РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7206 посетителей онлайн
Новости Война
1 852 20

В Украине не работают 15% судов

суд,фемида,правосудие

По состоянию на 4 июля правосудие не осуществляют 100 (15%) апелляционных и местных судов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной судебной администрации Украины, передает Цензор.НЕТ.

Поврежденными или полностью разрушенными (из-за агрессии РФ – ред.) являются 72 (9%) из 777 помещений судов.

65 помещений судебных учреждений получили повреждения — выбиты окна, повреждены фасады зданий, отсутствует электроснабжение, теплоснабжение, повреждены потолки, внутренние двери, разрушены внутренние перегородки между кабинетами, повреждены залы судебных заседаний, отсутствует теплоснабжение, водоотвод, электроснабжение и т.д. Семь помещений судов полностью разрушены, а на временно не подконтрольных украинским властям территориях расположен 71 суд (11%).

Читайте: Задержан глава Херсонского отделения судебной администрации, сбежавший после объявления подозрения, - СБУ

На территории Украины, уже находившейся под оккупацией РФ по состоянию на 24 февраля 2022 года, находятся 84 суда, из них на территории: Донецкой области – 31 суд, Луганской области – 17 судов, АР Крым – 27 судов, г. Севастополя – 9 судов. 

суд (25087) ГСАУ (28)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Стрьомна арифметика..раніше 100% судів не працювали, а тепер на 15% більше??
показать весь комментарий
04.07.2022 22:44
+9
😆😆🤣

це просто номінація на жарт року

не працюють 115% судів ... і ніколи не працювали, лише хабарювали та відмазували
показать весь комментарий
04.07.2022 22:45
+8
Більше грошей залдишиться у людей і підприємств, а так перекочують партновим і татаровим.
показать весь комментарий
04.07.2022 22:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а зарплату нешановні судді вчасно отримують? якщо так, то чого хвилюватися?
показать весь комментарий
04.07.2022 22:38 Ответить
a mozhe tak i lutshe ?
показать весь комментарий
04.07.2022 22:38 Ответить
Більше грошей залдишиться у людей і підприємств, а так перекочують партновим і татаровим.
показать весь комментарий
04.07.2022 22:39 Ответить
Сумніваюсь, що хтось помітив різницю.
показать весь комментарий
04.07.2022 22:40 Ответить
Судді помітили.
показать весь комментарий
04.07.2022 22:41 Ответить
Стрьомна арифметика..раніше 100% судів не працювали, а тепер на 15% більше??
показать весь комментарий
04.07.2022 22:44 Ответить
😆😆🤣

це просто номінація на жарт року

не працюють 115% судів ... і ніколи не працювали, лише хабарювали та відмазували
показать весь комментарий
04.07.2022 22:45 Ответить
О! А воно що, працювало? Верховенство права - досі у мріях українців. А що там в виборах (розподілі бабла) КСУ???? Деребан? Пора з них шкуру драти...
показать весь комментарий
04.07.2022 22:46 Ответить
и что? не видно работы дармоедов?её и раньше не было....вот уборщица на работу не вышла- это сразу заметно...
показать весь комментарий
04.07.2022 22:48 Ответить
ну це зрозуміло. засівна в розпалі, не до роботи ))
показать весь комментарий
04.07.2022 22:48 Ответить
Та и хер с ними. Чем такие суды, пусть лучше никаких не будет.
показать весь комментарий
04.07.2022 22:48 Ответить
На 15% беззаконній менше стало.
показать весь комментарий
04.07.2022 22:51 Ответить
в самый раз нужно провести реформу - хотябы для начало ВСЕХ суддей уволить и запретить работать на гос 50 лет. иначе коррупцию не победить
показать весь комментарий
04.07.2022 22:57 Ответить
Может лучше сразу расстрелять? Наверняка есть за что!
показать весь комментарий
04.07.2022 23:06 Ответить
В Украине есть суды? Законы? Справедливость?
показать весь комментарий
04.07.2022 23:05 Ответить
Ще одні упиряки повилазили пля, ще на на їх утримання податки платити
показать весь комментарий
04.07.2022 23:09 Ответить
аха..а потім ще захмарні пенсії сплачувати...і гордовито будемо звітувати про підняття мінімальної пенсії на 67.00 грн. (наприклад)..тільки пересічні українці навіть до такої пенсії рідко доживають..нам, правда, постійно талдичать про перенавантаження ПФУ
показать весь комментарий
04.07.2022 23:32 Ответить
Та коли ж вони працювали?
показать весь комментарий
04.07.2022 23:22 Ответить
Відчувається як 100 відсотків
показать весь комментарий
05.07.2022 07:12 Ответить
В Україні не працює 100% судів, то що є - то не суди.
показать весь комментарий
05.07.2022 07:34 Ответить
 
 