В Україні не працюють 15% судів

Станом на 4 липня не здійснюють правосуддя 100 (15%) апеляційних та місцевих судів.

Про це повідомляє пресслужба Державної судової адміністрації України, передає Цензор.НЕТ.

Пошкодженими або повністю зруйнованими (через агресію РФ - ред.) є 72 (9%) із 777 приміщень судів.

65 приміщень судових установ зазнали ушкоджень — вибиті вікна, пошкоджені фасади будівель, відсутнє електропостачання, теплопостачання, пошкоджені стелі, внутрішні двері, зазнали руйнувань внутрішні перегородки між кабінетами, пошкоджені зали судових засідань, відсутнє теплопостачання, водовідведення, електропостачання тощо. Сім приміщень судів повністю зруйновані, а на тимчасово не підконтрольних українській владі територіях розташований 71 суд (11%).

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На території України, яка вже перебувала під окупацією РФ станом на 24 лютого 2022 року, знаходяться 84 суди, з них на території: Донецької області – 31 суд, Луганської області – 17 судів, АР Крим – 27 судів, м. Севастополя – 9 судів.