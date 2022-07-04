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В Україні не працюють 15% судів

суд,фемида,правосудие

Станом на 4 липня не здійснюють правосуддя 100 (15%) апеляційних та місцевих судів.

Про це повідомляє пресслужба Державної судової адміністрації України, передає Цензор.НЕТ.

Пошкодженими або повністю зруйнованими (через агресію РФ - ред.) є 72 (9%) із 777 приміщень судів.

65 приміщень судових установ зазнали ушкоджень — вибиті вікна, пошкоджені фасади будівель, відсутнє електропостачання, теплопостачання, пошкоджені стелі, внутрішні двері, зазнали руйнувань внутрішні перегородки між кабінетами, пошкоджені зали судових засідань, відсутнє теплопостачання, водовідведення, електропостачання тощо. Сім приміщень судів повністю зруйновані, а на тимчасово не підконтрольних українській владі територіях розташований 71 суд (11%).

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На території України, яка вже перебувала під окупацією РФ станом на 24 лютого 2022 року, знаходяться 84 суди, з них на території: Донецької області – 31 суд, Луганської області – 17 судів, АР Крим – 27 судів, м. Севастополя – 9 судів.

Автор: 

суд (11646) ДСАУ (32)


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Топ коментарі
+12
Стрьомна арифметика..раніше 100% судів не працювали, а тепер на 15% більше??
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04.07.2022 22:44
+9
😆😆🤣

це просто номінація на жарт року

не працюють 115% судів ... і ніколи не працювали, лише хабарювали та відмазували
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04.07.2022 22:45
+8
Більше грошей залдишиться у людей і підприємств, а так перекочують партновим і татаровим.
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04.07.2022 22:39
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а зарплату нешановні судді вчасно отримують? якщо так, то чого хвилюватися?
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04.07.2022 22:38 Відповісти
a mozhe tak i lutshe ?
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04.07.2022 22:38 Відповісти
Більше грошей залдишиться у людей і підприємств, а так перекочують партновим і татаровим.
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04.07.2022 22:39 Відповісти
Сумніваюсь, що хтось помітив різницю.
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04.07.2022 22:40 Відповісти
Судді помітили.
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04.07.2022 22:41 Відповісти
Стрьомна арифметика..раніше 100% судів не працювали, а тепер на 15% більше??
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04.07.2022 22:44 Відповісти
😆😆🤣

це просто номінація на жарт року

не працюють 115% судів ... і ніколи не працювали, лише хабарювали та відмазували
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04.07.2022 22:45 Відповісти
О! А воно що, працювало? Верховенство права - досі у мріях українців. А що там в виборах (розподілі бабла) КСУ???? Деребан? Пора з них шкуру драти...
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04.07.2022 22:46 Відповісти
и что? не видно работы дармоедов?её и раньше не было....вот уборщица на работу не вышла- это сразу заметно...
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04.07.2022 22:48 Відповісти
ну це зрозуміло. засівна в розпалі, не до роботи ))
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04.07.2022 22:48 Відповісти
Та и хер с ними. Чем такие суды, пусть лучше никаких не будет.
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04.07.2022 22:48 Відповісти
На 15% беззаконній менше стало.
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04.07.2022 22:51 Відповісти
в самый раз нужно провести реформу - хотябы для начало ВСЕХ суддей уволить и запретить работать на гос 50 лет. иначе коррупцию не победить
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04.07.2022 22:57 Відповісти
Может лучше сразу расстрелять? Наверняка есть за что!
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04.07.2022 23:06 Відповісти
В Украине есть суды? Законы? Справедливость?
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04.07.2022 23:05 Відповісти
Ще одні упиряки повилазили пля, ще на на їх утримання податки платити
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04.07.2022 23:09 Відповісти
аха..а потім ще захмарні пенсії сплачувати...і гордовито будемо звітувати про підняття мінімальної пенсії на 67.00 грн. (наприклад)..тільки пересічні українці навіть до такої пенсії рідко доживають..нам, правда, постійно талдичать про перенавантаження ПФУ
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04.07.2022 23:32 Відповісти
Та коли ж вони працювали?
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04.07.2022 23:22 Відповісти
Відчувається як 100 відсотків
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05.07.2022 07:12 Відповісти
В Україні не працює 100% судів, то що є - то не суди.
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05.07.2022 07:34 Відповісти
 
 