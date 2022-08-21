У Дунаї впав рівень води: видно корпуси німецьких військових кораблів, що затонули під час Другої світової війни, - Reuters. ФОТО

У річках Європи через посуху знизився рівень води.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як зазначається, найсильніша посуха в Європі за останні роки призвела до того, що рівень води у Дунаї знизився до одного з найнижчих рівнів майже за століття. Тепер на видно у воді корпуси десятків завантажених вибухівкою німецьких військових кораблів, затонулих під час Другої світової війни поблизу Сербії.

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Ці судна належали до Чорноморського флоту нацистської Німеччини в 1944 році. Однак цьогорічна посуха, яку науковці розглядають як наслідок глобального потепління, оголила понад 20 корпусів кораблів на ділянці Дунаю поблизу Прахово у східній Сербії, багато з яких все ще містять тонни боєприпасів і вибухових речовин і становлять небезпеку для судноплавства.

Місяці посухи та рекордно високі температури ускладнили річкове судноплавство й в інших частинах Європи, включаючи Німеччину, Італію та Францію. У Сербії влада вдалася до днопоглиблення.

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Фото REUTERS/Fedja Grulovic



