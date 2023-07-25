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Нацгвардейцы на Лиманском направлении уничтожили российский разведывательный БПЛА "Орлан-10". ФОТО

На Лиманском направлении воины Национальной гвардии уничтожили вражеский беспилотник "Орлан-10".

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины.

"Учитывая обостренную ситуацию на Купянском и Лиманском направлениях, уничтожение подобных БПЛА уменьшает возможности врага по корректировке огня артиллерии и выявлению наших позиций", - говорится в сообщении.

Этот БПЛА предназначен для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности.

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Нацгвардейцы на Лиманском направлении уничтожили российский разведывательный БПЛА Орлан-10 01

беспилотник (3601) Национальная гвардия (2121) Лиман (318)


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Слава Захисникам України!!
А у це й же час, воєнком Пікало з Дніпра, душою переймається, тільки за власне збагачення, а не за Україну та Захисників…
https://www.tiktok.com/@kravchuk35/video/7257068904445512965

Ось така херня, малятка!
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25.07.2023 12:35 Ответить
Не довго пташка політала!
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25.07.2023 14:51 Ответить
Сміялися з орланів... "Ги ги ги в них замість бака пляшка пластикова... "
Півтора року стоять з протягнутою рукою, мріють про вундервафлі...
Від орланів тепер зовсім не смішно
Ну нічого Австралія дає 100 (сто) картонних (вироблених з картону) дронів на місяць (30 днів)
В дужках пояснення для аудиторії квартало-марафону.
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26.07.2023 15:10 Ответить
 
 