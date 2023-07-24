Главу Государственной судебной администрации Сальникова разоблачили на подстрекательстве к предоставлению взяток судьям Верховного Суда, - НАБУ. ФОТО
НАБУ и САП разоблачили главу Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
По данным следствия, действующий глава ГСА еще 5 марта этого года получил от представителя коммерческого предприятия 7,5 тыс. дол. США, из которых 5 тыс. дол. США должны были быть переданы судьям за вынесение решения, а 2,5 тыс. долларов США - оставлены себе за посреднические услуги.
"В дальнейшем глава ГСА обещал помочь в вынесении решения судьями Верховного Суда, в том числе и через привлечение к этому его бывшего председателя. Однако, после разоблачения НАБУ и САП экспредседателя ВС на получении неправомерной выгоды, поведение главы ГСА резко изменилось и он начал уклоняться от решения вопроса, однако и не намерен возвращать полученную им неправомерную выгоду", - говорится в сообщении.
Детективы проводят обыск по месту работы председателя ГСА Украины. Предварительная квалификация – ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 УК Украины.
В настоящее время главой Государственной судебной администрации Украины является Алексей Сальников.
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Це якась нісенітниця!
За такі "гроші" вони навіть у носі не поковиряються.
В них такса від 100к починається.
А есть в нынешней власти
ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ?
Можете назвать фамилию?
Хотя бы одну....
Только не пишите - ЗАЛУЖНЫЙ
Он не из этой власти
Це не у вашій сроісії, "хачи, узкоглазые, чурки, звери..."
Багато росіян- громадян України воюють проти ваших орків.
Та, що, ходив би ти, троль.
Це саме та влада яку заслуговують українці? Чи можливо це злочинне привладне запорєбрикове угрупування законно обране на демократичних виборах? Мабуть лише у цілком зомбованих чи солодко-підмазаних не виникає жодних сумнівів
За копійчаний хабар ніхто нічого для вас не зробить - такий ЗАКОН УКРАЇНИ!
В сумі, на це і розрахована система, шо ВСІХ, не посадят, а одного будуть ВСІ відмазувати, бо кожний заляпаний!!!!
Вон как развалился в кресле. Как хозяин жизни.
И не переживает, что попался. Свои не бросят. А "свои" - это власть.