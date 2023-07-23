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Последствия вражеских обстрелов Донетчины. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки оккупанты наносили удары по населенным пунктам Донецкой области из авиации, ЗРК "С-300", РСЗО "Град", "Смерч", артиллерии.

Об этом сообщили в полиции Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

Под обстрелами находились 18 населенных пунктов: города Авдеевка, Горняк, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Северск, пгт Острое, Кураховка, села Благодатное, Дружба, Карповка, Марково, Новоселовка Первая, Софиевка, Суровое, Торецкое, Федоров.

Четырьмя управляемыми авиабомбами "ФАБ-500" оккупанты ударили по Благодатному. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала. "Смерчами" захватчики обстреляли с. Торецкое Шаховской громады, убили человека, еще одного ранили. Разрушен частный дом.

Двумя ракетами из ЗРК "С-300" российские войска атаковали Константиновку. Повреждены 5 многоквартирных домов, рынок, торговый комплекс, водопровод, линия электропередач.

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Из РСЗО "Смерч" армия РФ била по Дружковке, селам Сурово и Софиевка. В результате обстрелов один гражданский погиб, 7 ранены. Разрушения получили два частных дома, гараж. Село Дружба рашисты обстреляли из "Градов", ранили человека. Повреждены 12 частных домов, 2 многоквартирных дома.

В результате артиллерийского обстрела в Авдеевке 1 человек погиб, еще один травмирован. Убит гражданский в Федоровке. Есть раненый в Северске.

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Автор: 

обстрел (27151) Донецкая область (9642)


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Для расеян нет ничего святого, в прямом и переносном смысле

Даже по своему храму московского пархата в Одессе влупили
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23.07.2023 12:32 Ответить
 
 