Оккупанты ударили по селу Бериславской громады на Херсонщине. ФОТО
Утром 25 июля российские оккупанты обстреляли село Томарино Бериславской громады Херсонской области.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Российская армия ударила по селу Томарино Бериславской громады. В результате обстрелов разрушены хозяйственные постройки, а также ранен домашний скот", - говорится в сообщении.
В ОВА подчеркнули, что пострадавших среди мирных людей нет.
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