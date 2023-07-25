Оккупанты ударили по селу Бериславской громады на Херсонщине. ФОТО

Утром 25 июля российские оккупанты обстреляли село Томарино Бериславской громады Херсонской области.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Российская армия ударила по селу Томарино Бериславской громады. В результате обстрелов разрушены хозяйственные постройки, а также ранен домашний скот", - говорится в сообщении.

В ОВА подчеркнули, что пострадавших среди мирных людей нет.

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