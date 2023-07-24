Главу Государственной судебной администрации Сальникова разоблачили на подстрекательстве к предоставлению взяток судьям Верховного Суда, - НАБУ. ФОТО

НАБУ и САП разоблачили главу Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

По данным следствия, действующий глава ГСА еще 5 марта этого года получил от представителя коммерческого предприятия 7,5 тыс. дол. США, из которых 5 тыс. дол. США должны были быть переданы судьям за вынесение решения, а 2,5 тыс. долларов США - оставлены себе за посреднические услуги.









"В дальнейшем глава ГСА обещал помочь в вынесении решения судьями Верховного Суда, в том числе и через привлечение к этому его бывшего председателя. Однако, после разоблачения НАБУ и САП экспредседателя ВС на получении неправомерной выгоды, поведение главы ГСА резко изменилось и он начал уклоняться от решения вопроса, однако и не намерен возвращать полученную им неправомерную выгоду", - говорится в сообщении.

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Детективы проводят обыск по месту работы председателя ГСА Украины. Предварительная квалификация – ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 УК Украины.

В настоящее время главой Государственной судебной администрации Украины является Алексей Сальников.