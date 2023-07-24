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Главу Государственной судебной администрации Сальникова разоблачили на подстрекательстве к предоставлению взяток судьям Верховного Суда, - НАБУ. ФОТО

НАБУ и САП разоблачили главу Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

По данным следствия, действующий глава ГСА еще 5 марта этого года получил от представителя коммерческого предприятия 7,5 тыс. дол. США, из которых 5 тыс. дол. США должны были быть переданы судьям за вынесение решения, а 2,5 тыс. долларов США - оставлены себе за посреднические услуги.

Главу Государственной судебной администрации Сальникова разоблачили на подстрекательстве к предоставлению взяток судьям Верховного Суда, - НАБУ 01
Главу Государственной судебной администрации Сальникова разоблачили на подстрекательстве к предоставлению взяток судьям Верховного Суда, - НАБУ 02
Главу Государственной судебной администрации Сальникова разоблачили на подстрекательстве к предоставлению взяток судьям Верховного Суда, - НАБУ 03
Главу Государственной судебной администрации Сальникова разоблачили на подстрекательстве к предоставлению взяток судьям Верховного Суда, - НАБУ 04

"В дальнейшем глава ГСА обещал помочь в вынесении решения судьями Верховного Суда, в том числе и через привлечение к этому его бывшего председателя. Однако, после разоблачения НАБУ и САП экспредседателя ВС на получении неправомерной выгоды, поведение главы ГСА резко изменилось и он начал уклоняться от решения вопроса, однако и не намерен возвращать полученную им неправомерную выгоду", - говорится в сообщении.

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Детективы проводят обыск по месту работы председателя ГСА Украины. Предварительная квалификация – ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 УК Украины.

В настоящее время главой Государственной судебной администрации Украины является Алексей Сальников.

Верховный Суд (1097) коррупция (8560) САП (2064) ГСАУ (28) ГБР (2988)


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Топ комментарии
+19
Стесняюсь спросить
А есть в нынешней власти
ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ?
Можете назвать фамилию?
Хотя бы одну....
Только не пишите - ЗАЛУЖНЫЙ
Он не из этой власти
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24.07.2023 12:41
+15
Менше 10к для Верховного Суду?!!!!!!!
Це якась нісенітниця!
За такі "гроші" вони навіть у носі не поковиряються.
В них такса від 100к починається.
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24.07.2023 12:39
+13
Ні, немає. Владу в Україні захопило етнічно-кримінальне угрупування.
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24.07.2023 12:52
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Правила форума Совет форумчан
ого прям притягнуть до відповідальності)
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24.07.2023 12:33 Ответить
У кожному борделі Єрамковлади має бутис свій Єрмак -говова адміністрації Веховного суду, голова адміністрації ДБР ну й далі за списком
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24.07.2023 13:31 Ответить
"Посодют тебя! А ты не воруй!"(с)
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24.07.2023 12:39 Ответить
Менше 10к для Верховного Суду?!!!!!!!
Це якась нісенітниця!
За такі "гроші" вони навіть у носі не поковиряються.
В них такса від 100к починається.
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24.07.2023 12:39 Ответить
А як би гроші не закрисив, а віддав суддям все було б інакше
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24.07.2023 12:40 Ответить
Або повернув там де взяв теж обійшлося без гембеля
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25.07.2023 02:43 Ответить
Стесняюсь спросить
А есть в нынешней власти
ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ?
Можете назвать фамилию?
Хотя бы одну....
Только не пишите - ЗАЛУЖНЫЙ
Он не из этой власти
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24.07.2023 12:41 Ответить
А що це за кабінети понаробили? У багатій Європі офісний діловий стиль, площа співмірна на одну людину, а тут "стадіони" з будуарними шторами !
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28.07.2023 21:08 Ответить
панамарёв, барісав, сальнікав, - це з новин за останні декілька годин....... виникає питання, у владі - ВЗАГАЛІ, є украінці???? Чи там одні крєпкіє хазяйствінікі, як не з-за парєбріка, то з нквдкегебефсб!!!!????
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24.07.2023 12:47 Ответить
Ні, немає. Владу в Україні захопило етнічно-кримінальне угрупування.
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24.07.2023 12:52 Ответить
кацапо-G2!!!!
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24.07.2023 14:23 Ответить
Всі громадяни України, всі мають однакові права і обов'язки.
Це не у вашій сроісії, "хачи, узкоглазые, чурки, звери..."
Багато росіян- громадян України воюють проти ваших орків.
Та, що, ходив би ти, троль.
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24.07.2023 18:25 Ответить
Узурпаторська окупаційна неукраїнська влада править в Україні.
Це саме та влада яку заслуговують українці? Чи можливо це злочинне привладне запорєбрикове угрупування законно обране на демократичних виборах? Мабуть лише у цілком зомбованих чи солодко-підмазаних не виникає жодних сумнівів
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24.07.2023 20:55 Ответить
Невже такі мілки люди стали суддями ВС? 5 тисяч хабаря?
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24.07.2023 12:50 Ответить
Підняли їм зарплату сподіваючись що не братимуть хабарі... А воно бачиш як виходе. Може треба ''тойво'' -руки їм чик-чик!
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24.07.2023 12:52 Ответить
Чим більша зарплата - тим більші й хабарі. Співвідношення зарплата/хабар повинно бути адекватним.
За копійчаний хабар ніхто нічого для вас не зробить - такий ЗАКОН УКРАЇНИ!
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24.07.2023 12:57 Ответить
Треба законом всіх діючих суддів одномоментно звільнити з дати Х, а до тої дати створити іншу паралельну систему судів. Діючим до дати Х суддям дозволити працювати в новій системі лише чере 5, а може і 10 років. Інакше цю систему не зламати і не виправити.
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24.07.2023 12:57 Ответить
Більшу частину діючих суддів можга просто саджати на тривалий термін за принципом: "Був би суддя, а стаття знайдеться".
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24.07.2023 13:00 Ответить
нажаль, садити треба - ВСІХ!! Бо навіть хто не брав, то знав про того, хто бере і скільки, а не повідомлення про кримінальний злочин - теж ЗЛОЧИН!!

