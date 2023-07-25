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Окупанти вдарили по селу Бериславської громади на Херсонщині. ФОТО

Зранку 25 липня російські окупанти обстріляли село Томарине Бериславської громади Херсонської області.

Про це повідомили у Херсонській ОВА, Інформує Цензор.НЕТ.

"Російська армія вдарила по селу Томарине Бериславської громади. Внаслідок обстрілів руйнувань зазнали господарські будівлі, а також поранено свійську худобу", - йдеться в повідомленні.

В ОВА наголосили, що постраждалих серед мирних людей немає.

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Окупанти вдарили по селу Бериславської громади на Херсонщині 01
Окупанти вдарили по селу Бериславської громади на Херсонщині 02
Окупанти вдарили по селу Бериславської громади на Херсонщині 03

Автор: 

обстріл (28486) Херсонська область (5759)


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