісти
Це хліб екологів, вони за це отримують платню.
Головне щоб казка була як мога страшніша, а як в реальності завадити скиду забруднених вод з заводів і підприємств, тут екологів одразу здуває вітром. Навіть під Сахарою є прісне море, ми багато чого не знаємо про свою Землю, бо політики свома кризами завжди відволікають увагу людей. Що ******** людині треба - пожрати, поспати, кредит віддати своєчасно, ще розмноження,
ото і вся корисна інформація.
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22.08.2022 12:48 Відповісти
та ті ж Німці не так давно потерпали від повені, їх там разом з домами змивало.
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23.08.2022 01:53 Відповісти
Залишки Третього рейху.
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21.08.2022 12:17 Відповісти
Білі висушені сонцем кістки історії на хвильку з'явились із темряви.
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21.08.2022 15:34 Відповісти
О, зараз Німеччина запропонує їх нам як військову допомогу. Самовивозом.
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21.08.2022 12:18 Відповісти
Це Сербія! Запропонують расєянам для підсиленя їх чорноморської флотілії.
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21.08.2022 12:24 Відповісти
Нігуя собі -- цеж метал - де цигани
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21.08.2022 12:20 Відповісти
написано ж - містять вибухівку. отже можуть бути заміновані
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21.08.2022 14:30 Відповісти
От і потрібно скористатися нагодою і знешкодити всю цю вибухівку. Рештки - на металобрухт. І річку таким чином очистити від небезпеки, і дно поглибити, і для промисловості корисно.
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21.08.2022 15:44 Відповісти
куди ділась Гретта Тумберг? непорядок як почалась війна її як водою змило)
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21.08.2022 12:21 Відповісти
Вона підросла, почались місячні, - і пріоритети різко змінились )))
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21.08.2022 12:35 Відповісти
що буде тепер топити за "аборти без граніц і компромісов"?
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23.08.2022 01:55 Відповісти
Вона як наші зелені, прибарахлилася і почала насолоджуватися життям)
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21.08.2022 13:08 Відповісти
Вона як наші зелені, прибарахлилася і почала насолоджуватися життям).
Ні,Тумберг не така хитра як зелені.
https://meduza.io/news/2020/07/21/greta-tunberg-poluchila-premiyu-v-million-evro-i-reshila-peredat-ee-zaschitnikam-okruzhayuschey-sredy Грета Тунберг получила премию в миллион евро. И решила передать ее защитникам окружающей среды
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21.08.2022 23:14 Відповісти
Всохла
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21.08.2022 13:56 Відповісти
Змило, до каналізаційної ями історіі, я сподіваюсь. Проте може і вспливти, задатки є, є...
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21.08.2022 15:26 Відповісти
Что-то команду не видно. Что за дисциплина ?
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21.08.2022 12:22 Відповісти
Запустіть туди наших металістів
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21.08.2022 12:39 Відповісти
За 75 років після закінчення 2СВ не могли розмінувати?!
Хоча, чому я дивуюсь, серби такі ж ледачі, як і росіяни.
Двоглавий орел на прапорі - це вирок назавжди
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21.08.2022 12:42 Відповісти
там повно нерозірваних снарядів
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21.08.2022 14:02 Відповісти
Це сигнал що пора топити рашистські корита!
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21.08.2022 12:46 Відповісти
👏👏👏👏👏😂😂
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21.08.2022 17:49 Відповісти
а це річка Луара що у Франції.
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21.08.2022 12:49 Відповісти
так пусть скажут зеленым которые понастроили ветряков в Северном море , вот и получили сухие ветры с Африки
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21.08.2022 13:12 Відповісти
И червяки,не забудьте про червяков!
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21.08.2022 13:50 Відповісти
блін, скільки піску можна екскаватором і траком перевозити на продаж
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21.08.2022 14:03 Відповісти
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21.08.2022 16:17 Відповісти
Там кожного року така сама уйня. Це тому, що проти орків дають мало зброї.
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22.08.2022 12:47 Відповісти
А на корпусах символы Z!!!
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21.08.2022 12:52 Відповісти
тоже мульт вспомнил
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21.08.2022 13:46 Відповісти
Европейские "реки" это все равно мелкие помойки.
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21.08.2022 13:19 Відповісти
Як не російськомовний то якась токсична хрінь. Дніпро - помийку вже відродили?
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21.08.2022 15:29 Відповісти
Это немецкие схроны.
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21.08.2022 13:25 Відповісти
Прикольная дурка с глобальным потеплением.
Используем, когда выгодно
Потопы и полноводие - глобальное потепление виновато

Засуха - это все глобальное потепление.
И достают даунов типа гретты.
Но, это все для тех кто не соображает. И таких оказалось много.
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21.08.2022 13:31 Відповісти
климат меняется, это факт. и пофиг как это называть
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21.08.2022 13:47 Відповісти
Просто в масах чогось було хибне уявлення, що клімат - штука статична. А воно ні. Змінюється, змінюється, знову і знову...
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21.08.2022 15:32 Відповісти
Клімат завжди змінювався, постійно, по-трохи, просто зараз зміни накопичилися на стільки, що ми нарешті помітили.
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23.08.2022 01:57 Відповісти
москалі хоч і не дуже вміло використовують кліматичну зброю. В минулому році вони намагалися визвати дощі в Криму. І там в деяких місцях були потопи. Але більшість дощів випали в Миколаївській і Херсонській області.
Тепер в нас засилля дощів, а в Германії, де якраз наші дощі повинні були випасти, - засуха. Такого літа не було в нас на протязі років 50.
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21.08.2022 14:08 Відповісти
потроху чемчикуємо до поєднання всесвіту "шаленого макса" та "той шо біжить по лезу"
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21.08.2022 15:30 Відповісти
Гарна нагода розмінувати-підірвати
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21.08.2022 18:13 Відповісти
Саме час розібратися з тим металобрухтом.
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22.08.2022 17:23 Відповісти
 
 