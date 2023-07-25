Окупанти вдарили по селу Бериславської громади на Херсонщині. ФОТО
Зранку 25 липня російські окупанти обстріляли село Томарине Бериславської громади Херсонської області.
Про це повідомили у Херсонській ОВА, Інформує Цензор.НЕТ.
"Російська армія вдарила по селу Томарине Бериславської громади. Внаслідок обстрілів руйнувань зазнали господарські будівлі, а також поранено свійську худобу", - йдеться в повідомленні.
В ОВА наголосили, що постраждалих серед мирних людей немає.
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