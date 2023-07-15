РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7152 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
1 858 6

В Украину удалось вернуть 383 ребенка, вывезенных россиянами, - Лубинец. ФОТО

В Украину удалось вернуть 383 ребенка, незаконно депортированных страной-агрессором.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал омбудсмен Дмитрий Лубинец, описывая визит в Центр защиты прав ребенка первой леди Украины Елены Зеленской и первой леди Южной Кореи Ким Кон Хи.

Он отметил: "Прежде всего рассказал о том, как РФ нарушает права украинских детей. Озвучил количество пострадавших, погибших и перемещенных детей. Добавил, что по состоянию на сегодняшний день на Родину удалось вернуть только 383 украинских ребенка. РФ не предоставляет информации о наших детях и не заинтересована в том, чтобы семьи воссоединялись.Презентовал первым леди специальный доклад "Нерасцветшие: Нарушение прав украинских детей на временно оккупированных территориях Украины и в РФ: депортация, милитаризация, индоктринация".

Смотрите также: В Украину вернули маму с малолетним сыном, которых депортировали в Россию, - Лубинец. ФОТО

После этого пригласил осмотреть Центр, где детям оказывают юридическую и психологическую помощь. Также рассказал, как осуществляется опрос и фиксация военных преступлений российскими военными против наших детей. Отметил, что задача, которую мы поставили при создании этого Центра, – обеспечить предоставление комплекса социальных услуг, включая полное медицинское обслуживание, материально-техническое обеспечение, временное жилье, социально-психологическую реабилитацию ребенка и членов его семьи.

Первые леди познакомились с недавно возвращенными с временно оккупированной территории сестричками. Меньшая активно общалась с гостями и даже предложила сделать временные татуировки. Ни первые леди, ни я не смогли отказаться.

В заключение от имени украинского народа и детей выразил искреннюю благодарность за неоценимую поддержку, которую оказывает Украине корейский народ.

Читайте также: 16 детей из интерната в Николаевской области, которых неконно вывезли в Россию, находятся в Грузии

В Украину удалось вернуть 383 ребенка, вывезенных россиянами, - Лубинец 01
В Украину удалось вернуть 383 ребенка, вывезенных россиянами, - Лубинец 02
В Украину удалось вернуть 383 ребенка, вывезенных россиянами, - Лубинец 03
В Украину удалось вернуть 383 ребенка, вывезенных россиянами, - Лубинец 04
В Украину удалось вернуть 383 ребенка, вывезенных россиянами, - Лубинец 05

Автор: 

депортация (690) дети (6606) Елена Зеленская (224) Лубинец Дмитрий (483)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це гарна новина-але викраденних бункерним пєдофілом та рашистськими ублюдками українських дітей ще дуже багато.Всі мають бути знайдені та повернені додому в Україну якомого швидше...
показать весь комментарий
15.07.2023 18:48 Ответить
)(уйло намагається реабілітуватись..перед БРІКС
показать весь комментарий
15.07.2023 18:51 Ответить
Пане Боб,зніміть,будь ласка,рожеві окуляри.Різницю між 181тисячами і просто 383 бачите?Я не знаю і не розумію,що робить Лубінець,але за всі більше як 500 днів,повернути стільки і цим хизуватися,це блюзнірство.
показать весь комментарий
15.07.2023 19:16 Ответить
це все одне суцільне шоу
показать весь комментарий
15.07.2023 19:45 Ответить
Станом на 2 травня 2023 року відомо, що щонайменше 181 тисяча українських дітей примусово вивезені в росію і так звані «лнр» та «днр».Понад 1200 з цих дітей - сироти. Дітей насильно депортують до володимирської, омської, ростовської, челябінської, саратовської, московської, санкт-петербурзької областей пітьми та на острів Сахалін.

На цей момент опубліковано перелік осіб і організацій, причетних до незаконного вивезення українських дітей до рашистської пітьми та їх так званого "всиновлення" (ідентифікуючі ознаки в оригіналі):

- алексей петров- советник аппарата уполномоченного при президенте рф по правам ребенка, координатор АНО «русская гуманитарная миссия»;

- андрей аникеев - депутат от партии "единая россия";

- андрей воробьев - губернатор московской области;

- андрей турчак - секретарь главного совета партии «единая россия»;

- антон соловьев - депутат законодательного созыва санкт-петербурга, член фракции "единая россия";

- виктория якимова - председатель совета фонда «гольфстрим», участник акции «детям - в руки»;

- вячеслав духин - заместитель председателя правительства московской области;

- анна кузнецова - заместитель председателя государственной думы рф;

- дмитрий саблин - депутат государственной думы рф;

- артём туров - депутат государственной думы рф;

- элеонора федоренко - советник главы «днр» по правам ребенка;

- лариса толстыкина - министр труда и социальной политики «днр»;

- лариса фальковская - директор департамента гос политики в области защиты прав детей рф;

- мария львова-белова - уполномоченная при президенте рф по правам ребенка;

- николай бреев- директор издательства «никея» в рф, член общественной палаты рф;

- михаил быковский- предприниматель из московской области;

- нина останина - глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей рф;

- елена нерозя - заместитель министра образования саратовской области;

- сергей миронов - руководитель фракции, депутат от «справедливой россии - за правду»;

- яна лантратова - первый заместитель председателя комитета государственной думы рф по вопросам просвещения;

- ярослав нилов - председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции лдпр;

- дмитрий горячев, позывной «бурый» - боевик - т.н. «доброволец»;

- «благотворительный» фонд «гольфстрим» (один из проектов - «помощь женщинам и детям, оставшимся в «лнр» и «днр»);

- издательство «никея» (русское издательство религиозной литературы);

- общероссийское гражданское движение «народный» фронт «за россию»;

- общероссийский студенческий корпус спасателей (студенческая добровольческая организация в рф, руководитель евгений козеев);

- институт уполномоченных по правам человека в рф;

- кризисный центр «дом для мамы» московской православной службы помощи «милосердие» при поддержке синодального отдела по благотворительности;

- российская гуманитарная миссия (автономная некоммерческая организация, АНО);

- российский красный крест.

показать весь комментарий
15.07.2023 19:00 Ответить
А что здесь скумбрия делает?
Пиарится на чужом горе?
показать весь комментарий
15.07.2023 19:37 Ответить
 
 