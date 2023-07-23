Последствия вражеских обстрелов Донетчины. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки оккупанты наносили удары по населенным пунктам Донецкой области из авиации, ЗРК "С-300", РСЗО "Град", "Смерч", артиллерии.
Об этом сообщили в полиции Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.
Под обстрелами находились 18 населенных пунктов: города Авдеевка, Горняк, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Северск, пгт Острое, Кураховка, села Благодатное, Дружба, Карповка, Марково, Новоселовка Первая, Софиевка, Суровое, Торецкое, Федоров.
Четырьмя управляемыми авиабомбами "ФАБ-500" оккупанты ударили по Благодатному. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала. "Смерчами" захватчики обстреляли с. Торецкое Шаховской громады, убили человека, еще одного ранили. Разрушен частный дом.
Двумя ракетами из ЗРК "С-300" российские войска атаковали Константиновку. Повреждены 5 многоквартирных домов, рынок, торговый комплекс, водопровод, линия электропередач.
Из РСЗО "Смерч" армия РФ била по Дружковке, селам Сурово и Софиевка. В результате обстрелов один гражданский погиб, 7 ранены. Разрушения получили два частных дома, гараж. Село Дружба рашисты обстреляли из "Градов", ранили человека. Повреждены 12 частных домов, 2 многоквартирных дома.
В результате артиллерийского обстрела в Авдеевке 1 человек погиб, еще один травмирован. Убит гражданский в Федоровке. Есть раненый в Северске.
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