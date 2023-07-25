Нацгвардейцы на Лиманском направлении уничтожили российский разведывательный БПЛА "Орлан-10". ФОТО

На Лиманском направлении воины Национальной гвардии уничтожили вражеский беспилотник "Орлан-10".

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины.

"Учитывая обостренную ситуацию на Купянском и Лиманском направлениях, уничтожение подобных БПЛА уменьшает возможности врага по корректировке огня артиллерии и выявлению наших позиций", - говорится в сообщении.

Этот БПЛА предназначен для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности.

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