Окупанти вдарили по селу Бериславської громади на Херсонщині. ФОТО

Зранку 25 липня російські окупанти обстріляли село Томарине Бериславської громади Херсонської області.

Про це повідомили у Херсонській ОВА, Інформує Цензор.НЕТ.

"Російська армія вдарила по селу Томарине Бериславської громади. Внаслідок обстрілів руйнувань зазнали господарські будівлі, а також поранено свійську худобу", - йдеться в повідомленні.

В ОВА наголосили, що постраждалих серед мирних людей немає.

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