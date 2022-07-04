В Украине не работают 15% судов

По состоянию на 4 июля правосудие не осуществляют 100 (15%) апелляционных и местных судов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной судебной администрации Украины, передает Цензор.НЕТ.

Поврежденными или полностью разрушенными (из-за агрессии РФ – ред.) являются 72 (9%) из 777 помещений судов.

65 помещений судебных учреждений получили повреждения — выбиты окна, повреждены фасады зданий, отсутствует электроснабжение, теплоснабжение, повреждены потолки, внутренние двери, разрушены внутренние перегородки между кабинетами, повреждены залы судебных заседаний, отсутствует теплоснабжение, водоотвод, электроснабжение и т.д. Семь помещений судов полностью разрушены, а на временно не подконтрольных украинским властям территориях расположен 71 суд (11%).

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На территории Украины, уже находившейся под оккупацией РФ по состоянию на 24 февраля 2022 года, находятся 84 суда, из них на территории: Донецкой области – 31 суд, Луганской области – 17 судов, АР Крым – 27 судов, г. Севастополя – 9 судов.