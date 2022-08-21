У Дунаї впав рівень води: видно корпуси німецьких військових кораблів, що затонули під час Другої світової війни, - Reuters. ФОТО
У річках Європи через посуху знизився рівень води.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Як зазначається, найсильніша посуха в Європі за останні роки призвела до того, що рівень води у Дунаї знизився до одного з найнижчих рівнів майже за століття. Тепер на видно у воді корпуси десятків завантажених вибухівкою німецьких військових кораблів, затонулих під час Другої світової війни поблизу Сербії.
Ці судна належали до Чорноморського флоту нацистської Німеччини в 1944 році. Однак цьогорічна посуха, яку науковці розглядають як наслідок глобального потепління, оголила понад 20 корпусів кораблів на ділянці Дунаю поблизу Прахово у східній Сербії, багато з яких все ще містять тонни боєприпасів і вибухових речовин і становлять небезпеку для судноплавства.
Місяці посухи та рекордно високі температури ускладнили річкове судноплавство й в інших частинах Європи, включаючи Німеччину, Італію та Францію. У Сербії влада вдалася до днопоглиблення.
Фото REUTERS/Fedja Grulovic
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Не то что нынешнее племя,.богатыри, не вы
законы физики никто не отменял, для выработки 1 ГВт*час электроэнергии ветряком нужно замедлить 353 куб.км. воздушных масс с скорости 5 м/с до 3 м/с, а в Германии ветряки в среднем в день вырабатывают 300 ГВт*час а это уже 40 000 куб. км не дошедших прохладных, полных влаги воздушных потоков приносящие дожди в Европу
В такий оптімум середньовіччя вікінги осклилися в південній частині гренландії, де їх поселення існували декілька сот років, а в Києві вперше з'явилися каштани (до того іх ареал на північ був по північному узбережжю Чорного моря) і вирощували виноград, звісно не в теплиці.
В часи т.з. малих льодовиківих періодів дійсно весна-літо-осінь в Європі були разом 2-3 місяці, 2 роки поспіль, загальна чисельність населення скоротилась на 1/4-1/3, Чонрне море у північного узбережжя промерзало на декілька метрів, навіть були тороси, висотою до 30 м (9 поверховий будинок).
Звісно, що такі екстримальні погодні умови бувають декілька років, на піці оптимумів чи малих льодовикових періодів, в інші часи оптимумів і малих льодовикових періодів, відповідно просто тепліше, чи холодніше за середню норму.
Єдине, що не "внезапно обрушились холода", а оптимуми та малі льодовикові періоди досить плавно відбуваються.
Головне щоб казка була як мога страшніша, а як в реальності завадити скиду забруднених вод з заводів і підприємств, тут екологів одразу здуває вітром. Навіть під Сахарою є прісне море, ми багато чого не знаємо про свою Землю, бо політики свома кризами завжди відволікають увагу людей. Що ******** людині треба - пожрати, поспати, кредит віддати своєчасно, ще розмноження,
ото і вся корисна інформація.
Ні,Тумберг не така хитра як зелені.
https://meduza.io/news/2020/07/21/greta-tunberg-poluchila-premiyu-v-million-evro-i-reshila-peredat-ee-zaschitnikam-okruzhayuschey-sredy Грета Тунберг получила премию в миллион евро. И решила передать ее защитникам окружающей среды
Хоча, чому я дивуюсь, серби такі ж ледачі, як і росіяни.
Двоглавий орел на прапорі - це вирок назавжди
Используем, когда выгодно
Потопы и полноводие - глобальное потепление виновато
Засуха - это все глобальное потепление.
И достают даунов типа гретты.
Но, это все для тех кто не соображает. И таких оказалось много.
Тепер в нас засилля дощів, а в Германії, де якраз наші дощі повинні були випасти, - засуха. Такого літа не було в нас на протязі років 50.