В Украину удалось вернуть 383 ребенка, вывезенных россиянами, - Лубинец. ФОТО
В Украину удалось вернуть 383 ребенка, незаконно депортированных страной-агрессором.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал омбудсмен Дмитрий Лубинец, описывая визит в Центр защиты прав ребенка первой леди Украины Елены Зеленской и первой леди Южной Кореи Ким Кон Хи.
Он отметил: "Прежде всего рассказал о том, как РФ нарушает права украинских детей. Озвучил количество пострадавших, погибших и перемещенных детей. Добавил, что по состоянию на сегодняшний день на Родину удалось вернуть только 383 украинских ребенка. РФ не предоставляет информации о наших детях и не заинтересована в том, чтобы семьи воссоединялись.Презентовал первым леди специальный доклад "Нерасцветшие: Нарушение прав украинских детей на временно оккупированных территориях Украины и в РФ: депортация, милитаризация, индоктринация".
После этого пригласил осмотреть Центр, где детям оказывают юридическую и психологическую помощь. Также рассказал, как осуществляется опрос и фиксация военных преступлений российскими военными против наших детей. Отметил, что задача, которую мы поставили при создании этого Центра, – обеспечить предоставление комплекса социальных услуг, включая полное медицинское обслуживание, материально-техническое обеспечение, временное жилье, социально-психологическую реабилитацию ребенка и членов его семьи.
Первые леди познакомились с недавно возвращенными с временно оккупированной территории сестричками. Меньшая активно общалась с гостями и даже предложила сделать временные татуировки. Ни первые леди, ни я не смогли отказаться.
В заключение от имени украинского народа и детей выразил искреннюю благодарность за неоценимую поддержку, которую оказывает Украине корейский народ.
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На цей момент опубліковано перелік осіб і організацій, причетних до незаконного вивезення українських дітей до рашистської пітьми та їх так званого "всиновлення" (ідентифікуючі ознаки в оригіналі):
- алексей петров- советник аппарата уполномоченного при президенте рф по правам ребенка, координатор АНО «русская гуманитарная миссия»;
- андрей аникеев - депутат от партии "единая россия";
- андрей воробьев - губернатор московской области;
- андрей турчак - секретарь главного совета партии «единая россия»;
- антон соловьев - депутат законодательного созыва санкт-петербурга, член фракции "единая россия";
- виктория якимова - председатель совета фонда «гольфстрим», участник акции «детям - в руки»;
- вячеслав духин - заместитель председателя правительства московской области;
- анна кузнецова - заместитель председателя государственной думы рф;
- дмитрий саблин - депутат государственной думы рф;
- артём туров - депутат государственной думы рф;
- элеонора федоренко - советник главы «днр» по правам ребенка;
- лариса толстыкина - министр труда и социальной политики «днр»;
- лариса фальковская - директор департамента гос политики в области защиты прав детей рф;
- мария львова-белова - уполномоченная при президенте рф по правам ребенка;
- николай бреев- директор издательства «никея» в рф, член общественной палаты рф;
- михаил быковский- предприниматель из московской области;
- нина останина - глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей рф;
- елена нерозя - заместитель министра образования саратовской области;
- сергей миронов - руководитель фракции, депутат от «справедливой россии - за правду»;
- яна лантратова - первый заместитель председателя комитета государственной думы рф по вопросам просвещения;
- ярослав нилов - председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции лдпр;
- дмитрий горячев, позывной «бурый» - боевик - т.н. «доброволец»;
- «благотворительный» фонд «гольфстрим» (один из проектов - «помощь женщинам и детям, оставшимся в «лнр» и «днр»);
- издательство «никея» (русское издательство религиозной литературы);
- общероссийское гражданское движение «народный» фронт «за россию»;
- общероссийский студенческий корпус спасателей (студенческая добровольческая организация в рф, руководитель евгений козеев);
- институт уполномоченных по правам человека в рф;
- кризисный центр «дом для мамы» московской православной службы помощи «милосердие» при поддержке синодального отдела по благотворительности;
- российская гуманитарная миссия (автономная некоммерческая организация, АНО);
- российский красный крест.
Пиарится на чужом горе?