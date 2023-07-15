В Украину удалось вернуть 383 ребенка, вывезенных россиянами, - Лубинец. ФОТО

В Украину удалось вернуть 383 ребенка, незаконно депортированных страной-агрессором.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал омбудсмен Дмитрий Лубинец, описывая визит в Центр защиты прав ребенка первой леди Украины Елены Зеленской и первой леди Южной Кореи Ким Кон Хи.

Он отметил: "Прежде всего рассказал о том, как РФ нарушает права украинских детей. Озвучил количество пострадавших, погибших и перемещенных детей. Добавил, что по состоянию на сегодняшний день на Родину удалось вернуть только 383 украинских ребенка. РФ не предоставляет информации о наших детях и не заинтересована в том, чтобы семьи воссоединялись.Презентовал первым леди специальный доклад "Нерасцветшие: Нарушение прав украинских детей на временно оккупированных территориях Украины и в РФ: депортация, милитаризация, индоктринация".

Смотрите также: В Украину вернули маму с малолетним сыном, которых депортировали в Россию, - Лубинец. ФОТО

После этого пригласил осмотреть Центр, где детям оказывают юридическую и психологическую помощь. Также рассказал, как осуществляется опрос и фиксация военных преступлений российскими военными против наших детей. Отметил, что задача, которую мы поставили при создании этого Центра, – обеспечить предоставление комплекса социальных услуг, включая полное медицинское обслуживание, материально-техническое обеспечение, временное жилье, социально-психологическую реабилитацию ребенка и членов его семьи.

Первые леди познакомились с недавно возвращенными с временно оккупированной территории сестричками. Меньшая активно общалась с гостями и даже предложила сделать временные татуировки. Ни первые леди, ни я не смогли отказаться.

В заключение от имени украинского народа и детей выразил искреннюю благодарность за неоценимую поддержку, которую оказывает Украине корейский народ.

Читайте также: 16 детей из интерната в Николаевской области, которых неконно вывезли в Россию, находятся в Грузии