В сумі, на це і розрахована система, шо ВСІХ, не посадят, а одного будуть ВСІ відмазувати, бо кожний заляпаний!!!!
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24.07.2023 13:08 Ответить
так написали, шо и не поймешь виновен или нет)))
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24.07.2023 13:09 Ответить
У суда еще своя администрация имеется,может и наглядовы рады и нацкомиссии там имеются,еще им свою армию,свой флот,свой флаг;герб и гимн ввести,то что у них свои законы,отдельные от простолюдинок мы уже знаем.
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24.07.2023 13:16 Ответить
Мабуть, і "здали" його ті, кого він "кинув"... Отак поволі ми і поборемо корупцію за допомогою її учасників
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24.07.2023 13:17 Ответить
що це за копійчані розцінки для верховного суду? там що всередині якісь касти? одні беруть мільйони а інші тищі. щось тут нечисто
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24.07.2023 13:21 Ответить
кабінет цієї держиморди має бути такий ... за чий рахунок жуємо?
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24.07.2023 13:22 Ответить
у такій позі у кріслі зручно підбурювати підлеглих тільки до неуставних однополих відносин
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24.07.2023 14:36 Ответить
Жадность фраера сгубила.
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24.07.2023 15:05 Ответить
І це тільки на каторжній роботі( так все хреново виглядає). А шо ж там дома - ніщета бомжарська, хліб з пліснявою, та вода з сірководнієм.
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24.07.2023 15:43 Ответить
Откупится.
Вон как развалился в кресле. Как хозяин жизни.
И не переживает, что попался. Свои не бросят. А "свои" - это власть.
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24.07.2023 16:02 Ответить
Нічого його не згубило, нажаль. Штріх очевидно грамотний, і з таким фактажем в цій справі матиме ганьбу не він, а ті хто дарма їдять хліб.
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24.07.2023 17:47 Ответить
байден запитує у помічників --ну як там в УКРАЇНІ ??? а помічник відповідає крадуть наші доллари пане президент --- і що багато крадуть запитав байден --- ******* багато відповів помічник --- так вони ж в НАТО хочуть зауважив байден --- щоб ще більше красти пане президент --- і що нам з ними робити ???
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24.07.2023 18:49 Ответить
Аяяй, на не може бути, а якщо це так то надайте право його по законам воєнного часу
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24.07.2023 19:10 Ответить
Картина в нього за спиною наче в Пшонки, чи то САМ в латах гетьмана, чи то цезаря. А повинна бути "Суд Камбіса"
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24.07.2023 23:41 Ответить
 
 